La biblioteca d’Aielo de Malferit vos recomana aquest mes de setembre un llibre molt atractiu, escrit en valencià i per un valencià. Parle de La mirada de l’impostor, de Silvestre Vilaplana, un alcoià llicenciat en literatura catalana que compagina el treball de professor de secundària amb l’escriptura de novel·la, narrativa juvenil i infantil, i també poesia. I que acumula premis. En són molts, no els enumere per a no fer aquest escrit massa llarg. Només dic un exemple, La mirada de l’impostor fou obra guanyadora del Premi Ciutat d’Elx de Narrativa 2024.
Aquesta novel·la amb tocs de misteri capta el lector des de la primera pàgina, tant per la forma com pel contingut. M’agrada el que Vilaplana conta i com ho conta. He gaudit molt llegint-la.
També m’ha agradat que un dels protagonistes, Adam, siga un escriptor, perquè fa moltes reflexions al voltant del procés de l’escriptura. Adam (o Silvestre, que per al cas és el mateix), destapa molt sobre l’ofici d’escriure, sobre la manera d’inspirar-se, sobre la creativitat, sobre el bagatge cultural que influeix en la narració. Tot el que diu, n’estic segura, moltes i molts dedicats a escriure ho comparteixen. I jo també.
De la trama, realment no puc, ni dec, ni vull dir-ne res. No obstant això, mirant de no destapar el contingut ni la intriga, i perquè tingueu ganes de llegir el llibre, vos en contaré algunes cosetes.
En destaque tres aspectes:
Primer la veu narradora que l’autor ha triat com a fil conductor, que no diré qui és, solament que a mi em resultà sorprenent, singular, poc emprada. Valore la creativitat i que els autors s’arrisquen. Quan llegiu la novel·la entendreu què vull dir.
El segon aspecte a destacar és l’escriptura impecable. Vilaplana fa servir un llenguatge acurat, polit i una riquesa de vocabulari envejable. Està escrita en primera persona que acosta l’escriptor al lector. Generalment, els textos escrits en primera persona fan que, quan llegim, sentim pròxima la veu que ho conta, cosa que dóna credibilitat.
M’ha agradat trobar prosa poètica que aporta bellesa i sonoritat al text. Demostra la professionalitat, el treball i el rigor de l’autor que ha jugat amb el llenguatge cercant la paraula i la frase adequada dins del context. La prosa poètica no és fàcil, i en la novel·la en trobem molta i ben feta. Es nota que a Silvestre li agrada la poesia i gaudeix escrivint-ne.
Hi ha prosa poètica però també poesia pròpiament dita: de Benedetti, Paul Valéry o Verdaguer, per dir alguns noms. I també referències de música, de literatura o de pintura, la qual cosa implica molta documentació prèvia.
I el tercer aspecte sorprenent és el final: et deixa bocabadat i, per descomptat, no en dic res.
Sobre el tema al voltant del qual gira tot només avance que és actual i dur; i que Silvestre ha sabut mostrar sentiments amb mestria. Avance també que és un fet colpidor que passà trenta anys abans, en un escenari estiuenc de platja. En l’actualitat, el fet malaurat es recorda a la mateixa platja, però en hivern, en un ambient fred, desolat, fosc, en consonància amb l’afer que tracta.
A banda, es plantegen més qüestions com les mirades diferents, segons qui o segon quan, la idealització dels temps passats, l’acarament entre l’adolescència i l’edat adulta, la culpa, la recerca de la veritat, els oblits per conveniència, la família, les amistats…
L’acció transcorre en dos espais temporals: en l’actualitat i trenta anys arrere. La novel·la comença quan Adam, un escriptor en crisi literària, rep un dia un missatge per correu electrònic d’una antiga nóvia de l’adolescència, Irene, a qui conegué el 1986. Tot fa pensar que ha desaparegut. Adam torna allà on va conèixer la jove, a la platja de Dénia, i curiosament al mateix temps que busca l’amiga, que es va fer pintora, troba la inspiració i les ganes de tornar a escriure. Adam enceta una investigació personal perquè s’adona que res del que passà l’últim dia d’aquell estiu va ser com ell creia. I allò de què s’assabenta i més històries fruit de la inspiració, ens ho conta.
I ara, la pregunta clau és si ens podem fiar de la seua versió dels fets. Cal tenir en compte que els escriptors poden agafar la veritat i manipular-la. És Adam un impostor? Ho són els escriptors? No oblidem allò que es diu: els escriptors escriuen veritats a cabassos, però també tenen molta imaginació.
