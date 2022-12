No feu política: ja en faré jo

Poques coses no són política en la vida social. No n’hem de fer escarafalls i, sobretot, no hi hem de renunciar.

Per Josep Albinyana

A temps arrere em van explicar que algun representant del govern local havia impedit de posar al balcó del Teatre Goya de l’Olleria una senyera o reproducció del Penó de la Conquesta. Sembla que va adduir que això era fer política, de manera que els assistents a l’espectacle sobre vida i llegenda de Jaume I vam entrar al teatre observats per una senyera pulcrament estatuària.

Siga com siga l’abast de veracitat del cas, efectivament, posar la històrica bandera era fer política. Com ho va ser no posar-la, i com ho fou penjar l’altra. Poques coses no són política en la vida social. No n’hem de fer escarafalls i, sobretot, no hi hem de renunciar. La societat no hi pot renunciar, per moltes temptacions que tinguen regidors i altres càrrecs electes de creure que tenen l’exclusivitat de fer política fins i tot quan no són conscients de fer-ne, o quan en fan mirant a veure si no es nota.

Perquè en acabant ens trobem amb exemples com el de l’altre dia, quan amb l’excusa de la festa de la Puríssima el govern municipal fa una declaració de fe religiosa des d’una institució que la legalitat a què tant s’aclamen defineix com a aconfessional. La noteta informativa publicada a les xarxes és una proclamació de consciència catòlica i nacionalista espanyola que fa uns anys hauríem qualificat de casposa, per caduca. Però que ara, quan es posa de moda el revisionisme històric i edulcoren (més encara) una dictadura criminal i una transició violenta, sona a desinhibició i a provocació.

No s’hi val a assumir que el poder (ni que siga el poder casolà d’un simple govern municipal de poble) tinga l’exclusiva de la política. Quan t’escriuen “la festivitat d’Espanya, religiosa i catòlica” amb una bandereta espanyola de fons del nom de la Inmaculada Concepción (el nom del dogma en castellà, no fóra cas) “ells” fan política. I, ni que siga en defensa pròpia, “els altres” tenen tot el dret del món de fer-ne també. Ja ho va dir Fuster de la millor manera possible: “Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres”. I com que “ells” saben que té raó s’apliquen amb dedicació a fer la seua.