Un grup de lectura per a pensar el present

Per Víctor Prieto – Biblioteca Social El Rebrot Bord d’Albaida
Aquest divendres 19 de setembre, a les 20.00 h, el grup de lectura i pensament “
Contra el desconcert” reprén les sessions quinzenals de compartir i debatre entorn del present que habitem. Comença, així, el segon cicle del programa engegat enguany, en continuació del primer que es va dur a terme entre maig i juny passats. Les sessions es faran a l’espai de lectura i debat de la Biblioteca Social El Rebrot Bord d’Albaida, i es desenvoluparan cada quinze dies entre els mesos de setembre i desembre.
La iniciativa, promoguda per un grup d’activistes i investigadors locals, té com a objectiu impulsar la reflexió sobre les qüestions que vertebren el món de hui: canvi social, guerra, incertesa, crisi climàtica, econòmica, política… a partir de la lectura de textos acadèmics i periodístics que situen aquestes qüestions i que serveixen de base per a un debat d’idees i propostes.
Aquest segon cicle pretén de donar continuïtat a la dinàmica que es va generar durant els mesos de maig i juny, que va aconseguir congregar més d’una vintena de persones al llarg de les quatre sessions inicials. Un número gens negligible, si pensem en la singularitat de la proposta en un territori com la Vall d’Albaida.
És justament ací on radica un dels principals atractius i desafiaments de la iniciativa: pensar el món de hui des de la perifèria. Aquesta idea trenca l’habitual repartiment de funcions entre l’urbà i el món rural, un repartiment en el qual es concedeix a la ciutat la prerrogativa per a pensar i donar forma al conjunt de la societat, mentre que el món rural, en el millor dels casos, s’ocupa del que li és més pròxim, més propi.
Contravenint aquesta premissa, aquest grup de lectura assumeix la tasca de pensar el present de la Vall d’Albaida estant, un lloc que ens ofereix una perspectiva singular i situada, sí, però que ens dóna la possibilitat d’una mirada lliure de prejudicis i aliena als atzucacs de la vida a l’urbs.
Aquest xicotet article és una invitació a participar en el grup de lectura a totes aquelles persones de la comarca (i més enllà) interessades en temes que, d’altra banda, afecten tot lo món. A l’ambició, en termes intel·lectuals, en la proposta, cal afegir la pretensió manifesta de convertir aquest espai cultural en una alternativa d’oci, també lúdica, per a les vesprades-nit dels divendres. Per això, la conversa i el debat sobre aquests importants temes discorre entre begudes i una bona picaeta. Una manera de fer-se’n una amb amigues i amics sense evadir-se d’una realitat que ens obliga a fer-nos-en càrrec.
