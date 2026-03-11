La Pobla del Duc (I)

En aquest carrer que condueix al temple es poden contemplar cases formidables. Al número nou, per exemple, es veu una façana amplíssima, austera, amb reixes defensives tant en la planta baixa com a la primera
Per Pere Brincs
A la rotonda que hi ha a l’entrada, un gran xanglot de raïm recorda que la Pobla ha sigut tradicionalment un poble de vinyes. N’hi hauria prou de fixar-se en la cooperativa que hi ha allí mateix, amb el record de la viticultura perquè, hui, un munt de seccions hortofructícoles han relegat la producció de vi al final de la cua. Em pregunte per a què farien servir la xemeneia que encara es veu, com una relíquia, al bell mig del complex.
Aquest matí se sent especialment la gelor, el sol a penes escalfa i l’airusset se sent picant a la cara. Partisc de la plaça del Dr. Gomar on hi ha una reproducció de la font present al Pati dels Lleons de l’Alhambra. Supose que la presència del clon arquitectònic no deu tindre per aquestes contrades cap significat rellevant i deu respondre només al sentit de la practicitat per a embellir un jardí amb allò que hi havia a la tenda. Aquest espai està disposat en quatre altures per a poder seguir el desnivell, ja que s’allarga per bona part del carrer. El perímetre està flanquejat per cinamoms de brancatge estorinat perquè esperen l’esporgada hivernal. Ací, a la Vall d’Albaida, podar és un art, de manera que els fruiters es converteixen en veritables escultures que sempre m’han recordat mans de palmells oberts per a rebre la llum i el vent. A la part més alta del mateix jardí hi ha una estàtua d’un llaurador amb la vestidura de saragüells amb l’acció de sostindre la rella darrere de l’haca.
Tot just enfront està el bar Monterrey (la Pista) que sembla ser al mateix temps una administració de loteria. Un cartell en la façana anuncia que va repartir el primer del Niño amb el número 06703. Tire pel carrer d’Ausiàs March i arribe a la plaça del poeta Lluís Guarner on veig la placa de marbre blanc al número u. Es veu el perfil solemne d’un home, com si fora un segell, per a mi completament desconegut. En aquesta mateixa casa mostra un escut dalt del balcó. El carrer que continua cap a l’esquerra és ample. Es nota un fred dens, pesant, i deu ser perquè la ubicació de la Pobla fa que l’aire gelat, més dens, es queda retingut en aquesta mena de clotada, ja que el sol de l’hivern no és prou valent per a escalfar-lo i fer que es temple.
A la plaça de la Independència, altrament dita de la Comuna, que és com un eixamplament que fa el carrer, hi ha una placa commemorativa que diu: ”A vosotros: José Pons Benavent, Bernardo Boscà Gil, Vicente Gomar Alonso, Vicent Blasco, Miguel García Favos, Jose Pascual Climent, Gaspar Morant Pons, Miguel Gil Botella, Domingo Bravo Vidal, Ramon Fayos Fayos, José Ortolá Perelló. Heroicos hijos de esta villa que inmolasteis vuestras vidas el veintiuno de abril de 1812 por la independencia patria contra las tropas napoleónicas y a ti ilustre alcalde Jaime José Boscá Pons que a costa de tu libertad y penalidades inúmeras salvaste a este pueblo de las tropelías del falaz invasor. Al conmemorar en su primer centenario vuestro sublime sacrificio este vecindario os rinde el homenaje de perdurable admiración”. Per la data, imagine que la placa fa referència a la Batalla del Raboser i, alhora, pense que poc sé de la guerra del Francés per les nostres contrades. No sé ben bé per què aquells esdeveniments no formen part del nostre inconscient col·lectiu. En aquesta mateixa plaça es veu també un plafó ceràmic que correspon a l’estació número dos del calvari, quan Jesús carrega la Creu. On deuen estar les altres escenes? Faig una ullada al voltant i, la veritat és que no en trobe cap més. En canvi, veig un munt de sucursals bancàries que es concentren en aquest carrer. i potser és per això que l’ostensió màxima del materialisme en forma de diners és incompatible amb una via dolorosa completa. Resulta extraordinari com en aquests temps que corren ací es mantinguen oberts tants bancs i aquest fet, segurament, pot donar una idea de la riquesa agrícola, com déiem al principi, del poble.
D’ací estant es veu la formidable torre hexagonal del campanar que atrau la vista i la curiositat hipnòticament. Vaig prenent notes i els dits se’m gelen en escriure. En aquest carrer que condueix al temple es poden contemplar cases formidables. Al número nou, per exemple, es veu una façana amplíssima, austera, amb reixes defensives tant en la planta baixa com a la primera. Deu ser la part del darrere de l’habitatge que dóna al carrer paral·lel. Al costat de la porta, mig arc antic de rajola massissa s’ha deixat exposat en la restauració. L’altra meitat s’endinsa en la frontera de la casa veïna i desapareix sota la capa de lluït i pintura. Potser, originalment, es tractava de la mateixa construcció. No ho puc preguntar per què els carrers estan buits.
Desemboque en la plaça on està l’església de l’Assumpció de Nostra Senyora, bastida al segle XVII amb el color canyella d’un gres de tipus calcari. Per accedir al temple s’han de pujar sis graons. Les porten són altíssimes i, a sobre, dins de la fornícula, la Verge ascendeix sobre un núvol custodiada per dos àngels. Més amunt encara, un vitrall dibuixa amb colors sòlids el Crist crucificat. El campanar presenta tres cossos i està rematat per una llanterna allargassada, com un insecte de llargues cames. Fins i tot les campanes semblen glaçades. En aquesta plaça hi ha un edifici que mostra les quatre banderes oficials al balconet. Després d’una nit de vent estan totes enrotllades cadascuna al seu pal. Per cert, aquesta és la millor manera en què pot trobar-se una bandera. Podria ser l’ajuntament, però ho dubte perquè una nova placa explica: “Plaza del Cristo del Amparo. En esta casa, antic hospitalet, aparegué el divendres dia 4 de desembre de 1624, feta per misterioses mans, la prodigiosa imatge del Santíssim Crist, per a ser el conhort, l’esperança i l’empar de la Pobla del Duc. Poblans! Glòria al Santíssim Crist de l’Empar. 5 de setembre de 1955”. Serà l’ajuntament, doncs, o l’abadia? En un moment ixen dues dones joves i aprofite per a preguntar-los-ho. Es queden un poc estranyades perquè per a elles deu ser evident que es tracta de la casa consistorial, no sé si deuen ser regidores, i la cosa és que em responen que sí. I sense aturar-se van a parlar amb un operari de l’ONG Rescue Madrina que les espera enfront mateix, al costat d’una furgoneta.
Al carrer que baixa per la dreta de l’església hi ha un panell que publicita dues rutes pel poble: la ruta de les heretats i la ruta dels refugis, que per les fotografies que es mostren deuen estar pels afores. Decidisc que hui no és el dia de fer cap d’aquestes dues visites, i més quan se suposa que hauràs de concertar-les, etcètera, etcètera. Es nota molt el fred i, aprofitant que al cantó de la plaça hi ha una cafeteria, entre per a fer una pausa i escalfar-me una mica. De seguida, l’aroma de l’ambient em reconforta. En una taula hi ha dues parelles joves que desdejunen, i en una altra dues dones més majors que fan el mateix. El local està acabat de reformar i encara manté la decoració de Nadal. M’assec en una taula i ve la cambrera, que deu ser la propietària, prou estirada, i em pregunta què prendré amb un accent rus, o de l’est, no ho sé. Té els ulls blavíssims i du els cabells rossos recollits en un seductor monyo que li deixa el coll nu. Quan es gira per dur la comanda veig que també mostra part de l’esquena i els muscles per l’escot que s’obri darrere del mallot negre que vesteix. Al cap d’una estona em du el café que he demanat i quan el taste el note excessivament torrefactat; aquesta és la forma de dissimular i homogeneïtzar les diferents qualitats dels grans que componen la mescla.
Pel finestral veig que l’empleat de l’ONG ha començat a carregar en la furgoneta capses de cartó que trau de l’ajuntament i que semblen pesar poc. No sé quina deu ser la finalitat d’aquesta organització i renuncie també a investigar-ho. La comunió entre ajuntaments i aquestes associacions és sovint candorosa, per no entrar en detalls, recordant el que escrivia Luis Cencillo al seu llibre Como no hacer el tonto por la vida sobre la finalitat de les bones accions que no impliquen cap cost al benefactor. Però aquest és un altre tema. Prompte, l’operari té enllestida la faena i entra al bar a prendre alguna cosa i escalfar-se. Jo m’entretinc veient com el vent engrunsa les branques d’un roure australià que creix a l’esquerra de l’església i les d’algunes oliveres que viuen en tests enormes que adornen la plaça.
A poc a poc, el local va omplint-se de gent. Entren joves amb fills menuts i l’enrenou comença a notar-se. Ja més reconfortat, m’aixeque i vaig a la barra per a pagar-li a la dona que em rep amb la fredor deliberada de qui se sent admirada. Jo intente dissimular aquesta estranya i fugissera fascinació que m’ha causat. Pague, doncs, i torne a eixir al carrer. Aleshores, de regrés al món ascètic i pietós, veig que sobre la façana de la casa que està a la dreta de l’església hi ha el panell número u del calvari: quan Jesús és condemnat a mort. No entenc quina distribució segueix aquest viacrucis tan segmentat. Veurem.
Seguisc el pendent natural de la plaça fins al carrer del Mestre Buades on hi ha un estanquet obert d’on ix una xicona morena que, quan em veu, em fa una ullada suspicaç i desapareix ràpidament pel cantó. Pel que fa als noms de carrer dels pobles després de rodar uns anys per aquestes contrades, veig que es poden classificar en dos grups ben senzills: els religiosos i els profans. Trobe que els primers deuen tindre l’origen allà per la conquesta, quan es rebatejaren tots els indrets amb el santoral que actuà com a propaganda i sobretot com a revulsiu del nou ordre imposat. El segon, els seculars, es dediquen a personatges del poble, metges i mestres majoritàriament, i els altres, els que més aprecie, són els que anomenen topònims locals.
