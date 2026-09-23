Encara no ho havia acabat de dir, ja li l’havien duta i, aleshores, ell provà la generositat del saler empolsimant-se’n el dors de la mà.
Per Pere Brincs
Després de molt d’insistir he pogut aconseguir el llibre que l’IEVA va dedicar a les tomaques que s’han conreat, i es conreen, a la Vall d’Albaida. Encara que havia fet expressament un viatge a una llibreria d’Albaida i dos a Ontinyent, ha sigut quan he estat de visita per altres motius, en aquest darrer poble, quan he pogut adquirir-lo. S’entenen les dificultats de distribució que pot trobar una obra com aquesta. Després de fer-li una primera fullejada he sabut de seguida qui havia de ser el seu propietari legítim. Aquesta certesa és una prova més del que comporta l’amistat: tots dos amics n’eixirem beneficiats; un, per la curiositat que li despertarà la lectura a fi d’aconseguir i conrear alguna varietat que li faça goig i, l’altre, en aquest cas jo, per a aconseguir un basquet de bones hortalisses quan en siga l’hora.
La fotografia d’una gran tomaca del tipus Mutxamel m’ha evocat la vegada que vaig veure el ti Sabriano menjar-se’n una com si fóra una bresca. Era, com ara, estiu i alguns matrimonis s’havien ajuntat per a sopar al berenador que hi havia tot just on comencen les motes, pràcticament a la vora de la mar. La singularitat de la tomaca sovint ha reunit el coneixement i la discreció del llaurador que ha obtingut uns productes excel·lents, més encara si eren per a casa i no estaven subjectes a criteris de producció. S’intercanviaven les millors llavors, arreceraven els plantons en bardissetes que donaven l’esquena al nord, desullaven les mates per a obtindre bones peces, sulfataven; en fi, era com la materialització de la paciència i la tradició en aquelles tomaques lletjones, però carnoses i farcides de sabors. Passava el mateix amb els melons, o amb les carabasses, on el tràfec de sements i els experiments per a trobar les condicions idònies per al conreu eren constants.
Però tornant a aquell sopar d’estiu en el qual Sabriano, que encara era un home jove, va arribar amb la dona quan tots els amics ja seien i els esperaven des de feia estona. Era comerciant de taronja i caminava amb un parar pesant d’acord amb el tarannà implacable i combatiu. Parlava poc, amb una veu grossa i mig esgarrada pels pòlips.
Quan van arribar, la dona duia el sopar en el cabàs i ell portava una tomaca a la mà com si fóra un pilotari entrant al dau. De seguida, aquella hortalissa, gran i sucosa, molt probablement conreada en terra de mareny, va captar l’atenció dels presents. La forma de transportar-la, separada del sopar principal, i duent-la –com la duia– li atorgava unes virtuts exquisides de fruita fora de temps. Sabriano la va deixar sobre la taula, enfront seu, però sense dir res; era un home de negocis i sabia com manejar el silenci. Així s’assegué al lloc que li reservaven sense a penes saludar ningú.
Així, com si algú hagués escrit un punt i a part, tots començaren a servir-se les begudes i a destapar les carmanyoles mentre la tomaca lluent i amb una pinzellada de verd romania intacta sobre la taula. Al cap d’una estona, quan la majoria ja havia començat a sopar i punxava l’enciam, la ceba i algun galló de tomaca que, per comparació, semblava escassa en aquelles amanides que els acabaven de servir, Sabriano inclinà el cos i tragué de la butxaca del pantaló una navalleta. Sota l’atenció dissimulada de la concurrència, procedí a extreure les restes del peçó amb un tall circular, com si disseccionara un ull. Després, la separà en dues meitats simètriques que tornà a deixar damunt de la taula per a exhibir una carn abundosa i amb poques vinces. Tots continuaven xarrant i menjant i Sabriano, després de fer com si buscara alguna cosa que no trobava, cridà pel nom el cambrer i li demanà sal.
Encara no ho havia acabat de dir, ja li l’havien duta i, aleshores, ell provà la generositat del saler empolsimant-se’n el dors de la mà. Quan s’assegurà de la quantitat que n’eixia, empolvorà una de les dues planes. Sense pressa, amb sacsades seques que movien en bloc tota la sal dins del recipient, n’afegí tanta com si s’haguera d’adobar un abadejo i tan sols quan la sal començà a escarxar-se passà a amanir, amb el mateix cerimonial, l’altra plana.
– Com més m’agrada menjar-me la tomaca –va gosar dir Sabriano al cap d’una estona– és aixina: crua i amb bona cosa de sal, i en pau! Per un segons, la seua veu va ressonar entre el complet silenci que s’havia fet per a escoltar-lo. Agafà mitja plana entre el dit polze i l’índex, avançà el cap i de mig mos se n’empassà la meitat. Després d’açò, la gent tornà a la conversa mentre ell mastegava alhora que es torcava els llavis amb el mateix polze que encara sostenia el següent mos. I a poc a poc, jo que el mirava de reüll, vaig veure que li canvià el semblant. Inversament a allò que aconseguí la poma de Blancaneu, la tomaca i la sal li suavitzaren l’aspresa, li revifaren un bon color per damunt del bru cremat de molts cafés i els Ducados que fumava i, tot seguit, començà a bromejar amb la muller que seia al costat.
El llibre de l’IEVA està bé, però per al meu enteniment és massa tècnic, encara que comprenc la necessitat de mantenir el cànon en un treball científic. Per això, jo n’he mirat només les imatges, tot recreant la vista en les de tipus Mutxamel, que són paregudes a aquelles que es conreaven al mareny. I la veritat és que no sóc un gran apassionat de les tomaques, com sí que podria declarar-me de les figues o de l’embotit. El meu protocol per a degustar-les és senzill: es tracta de menjar-ne només a l’estiu, amb un raig d’oli i un polsim discret de sal. Amb això sobra, i més, si són l’obsequi que et fa un amic, també amb un cert cerimonial.
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