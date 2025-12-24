Però sí, és cert; almenys per a mi ho és, que Nadal tenia més sentit quan jo era menut.
Per Pere Brincs
Cada vegada estic més convençut que Nadal era per als xiquets d’abans; els de hui estan farcits de tot i sort si, de tant en tant, poden reglotar i adonar-se de l’enfit. Sens dubte que abans els xiquets no anaven sols pel món i els seus majors també els preparaven uns dies amables, il·lusionants, però sense necessitat de tallers nadalencs, contacontes temàtics i joguines urgents i indispensables. En realitat, aquest mateix pensament fa anys que li’l vaig sentir a ma tia, i crec que no és sinó enyor i una certa tristesa hivernal dels sapiens que es fan grans i entretenen alguns moments de remugament mental evocant la infantesa. Però jo tampoc no diré que qualsevol temps passat fou millor. A pesar que puga paréixer el contrari, sóc de l’opinió que en cada moment vivim allò que ens toca de viure, ni millor ni pitjor; vivim i en pau, en aquesta quimera lineal que és la vida.
Però sí, és cert; almenys per a mi ho és, que Nadal tenia més sentit quan jo era menut. Ara passa, torna a passar al cap d’un any i fins a l’altra. Els infants no tenen aquest sentit de repetició, per a ells els moments són únics perquè és la primera vegada que els viuen. Mirant-ho en perspectiva, si aleshores s’hagués intuït la futilesa d’aquelles impressions tan felices, faríem per guardar-les a la memòria tan fidelment i cautelosament com ens hauria sigut possible.
Jo en guarde alguns d’aquests records. Quan arriben aquestes dades m’agrada d’acaronar-los com qui acaricia la llisor d’una pedra vella o d’una fusta encerada. En mi encara viu aquell matí que pujàrem l’avi Lluís i jo a la muntanya per a tallar un pinet. Ell duia una destral fina, la ferramenta cuidada d’un treballador que sabia guanyar-se el jornal. Sempre que veia aquesta eina pensava que havia de ser semblant a aquelles que un follet oferí a un llenyataire massa avariciós. Crec recordar que li va donar a triar entre una d’or, una d’argent i una altra de ferro. Estaria bé de recuperar aquest conte que em narrava l’àvia sovint. El cas és que vam dur el pinet a casa, sense haver comés cap pecat (cal recalcar-ho ara). Després de plantar-lo en un test amb quatre o cinc pedres fent contrapés ma mare el decorà amb els adorns que emprava cada any: una llarga garlanda d’alumini, plisat, roig per una cara i platejat per l’altra; després, unes boles de color, de les quals cada vegada que les tréiem se’n trencava alguna perquè eren com bombetes de vidre. I per acabar, unes tires daurades. Ja estava tot.
A casa del meu amic Josep, en compte d’arbre, muntaven el pesebre. Com m’hagués agradat aleshores de tindre’n un d’igual: amb el riuet de paper de plata per on les oques nadaven calmoses, les pedretes arrenglerades delimitant tots els camins pels quals s’acostaven els llenyataires, els pastors amb els seus ramats i les dones carregades amb cànters i posts amb pa i coques. Al fons estaven les muntanyes enfarinades i la molsa distribuïda pels racons que requerien més verd en l’escena. Després, la cavalcada dels Reis d’Orient, amb els servents guiant del ramal els camells o, més aïna els dromedaris, que s’acostaven al Portal portant sempre complaguts i seriosos alhora els presents. Curiosament, quan he pogut muntar un pesebre com aquell, no ho he fet mai; sempre s’ha quedat en un pensament, una procrastinació més per l’any vinent, cosa que demostra la insignificant teoria que expressava al principi, és a dir, que cada cosa té el seu temps.
La nit de Nadal se sopava sense cap ostentació, tan sols la commemoració de la data. A la llar es torraven xulles de corder, cansalada blanca i la ceba que mai no fallava. Ma tia, la germana fadrina de l’àvia, que sopava més enjorn, quan séiem a taula ja s’havia menjat un ou que havia deixat soterrat sota la cendra de la vora fins que agafava la consistència que li agradava. Després feia un forat en cada extrem i se’l xuclava com si fóra una bresca (per a mi, aleshores, un misteri). I, en acabar aquesta maniobra, agafava uns quants pessics de pa per a acompanyar, potser, una llonganissa roja, de la carnisseria de Rafael, que també s’havia torrat. Quan acabaven tots es treien els torrons –molt afortunadament tan sols n’hi havia del dur i del blanet–, els pastissets d’aiguardent i de cacauet i la botella de sidra. També menjàvem panses, figues seques i anous. Jo, cada any, me’n vaig guardar una fins que vaig descobrir que totes les que havia amagat s’havien cucat.
Després havíem d’anar a la missa del gall, que mai no entenia per què s’anomenava d’aquesta manera per molt que les dones de casa m’ho volgueren aclarir quan els ho preguntava. Ma tia, però, que era soltera i poc devota, ja se n’havia anat a dormir a sa casa. I, l’endemà, Nadal. També acarone, quan arriben aquestes dades, aquell matí que ma mare em va despertar:
– Alçat, corre! Que la muntanya està tota nevada. Fa un fred de Maria Santíssima!
Em vaig vestir i vaig anar cap al pont de Baix, al costat de l’ajuntament, que és d’on millor es veu la serralada que encercla el poble i, sí, allà hi era: la neu blanca enfarinava el cim de la muntanya. En aquell moment, recorde, em vaig sentir completament immers en un commovedor pesebre, talment com el que tenia Josep a sa casa.
