Per Sabina Climent · Recomanació de la Biblioteca Pública de Castelló de Rugat
Un dia, prop de la Nit d’Ànimes, sentia un programa radiofònic en què comentaren el llibre València encantada, de Juan Francisco Ferrándiz. Parlaren de la trama, personatges, contextualització, estructura… tot fent partícips els oients. De seguida em va “encantar” valga la redundància.
Una interessantíssima i original proposta de no-ficció. Com descriu l’autor, “es tracta d’un llibre de divulgació de la cultura popular valenciana, però buscant evocar sensacions de misteri i encuriosir”. És el resultat de set anys d’estudi, que naix de reportatges elaborats per a la ràdio per un novel·lista.
S’estructura en dos blocs (València ciutat i província), amb trenta-sis capítols curts i independents (tots de tres pàgines o quatre) cadascun dels quals conta un fet, misteri o llegenda.
Fantasmes, fets estranys, misteris de l’art, diables, dracs, encantades, entrades a l’infern, llegendes… València Encantada recorre de manera amena les històries més insòlites de València i alguns pobles de la seua demarcació. Són joies de l’imaginari popular valencià, el patrimoni immaterial més ancestral que hem heretat, cada vegada més valuós i fràgil. Pura cultura. Aquest llibre és un tribut a la curiositat i a la capacitat de sorprendre’s que no hem de perdre. Per a gaudir les seues històries com ho faríem asseguts al costat del foc amb la nostra besàvia. Però no ens equivoquem, aquestes llegendes oculten codis i ensenyaments que canviaran la nostra mirada per a sempre. València té la seua història secreta, una història encantada per a ajudar-nos a conéixer la ciutat d’una altra manera.
Això té una lectura fàcil i directa; cerca captar l’atenció del lector i fer-lo imaginar el que va poder succeir, evocar la màgia de les llegendes i sembrar la intriga, sense excessives dades o referències.
És interessant i és evident el treball de recerca que hi ha darrere. L’única pega és que m’hauria agradat que les històries estigueren contades amb més detalls. Però bé, és una bona manera de conéixer les llegendes de València d’una manera breu, alhora recreativa i amb encant.
T’agraden els misteris i llegendes? Llig el llibre, una cosa màgica pot succeir; llegir-lo és un vehicle que ens transporta a mons màgics, segur que et diverteixes.
Aquest llibre també serveix de guia, ja que proposa dues rutes, una per la ciutat de València i l’altra a Xàtiva.
