Per Josep Moll · Recomanació de la Biblioteca Pública Municipal d’Albaida
La redacció de La Creueta em reclama, via correu electrònic, la recomanació per al mes d’octubre de la Biblioteca d’Albaida. Passen els dies, s’acaba el mes i encara no he triat el llibre per a recomanar-vos.
El mes de setembre, després de les vacances i, a més a més, amb la biblioteca tancada es converteix en el mes de “nuestra cuesta de enero”.
Al final, trie el llibre Un crim imperfecte de Teresa Solana, publicat per Edicions 62 l’any 2006. 255 pàgines. La novel·la es va traduir a cinc idiomes i es va convertir en tot un èxit internacional entre els aficionats al gènere.
En el moment de la publicació era, i pense que encara ho és, una obra fresca i intel·ligent. En la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana podeu trobar-ne vint-i-sis exemplars per si us apeteix de llegir-lo. En la Biblioteca d’Albaida, en teniu un.
Tot i que no es pareixen en res, Borja i Eduard són germans bessons. Borja és un home de món que sap traure profit en els assumptes tèrbols de les persones riques. Eduard porta una vida massa convencional que li està passant factura.
Després de quinze anys sense veure’s, decideixen de treballar junts creant una singular empresa d’assessorament. Però les coses es maregen i compliquen quan, pocs dies abans de Nadal, un diputat (Lluís Font), aspirant a ser president de la Generalitat, els demana que investiguen un retrat misteriós que li han fet a la seua dona. En Lluís Font descobreix, en el catàleg d’una casa de subhastes, que la seua dona va posar per a un pintor a qui no coneix. Si la troballa ja és de per si inquietant, encara ho és més quan s’aspira a la presidència de la Generalitat, ja que no es pot permetre el luxe de cap escàndol. La solució és fàcil, tot i que una mica desencertada: contractar els serveis d’una empresa d’assessorament.
Els germans bessons no tenen cap experiència com a detectius, però accepten l’encàrrec i el cas sense poder imaginar que s’hauran d’enfrontar a un assassinat refinat que té com a sospitosos alguns membres de les classes socials altes de Barcelona.
La seua missió pseudo-detectivesca pren uns camins certament ombrívols quan, seguint la pista d’aquesta dona, topen de cara amb un crim que gelarà la sang blava que corre per les venes de la més alta societat de Barcelona.
La trama, tot i que policíaca, és molt divertida, sense complicacions, i escrita de tal manera que resulta agradable i amena.
L’autora del llibre es munta una divertidíssima novel·la en clau de sàtira. Una obra sarcàstica. No es tracta d’una obra perfecta, ni de bon tros, però sí agradable de llegir.
