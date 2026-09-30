“Les síl·labes del teu nom”, de Carme Cardona

Per Daniel Mahiques · Recomanació de la Biblioteca Pública Municipal de Montaverner
Guardonada amb el 37é Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, estem davant una novel·la negra ambientada a València i al Camp de Túria, que combina intriga i misteri amb una certa crítica social a la realitat actual valenciana.
La protagonista, la detectiva Lola Desco, rep l’encàrrec d’investigar un cas tancat: nou anys després de la mort d’Isabel Serra, una dona assegura que l’home condemnat pel crim no va ser el seu assassí. A partir d’ací, Lola comença una investigació que la conduirà per un entramat de secrets, vides ocultes i pistes que no sempre són el que semblen. La detectiva rebrà l’ajuda de diferents personatges secundaris molt ben desenvolupats que, a la seua manera i amb les seues peculiaritats, acabaran sent claus en el desenvolupament de la història.
El llibre destaca pel ritme àgil, que fa que la història avance ràpidament, amb capítols curts que mantenen la tensió en tot moment i atrapen el lector amb una successió de pistes i descobriments que conviden a continuar llegint. La mateixa autora ha definit l’estil de la novel·la com a àgil i fàcil de llegir, una característica que entén com una virtut i no com una limitació. Cosa amb la qual no puc estar més d’acord.
Amb un llenguatge clar i accessible, la novel·la combina d’una manera magistral els elements típics del gènere negre amb uns altres molt locals, molts de valencians: comarques, pobles, carrers i espais quotidians del nostre entorn es converteixen en l’escenari d’una història de misteri, que situa el lector davant el que podríem anomenar un thriller valencià.
Però a més de la investigació criminal, l’obra també tracta qüestions com el poder, els secrets, les aparences i les zones més fosques de la societat. Explora les relacions personals i les formes en què el poder i els interessos poden condicionar la vida dels altres. Casos de corrupció, xantatges, tensions familiars i amenaces complementen la trama principal i ajuden a arrodonir la història.
Les síl·labes del teu nom és una lectura especialment recomanable per a qui gaudeix les novel·les d’intriga i dels relats criminals, però també per a lectors que busquen una història àgil, situada en un entorn pròxim i escrita en un valencià natural i accessible.
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