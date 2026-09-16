Ontinyent (1)

L’edifici de Paduana és una construcció elegant, rica, però relativament austera per a la parenceria que hagués pogut exhibir.
Per Pere Brincs
Hui decidisc d’entrar a Ontinyent pel sud i a cada revolt vaig trobant oliveres i, una mica més amunt, els pins que comencen a omplir les copes de sol. Arribe al pàrquing que hi ha al costat del pont Nou. Estic quimerós perquè em sent sobrepassat amb aquesta passejada. De camí he decidit que agafaré el penell del campanar de Sant Maria com a referència i, tal vegada, com a meta. En tot cas, també duc el propòsit de comprar un llibre que busque fa temps. A veure si hui tinc sort.
He passejat en moltes ocasions per aquesta ciutat, però no he tingut mai una sensació de coneixença real. Tinc el record entranyable de divagar fa més de vint anys pels carrers del Poble Nou, a prop d’on està la biblioteca, i de trobar-hi algunes cases que mantenien la porta entreoberta amb una cadireta de bova que sosté el basquet de codonys per a vendre. És talment el que recordava que feien algunes famílies amb les tomaques, les bajoques o les figues al meu poble. Per això la meua evocació d’Ontinyent sempre està lligada a aquella fruita tardoral tan subtilment aromàtica, vellutada al tacte, i que requereix un lent procés de transformació casolana per a esdevindre codonyat. Desconec si en alguna casa encara perviurà el costum de guanyar-se uns quinzets amb aquells excedents. Molt probablement no.
Encara se sent la fresca de la nit. A penes hi ha moviment d’alguns cotxes i de gent se’n veu poca. Del pàrquing estant decidisc de baixar fins a la llera del Clariano tot seguint el costerut carrer del Mestre Úbeda. Els murs de pedra que pugen són formidables i segurament formaven part d’un complex tèxtil ara reconvertit en aparcament, a una banda, i en Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a l’altra. Quan arribe arran de la llera descobrisc el molí Descalç que data, segons s’indica en una ceràmica de la façana, de 1415. L’edifici encara conserva en un costat part del sistema de canalització que desviaria l’aigua per a fer roda les moles. Tinc entés que l’última comesa va ser com a fàbrica de gel. En aquesta secció del riu han dissenyat el que se’n diu -crec- un parc inundable, és a dir, una zona enjardinada apta per al passeig i l’esport, però que té la capacitat de laminar i amansir les crescudes. Al bell mig del corrent, els joncs estan en el seu màxim apogeu. Les inflorescències, en forma de puro, ja són més que madures i solten els propàguls amb el mínim ventet que bufe. Les granotes canten i això, malgrat l’antropització del lloc, a parer meu, apunta un bon senyal de regeneració.
A la dreta, les sabates del pont Nou s’endinsen ben fonamentades; i allà dalt veig algunes persones que travessen la construcció com si pertanyeren a un altre món. En algun instant de calma també se sent la remoreta de l’aigua que s’amaga entre la vegetació. M’assec una estona en un banc de pedra sota l’ombra d’un lledoner. També hi ha tamarius i un anouer despistat. El camí de terra que voreja el riu és aprofitat pels corredors més matiners i pels cans que es trauen a passejar per aquest grapat de natura. Aigües avall es veuen les parets que encaixonen el riu, en què la seua potència erosiva n’ha escrit els renglons durant mil·lennis.
Després d’una estona puge xino-xano fins a la plaça de la Concepció. Els bars que hi ha en un extrem comencen a muntar les taules de la terrassa. Passe la carretera per a acostar-m’hi, però veig que encara els queda una estona per a obrir. Veig l’escultura del pobre Peixcauret que fa no res va ser decapitat -segons contava un mitjà local- durant l’eufòria futbolística del mundial. Jo no ho hauria descrit d’una manera tan amable, potser. El pescador sense canya, amb l’evitern gest de paciència i una complaença callada per tindre almenys un peix a la mà, sembla resignat a la seua nova sort després d’uns anys desaparegut.
Torne a travessar i m’estic una estona enfront de l’edifici de Paduana que sempre m’ha colpit. Tal vegada perquè, abans, el que eixia a la tele era tan llunyà… i veure els anuncis de Mantas Paduana i que et digueren que es feien allí, al costat, era com ser de la família. El que no sabia era que Paduana prové de la devoció del fundador per Sant Antoni de Pàdua i, efectivament, es pot veure l’efígie del sant aixoplugat en una fornícula al lateral dret, on abans s’ubicaven les oficines de la factoria. Mirant aquesta façana crida l’atenció el conjunt escultòric treballat en bronze situat al seu bell mig, sobre la part més alta de la cornisa. Ací apareixen tot un seguit de símbols que, després d’investigar una mica el significat individual de cadascun, permeten de desxifrar el missatge del conjunt, que no és sinó l’èxit burgés i, per extensió, l’impuls bàsic de la història recent de la ciutat i les seues derivades. En primer lloc, destaca el caduceu de Mercuri com a símbol del comerç, però també d’una gestió intel·ligent auspiciada per la influència divina. L’al·legoria consisteix en una vara prima i llisa, coronada per l’elm del déu, al llarg de la qual s’entrellacen dues serps. També s’hi veuen diverses rodes dentades com a símbol de la modernització aplicada a la producció tèxtil, representada, ací, per un gran fardell de mantes. Finalment, un barril, una locomotora i una àncora simbolitzen l’exportació internacional i, en definitiva, l’afany expansiu i la prosperitat. Potser qui ho llegeix no s’ho creurà, però sent un alleugeriment important, perquè pràcticament d’una plomada puc donar per liquidat el tema industrial que tant ha determinat i determina la vida d’aquestes gents, i del qual, jo, poc en sé.
L’edifici de Paduana és una construcció elegant, rica, però relativament austera per a la parenceria que hagués pogut exhibir. La construcció ocupa el llarg de bona part de la plaça. En aquest moment, l’estanc que hi ha als baixos ja és obert i la majoria dels altres locals en què es deu haver dividit es lloguen. Totes les persianes dels balcons, tant de la primera com de la segona planta, estan baixades. Sembla que no hi viu ningú. Tan sols es veu oberta una clínica dental situada en la torre del cantó dret, sobre el qual el penell, que du un llibre obert com a timó, assenyala ponent.
Després de prendre algunes notes m’entretinc llegint la programació de la Setmana Gran del poble: els Moros i Cristians que començaran d’ací a poc. He llegit que el cartell d’enguany pretén de suggerir la cohabitació llegendària d’aquestes dues confessions a les nostres terres: la cristiana, representada pel campanar de Santa Maria, que s’emmarca dins d’un arc de ferradura que representa la musulmana. En aquest ordre de coses jo sóc del pensament que hi ha una diferència notable entre cohabitar i conviure. Conviure té una connotació d’intercanvi i, com es diria ara, de mestissatge, i això no és el que s’ha fet mai per aquestes contrades; ni abans, ni ara. Ací jueus, cristians i musulmans cohabitaven perquè no els en quedava altra, i cada grup vivia al barri on li pertocava. I si alguna facció acabava agafant més vela que una altra, s’imposava i no tardava a romandre sola. És clar que sempre hi devia haver -o hi ha- excepcions. Ara, en tots els sentits només queda la teatralització, que ja està bé també! La cartellera està farcida d’actes de tota classe.
Sense voler perdre la referència del campanar encete el carrer Major que en aquest tram s’anomena de Melcior Gomis. Pel camí escodrinye l’aparador d’una tenda d’antiquari d’on triaria un dels tres rellotges de butxaca, un pany, potser del segle XVIII, o un cofre xicotet de fusta. Enfront, fent cantó amb el carrer de l’Almoina d’Eixea, hi ha el primer angle de l’església de Sant Francesc. Abans de continuar llig que a principis del segle XV Francesc Eixea llegà una important quantitat de diners perquè es destinaren a les persones necessitades i aquesta fundació perdurà fins al segle XX. No sé si està relacionada amb aquest menester la residència San Francisco de “l’Associació d’amics dels ancians. Lares. Comunitat Valenciana”.
La porta de l’esglesieta s’obri a una plaça de les mateixes dimensions que el temple. Està elevada cinc graons sobre el nivell de terra i en l’espadanya viu el sant que manté l’acció perpètua de predicar: la mà dreta elevada i el llibre sagrat mig obert en l’altra. El campanar, encara que no és més alt que un quart pis, i la proximitat, quan faça revolar les campanes traurà el sant de la seua beatitud. A la mateixa plaça hi ha un bust en honor al músic Gomis que té dos xiprers com a respatler. La fisonomia, potser, és massa rígida, no sé si per l’estètica triada o per falta de traça. En la inscripció es llig: “A càrrec de festers 2003. Les comparses de Croats, Benimerins, Cides i Mossàrabs. En homenatge a Josep Melcior Gomis i Colomar. Músic i compositor. Ontinyent (1791-1836). Ontinyent, vint-i-cinc de juliol de 2003”.
Mentre escric, el camió de les escombraries s’atura al costat d’uns contenidors, i n’ixen dos operaris que deixen, amb les portes obertes, un estrident rastre de música tipus Masía. Aquesta circumstància denota una vegada més que els temps han canviat. Abans aquesta feina era nocturna i relativament silenciosa, però segurament, ara, una nit sencera no és prou per a recollir tota la producció diària de runa. En aquest moment sonen els quarts des del campanar i jo mateix comprove, d’ací baix estant, que hi sobren decibels per a traure qualsevol sant de la meditació.
El carrer, que és de vianants, es veu diàfan i rectíssim. Sempre que hi he vingut he tingut la impressió que són molts els ontinyentins que ixen ben mudats al carrer; és un poble amb un refinament palés, de bones botigues, curiosament moltes ara clausurades. El Centre Cultural Caixa Ontinyent ocupa un edifici senyorial que es veu rehabilitat amb una façana austera, però que, alhora, manté l’aire de puixança de la burgesia rural dels segles XVIII. Tot just dalt de la portalada es mantenen els dos escuts nobiliaris del llinatge dels Llorenç. El blasó de l’esquerra mostra un braç armat en banda que representa el poder militar i el valor cavalleresc com a pilar de lideratge. No debades, a Ontinyent i, més concretament al carrer Major, fou on establiren les seues mansions part de la noblesa comarcal. I certament ens n’han arribat menys de les que hi devien existir en un principi. En un estudi de la UPV sobre l’arquitectura d’Ontinyent que he pogut fullejar, es relaciona l’evolució del nucli urbà amb la successió cronològica de les diferents classes socials: primer la noblesa i l’església foren qui marcaren el caràcter de la ciutat; després fou una burgesia d’arrelament industrial qui substituí els primers tot imprimint el caràcter més recent de la ciutat. El clero i els nobles basaven la riquesa en les rendes que obtenien de les possessions agrícoles i, aleshores, entenien la ciutat com un lloc d’ostentació on ubicar palaus i casals. Però a finals del segle XVII, quan s’imposà el temperament burgés, encara que aquest tendia a copiar alguns dels hàbits de la noblesa, es va caracteritzar per la practicitat i per un afany de progrés. Aquest corrent els dugué a transformar els antics espais nobles per a obtindre una nova font d’ingressos, construint, per exemple habitatges de lloguer.
Aquesta mateixa idea, potser formulada d’una forma més intuïtiva, li la vaig sentir a un amic d’Ontinyent. M’explicava que ell sospitava que la prosperitat del seu poble tenia l’origen en la seua gran horta de regadiu, allà per on se situa el barri del Llombo; i que seria prou més endavant, quan l’agricultura fou substituïda per la indústria tèxtil com a principal font de riquesa. Sembla, doncs, que hi ha un consens acadèmic i veïnal pel que fa a la morfologia urbana de la ciutat.
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