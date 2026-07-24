Terraplanisme lingüístic (i politic)

Imatge: Versos que va escriure Teodor Llorente, fundador de Lo Rat Penat, amb ocasió del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana en 1906
En l’àmbit de la postveritat, on la mentida campa a plaer (Trump és el mestre del clan), hi ha una tàctica molt vella: si no pots guanyar un debat acadèmic amb proves, intenta crear un dubte permanent
Un parell de vegades l’any, si més no, apareixen les controvèrsies artificials dels unitaristes contra els secessionistes. Sota el paraigua dels unitaristes incloc els anomenats catalanistes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut d’Estudis Catalans, Escola Valenciana, etc.; en el dels secessionistes trobem el Grup d’Acció Valencianista, els anomenats blavers, els anticatalanistes, i “el búnquer barraqueta” (malnom amb què els intel·lectuals d’esquerres van batejar la colla secessionista), etc.
Per a la filologia romànica i la lingüística científica, la unitat de la llengua és un consens absolut i inamovible fa generacions (avalat per universitats de tot el món, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut d’Estudis Catalans i la jurisprudència mateix). Aleshores, per què continuen apareixent aquestes “novetats” interessades d’embolicar la troca? Al món universitari, un doctorand escriu una tesi doctoral quan té alguna cosa interessant a dir: així és com funcionen i s’expandeixen els diferents camps de coneixement. I qui n’escriu una sol publicar a continuació un parell de llibres si té sort amb alguna editorial. I si no en té, i continua encabotat a donar a conéixer a la comunitat científica que ha descobert una illeta fins ara desconeguda a la mar Mediterrània, doncs ho autopublica.
L’altre dia, com qui diu, vaig llegir un article reincident, de bell nou, en la tesi contrària al sentit comú. Al meu entendre, en realitat, es basa en:
1. La instrumentalització política.
El secessionisme lingüístic a València no és un debat científic, sinó un conflicte polític i emocional que naix de l’anomenada Batalla de València durant la Transició, sobretot el 1978 (els enfrontaments, recordem-ho, se centraren en l’origen de la llengua dels valencians, la bandera i el nom del territori). Per a determinats sectors polítics (especialment de la dreta i el blaverisme històric), l’anticatalanisme és un motor electoral molt eficaç que cal revifar de tant en tant. Avivar la por al “pancatalanisme” serveix per a mobilitzar el vot, cohesionar les pròpies files i desviar l’atenció d’altres problemes socials o econòmics. Cada cert temps, repetisc, instrumentalitzar un nou estudi, llibre o tesi doctoral és l’excusa perfecta per a reobrir el “debat”; és un etern sleeper, com en dirien al món anglosaxó: sempre està latent.
2. La temptació de la “pseudociència”.
De la mateixa manera que hi ha corrents que neguen el canvi climàtic o que defenen el terraplanisme amb arguments aparentment tècnics, o historiadors que neguen l’holocaust o qüestionen els judicis de Nuremberg, en l’àmbit de la filologia també es construeixen narratives pseudocientífiques, entre més raons perquè tenen un públic fidel sempre expectant a noves teories que reforcen les seues creences.
S’agafen tesis doctorals antigues o marginals, o documents medievals (mites com la preexistència del valencià abans de Jaume I) i s’empaqueta el nou producte amb un títol cridaner, com ara: “La veritat oculta que la universitat oficial et vol amagar.”
Per al públic que ja té un sentiment anticatalanista format, aquests llibres actuen com un reforç o confirmació dels sentiments propis. No es tracta de buscar la veritat científica, sinó un argument (encara que siga feble o marginal) que justifique les seues creences prèvies i millor si són compartides per altres.
3. El poder de les xarxes socials.
Les xarxes socials (X, Facebook, TikTok) no premien el rigor ni el consens acadèmic, sinó l’impacte emocional, la polèmica, la polarització, la crispació, la merdificació, etc.
Així, un post que diga “La filologia romànica reitera que valencià i català són la mateixa llengua” resulta avorrit i no genera interaccions. Una afirmació com l’anterior fa fàstic: “Això ja estic fart de sentir-ho. Vull coses noves”.
En canvi, un titular com ara “Un nou estudi demostra el frau de la unitat de la llengua i desmunta el pancatalanisme”, això sí que genera milers de comentaris, d’indignació o d’aplaudiment, i un nou debat sobre una cosa clara. Resumint, crea polèmica, que és el que es persegueix.
4. Mentides i més mentides.
En l’àmbit de la postveritat, on la mentida campa a plaer (Trump és el mestre del clan), hi ha una tàctica molt vella: si no pots guanyar un debat acadèmic amb proves, intenta crear un dubte permanent, una volta i una altra, fins a l’avorriment. Reobrir la qüestió constantment amb suposades novetats aconsegueix que part de la societat (sobretot la menys informada o les noves generacions que no han viscut el conflicte creat en la Transició) acabe pensant: “Bé, si es generen tants estudis i opinions, any rere any, alguna cosa no deu estar tan clara”. Equiparen el consens de milers de filòlegs d’arreu del món al treball d’un parell d’autors lligats a entitats com la RACV o Lo Rat Penat, i torna-li la trompa al xic! Cada temporada hi ha trompes noves; les poden veure rodar pels bancals si peguen una volteta pel camp: quan les miren un moment, de sobte, han desaparegut de la vista. M’entenen?
En altres paraules, l’aparició contínua de publicacions de caràcter secessionista respon a la necessitat de crear confusió. Com que la ciència romànica els va tancar la porta fa molt de temps, l’únic altaveu que els queda és el soroll de les xarxes i la trinxera política. I això és el que fan un parell de vegades l’any.
I com que el tema té un públic fidel, els interessats no dubten a marejar amb idees pelegrines com que LA NOSTRA LLENGUA ÉS LA LLENGUA VALENCIANA. I els entra oix de sentir els noms de Sanchis Guarner o Joan Fuster, devots com són de Xavier Casp i Miquel Adlert, posem per cas, per nomenar quatre noms que eixien en l’últim article que m’ha aplegat.
Per cert, quan es va crear l’AVL, un dels dos últims personatges esmentats (Xavier Casp si no recorde malament) n’era membre. Es va fer un esforç d’eixida per tal d’unir diferents sensibilitats i, sobretot, per no crear una nova guerra civil, en aquest cas lingüística. De tot això i més coses semblants hi ha un exèrcit de ments preclares que poden parlar molt millor que un servidor: si no ho fan deu ser per avorriment (qui vulga saber que vaja a escola, es deuen dir) o possiblement per ser molt polítics, en l’accepció de cauts, és a dir, nadar i guardar la roba.
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