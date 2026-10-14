Ontinyent (2)

Assaborisc amb gust el nom de cada carrer d’aquesta ciutat; em semblen plens de reminiscències que em són desconegudes, però al mateix temps les sent com a força intrigants.
Per Pere Brincs
Decidisc de baixar pel carrer del Trinquet de Maians, situat dins del que s’anomena Poble Nou, dit així per a diferenciar-lo del primer nucli urbà d’origen medieval i defensiu i que, ací, anomenen la Vila. El Poble Nou es construí a vora de l’Ermiteta; fou com una mena de suburbi al voltant del nucli principal format per la Vila, pròpiament dita, i pel seu raval immediat. El Poble Nou anà desenvolupant-se a mesura que hagué d’albergar una creixent població jornalera. No fa més de seixanta o setanta anys que es constituí el barri de Sant Rafel, a l’altra vora del riu. He llegit que també se’l coneix com a barri del Pito perquè el munt d’indústries rajoleres que s’hi van ubicar als anys cinquanta marcaven les entrades i eixides dels operaris amb el so dels xiulets i, al capdavall, aquest senyal condicionava el ritme de les famílies que s’establiren a prop de les factories.
Poc abans d’arribar a la barana que acompanya el camí que baixa fins al riu, llig en una placa ceràmica que hi ha al costat d’una porta “Associació de Llumeners de Sant Esteve”. Abans d’investigar pense en un gremi d’electricistes, però com que, en els temps que corren aquesta idea no em quadra, em toca recórrer a Internet per a aclarir que aquesta associació s’encarrega d’il·luminar, abans amb una foguera i ara amb un gran fanal, l’ermita dedicada al sant durant el primer cap de setmana de juny que és quan se’n celebra la festa.
Baix, en la llera, veig que hi ha algunes cases. Estan molt juntes, són estretes i prou altes. És com una mena de carrer al bell mig de la llera del riu que, per ací, està canalitzat per un muret. Malgrat el perill que se’m representa veig que hi viu gent; de fet, hi ha també un cotxe aparcat. No entenc per què som així els –anava a escriure els valencians– els humans, en general? Arribarà el dia, no sé quin és el període de retorn del riu, que les cases que ocupen les terrasses d’inundació desapareixeran amb una riuada. I això -crec- que no és de ser un fatalista. Des d’aquest lloc l’horitzó està format per les teulades del barri de sant Rafel.
Retorne per on he vingut i puge pel carrer del Delme, un recorregut empinat que acaba amb una lleugera corba. Aquest topònim ja m’anunciarà la inspiració, a parer meu tan delitosa, amb què foren batejats molts indrets d’aquesta ciutat. És la primera vegada que veig un jardí vertical dens i ben acurat, capaç de projectar la frescor al seu voltant. M’ature una estona per a gaudir de la botànica: les minúscules margarides de paret, les plantes dels diners que brollen del mur com una metàfora de la prosperitat de la ciutat, el moradís dels coralets i la brillantor erecta de les assutzenes africanes. L’hedra i el lligabosc unint-ho tot i per la part de sota falgueres i falcies de pou. M’agradaria que una felicitació arribara als responsables. El jardí està tot just darrere de la font que el germà del mestre Melcior Gomis, Antoni Gomis, manà construir en memòria del compositor l’any 1867. A terra hi ha una inscripció nova que assenyala el lloc com a font dels violins, ja que dalt de la pila hi ha esculpits dues guitarres i un violoncel. Allí mateix un es troba un bell edifici restaurat que es fa servir com a “centre intergeneracional”.
Carrer amunt veig que hi viuen unes palmeres i vaig al seu encontre. Les cases que trobe són humils, amb els sons que solen eixir d’aquests immobles: veus enraonant, el televisor, cops d’arreglaments domèstics. Molts habitatges estan buits, però, curiosament, els habitats exhibeixen acolorits tests als balcons i les finestres amb tota la varietat de geranis que es puga pensar.
Quan arribe al final veig que les sis palmeres són a l’entrada del carrer de l’Alcalde Paco Montés, tot just en una mena de replaça on hi ha un plafó ceràmic, amb Sant Domènec i el canis dominicanus al costat que du la torxa a la boca, com a al·legoria del somni que la mare del fundador dels dominics tingué abans del part. Somià que duia al ventre un cadell que naixia amb una torxa a la boca amb la qual encenia o duia la llum de l’Evangeli arreu del món. El carrer s’obri a una gran plaça que també du el nom del sant, Sant Domingo hi posa. És un espai ple de l’ombra dels plataners i de la flaire d’embotit i de picadeta d’all i julivert que ve de les taulades del personal que esmorza a la terrassa d’un bar. Al bell mig de la plaça, cinc sortidors deixen fer a la pressió i dibuixen trajectòries líquides que pugen i baixen donant frescor i alegria a l’ombra dels arbres.
Una escultura, que simula un arbre format amb ballarins, commemora, segons la inscripció, “Ballet Ópera. Trenta anys. Ajuntament d’Ontinyent”. El monument arriba a captar el gest del ball, tot i la simplicitat de les figures. No sé a què es referirà, però potser està relacionat amb la presència -fent cantó- del teatre Echegaray que, a pesar de la fisonomia huitcentista, sembla plenament renovat i funcional. Veig que fins i tot les càbiles, com ara les dels Mossàrabs o els Benimerins, exhibeixen detalls subtils, o no tan subtils, de refinament i opulència.
Després d’haver perdut durant una estona la referència del campanar, la seua llanterna torna a aparéixer prou més avall. La topografia del poble és particular i torne a baixar pel carrer de Tomàs Valls. Trobe un carreronet d’una vintena de metres de llargària sense eixida. Al fons hi ha una casa la façana de la qual crida l’atenció pel conjunt ceràmic que exposa: quatre plafons, un en cada angle: Sant Joan, Marie Curie, Hipàtia i Maria de Montpeller. Una reunió curiosa, però acord amb els temps i reivindicacions variades. La casa està tancada i, a través dels vidres dels baixos, es veu com una mena de taller particular amb una col·lecció d’eines tradicionals. L’olor del fum del cànem sura a l’aire. M’acompanya una estona metre em desvie i passe pel carrer Nou, el d’Enmig i el laberíntic carrer de Teixidors. Després desemboque en la biblioteca ubicada en un edifici noble que fa cantó amb el carrer de la Llosa. Assaborisc amb gust el nom de cada carrer d’aquesta ciutat; em semblen plens de reminiscències que em són desconegudes, però al mateix temps les sent com a força intrigants.
La biblioteca s’ubica a l’antic palau dels Puig, encara que també es coneix com a casa dels Velázquez, ja que l’últim membre de la nissaga dels Puig va contraure matrimoni amb aquest últim. A banda d’actuar com a central de la xarxa de biblioteques d’Ontinyent també alberga l’Arxiu Municipal. He passat algunes hores en aquesta biblioteca i la recorde com un espai assossegat i ple de llum on donava gust escriure i llegir. Hui està tancada.
Em fa goig l’estretor del carrer de la Llosa i hi entre a poc a poc. El record a la part vella de Bocairent és immediat. En una paret, un grafiti molt simplificat que mostra la silueta d’un transeünt que camina fumant diu: “Els carrerons són el lloc per a pensar tot allò que als carrers no deixen”. No està mal ideat! I, novament, la sentor del fum del cànnabis -tal vegada inspirador en aquest indret- es deixa sentir sense quimeres.
Faig una volta i torne a baixar, ara pel carrer de l’Arquebisbe Segrià. Al número tretze d’aquest carrer hi ha un casalot amb un imponent escut d’armes que fa l’efecte d’una boca amb les dents picades. Quina llàstima! On viu la gent en aquest poble? I al mateix temps que la formule, m’adone que és una pregunta més que retòrica. Tinc entés que hi ha un complex projecte d’esponjament del barri amb què, entre més mesures, l’administració local procura d’adquirir els immobles més ruïnosos a fi d’enderrocar-los i crear, si s’escau, espais verds i diàfans sobre els solars que s’ocupaven. Em sembla una intenció més lloable que deixar que el patrimoni s’arruïne del tot.
Entre uns pensaments i altres –deu tindre raó el grafiti– arribe de bell nou al carrer Major, al tram de Maians, tot just on té la seu la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia. A la façana es veu l’escut de la ciutat amb la mitja lluna i la creu, una a cada costat. Allí mateix es troba l’edifici que va albergar el Banc de València, hui decrèpit i solitari, i a l’altra banda el Centre de Referència Econòmica de la ciutat d’Ontinyent (CREC), que per al profà pot donar una idea de la potència comercial de la localitat. Les activitats d’aquesta seu són, segons s’anuncia: promoció econòmica, agència per al foment de la innovació comercial, etcètera, etcètera. No acabe de llegir la caterva de propostes perquè tampoc és que hi entenga, ni m’interessa massa aquest tema. Tocant aquesta seu es troba l’edifici modernista del Círculo Industrial i Agrícola, un altre símbol de puixança.
Arribe a la plaça Major que, ben bé, representaria la primera zona extramurs de l’antiga Vila. Allí conviuen diversos edificis civils, administratius i comercials com segurament ho han fet abans. L’antic ajuntament o Casa del Consell, l’ajuntament nou ubicat al palau dels comtes de Torrefiel, els porxets, etcètera, etcètera. Malgrat l’hora, hi ha poc de moviment. El vell ajuntament està revestit amb una disfressa que representa el castell que disputaran prompte moros i cristians. El revestiment de fusta fa un gran efecte. Allí es llig: “cual mis aguas es limpio de mis hijos el linaje”, i sense saber-ho segur, diria que deu correspondre a alguna sentència que es pronunciarà en els parlaments dels caps que a l’agost entren en combat.
Amb unes passes arribe tot just a la base del campanar de l’església de Santa Maria. La base de la torre s’assenta en un gran peu en forma de piràmide truncada i ben bé indica el cor de la Vila, tocant les restes de les fortificacions medievals que van eixir a la llum després d’enderrocar l’any 1983 algunes cases que s’hi recolzaven. En la secció vertical que va des d’arran del carrer del Regall fins al penell, els arqueòlegs lligen, com si foren els estrats d’un tall geològic, les diverses èpoques en què ha sigut construït i reconstruït aquell del qual s’afirma és el campanar més alt de València. El basament correspon al segle XII i cada segle posterior puja a poc a poc fins al segle XX. Llig que l’edifici allotja tretze campanes i una tribanella que devien fer sonar els dies luctuosos de Setmana Santa quan el toc de les campanes estava vedat. També que es conserva una campana del segle XVI anomenada Rauxa i Foc, i amb aquest nom torne a encomiar la inventiva dels ontinyentins per als noms.
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