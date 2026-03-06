Més Shakespeare i menys Trump

En l’actualitat, uns altres crítics veuen el parlament de More com un instrument d’inclusió política i social dels estrangers, que força en certa manera la societat a definir els seus valors i, per què no, la seua hipocresia.
“… Imagineu-vos que sou fora, que aneu a França o Flandes, a qualsevol província alemanya, a Espanya o Portugal, o a qualsevol lloc que no sigui Anglaterra; per força haureu de ser uns estrangers. Us agradaria trobar una nació de caràcter tan bàrbar que, esclatant en una violència ferotge, no us donés aixopluc a la terra, que esmolés els ganivets contra vosaltres, que us fes fora com gossos, com si Déu no us hagués fet o no us degués res? Què en pensaríeu, de ser tractats així? Aquest és el cas dels estrangers, i aquesta la vostra inhumanitat muntanyesa”
(Sir Thomas More. Acte 2, escena 4).
Aquest text és d’una traducció de Salvador Oliva d’una obra no gaire famosa de Shakespeare, titulada Sir Thomas More. Es tracta d’una obra escrita en col·laboració amb més dramaturgs de l’època, i aquest fragment en concret s’atribueix al bard d’Avon. La porte ací hui per la seua actualitat; Shakespeare sempre és actual, sempre en diu alguna cosa. De fet, Shakespeare és una religió.
En aquesta escena, Thomas More, com a xèrif de Londres, s’enfronta a una multitud xenòfoba durant els disturbis de la festivitat del May Day de 1517. Els manifestants exigeixen l’expulsió dels “estrangers”, és a dir, els immigrants i refugiats de l’Europa d’aleshores. [Parèntesi: a finals d’aquell segle un membre del Consell Privat de la Corona proposa l’expulsió de tots els sospitosos de vagància, ociositat, brutícia, pobresa, indigència i de transmetre malalties, és a dir, tots els “unruly elements” de la societat elisabetiana. L’alteritat ha estat i és un tema constant d’estudi en l’obra de Shakespeare].
L’obra en qüestió comença amb una gran tensió social a Londres. Els ciutadans estan enfurismats amb els immigrants (comerciants i artesans estrangers procedents de França i Flandes). Les queixes són de caràcter econòmic perquè els estrangers copen els llocs de treball; i també de caràcter personal i social, ja que els estrangers són presentats com a personatges insolents que importunen les dones dels londinencs i s’escapen de la llei.
Aquell primer de maig, la frustració esclafeix en un motí exaltat. Una multitud de joves aprenents i de ciutadans armats recorre els carrers de Londres amb la intenció d’apropiar-se violentament de les cases dels estrangers i d’expulsar-los de la ciutat. L’ordre públic desapareix de sobte i les autoritats locals es veuen incapaces de reprimir la gentada.
En aquest punt crític intervé Thomas More, que en aquell moment era un càrrec de l’ajuntament. Mentre unes altres autoritats volen recórrer a la violència física, More demana parlar amb els revoltats. En aquest punt és quan apareix el geni de Shakespeare en boca de Sir Thomas More amb un parlament famós sobre i l’empatia i la solidaritat:
Go you to France or Flanders,
To any German province, to Spain or Portugal,
Nay, any where that not adheres to England…
Thomas More adverteix que si els revoltats incompleixen la llei per a aconseguir els seus propòsits, el comportament ensenyarà els altres a ser violents contra ells en el futur: tota una lliçó.
Shakespeare fa que More demane als manifestants que s’imaginen a si mateixos com a refugiats, com a estrangers. Els pregunta: “Si haguéreu d’anar a un país estrany, us agradaria que us tractaren amb la mateixa crueltat que mostreu vosaltres?” Gràcies a la seua eloqüència aconsegueix calmar la multitud i que lliure les armes, confiant en la clemència del rei (Enric VIII).
Més enllà de la història ̶i més si tenim en compte que Shakespeare encara no havia nascut en el moment dels esdeveniments narrats-, el fragment és important per dues raons: la primera perquè es creu que aquestes pàgines són l’únic fragment de text literari que conservem escrit de la seua pròpia mà; i la segona per l’actualitat del missatge, ja que el discurs en defensa dels “estrangers desemparats” es considera una de les declaracions més potents de la literatura universal en favor de la tolerància i els drets dels refugiats.
Dos crítics de Shakespeare, d’entre molts més, han parat atenció al tractament que fa dels estrangers: Leslie A. Fiedler en The Stranger in Shakespeare, i Marianne Novy en Shakespeare and Outsiders. Tos dos van més enllà del sentit d’immigrants en què incidia More i hi inclouen qualsevol col·lectiu marginat per motius de raça, gènere o religió. Fiedler identifica quatre tipus d’estrangers en Shakespeare: la dona, el jueu, el moro i el salvatge del Nou Món. Quant a Novy, veu els estrangers com a persones marginalitzades per les estructures del poder (els sistemes, institucions, jerarquies, etc. que organitzen la societat i determinen qui pren les decisions o qui influeix en la conducta dels altres: el poder polític, el poder econòmic, el poder ideològic i cultural, etc.).
En l’actualitat, uns altres crítics veuen el parlament de More com un instrument d’inclusió política i social dels estrangers, que força en certa manera la societat a definir els seus valors i, per què no, la seua hipocresia. Stephen Greenblatt en Will in the World, reflexiona la pròpia posició de Shakespeare com a estranger a Londres (nouvingut de províncies de 1587 fins que es consolida com a figura pública al voltant de 1592-1594).
Done per fet que a Donald Trump li interessa ben poc, per no dir gens, la visió de Shakespeare sobre els estrangers en una obra com la comentada, i menys encara la dels crítics actuals. Però no puc deixar de demanar-me quina visió té Trump sobre aquest col·lectiu que se li converteix en un malson. I això posant en dubte que Trump haja tingut mai temps o ganes de llegir una obra de Shakespeare o veure una representació d’alguna de les seues obres.
Siga com siga, la postura de Donald Trump respecte del col·lectiu que ell identifica com una amenaça (especialment la immigració irregular) es basa en tres pilars. El primer és la seguretat nacional i la criminalitat: té por als estrangers i considera l’arribada d’immigrants sense papers una “invasió descontrolada” que porta delinqüència, drogues i perill a les ciutats americanes.
El segon és el proteccionisme econòmic. Considera que els immigrants desplacen els treballadors nadius, fan abaixar els salaris i consumeixen recursos públics que haurien de ser per als ciutadans “legals”. La doctrina Monroe, que preconitza la màxima “Amèrica per al americans”, deixa els altres fora: una vegada més aflora el lema sempre latent de l’alteritat considerada com a perill, i no com a forma d’enriquiment mutu.
El tercer és la identitat i sobirania. Trump està a favor d’un control estricte de les fronteres (recorden el famós “Mur de Trump” a la frontera amb Mèxic per a limitar la immigració il·legal i el tràfic de drogues i que havien de pagar el mexicans?), i de la deportació massiva com a única via per a mantenir la llei i l’ordre del país.
En resum: allà on Shakespeare (o Thomas More) demanava empatia per l’estranger “desplaçat”, Trump hi veu una amenaça existencial que cal gestionar mitjançant la força i la restricció.
Espere que amb l’allau d’informació incessant i accions diàries de Trump els lectors no hauran oblidat les actuacions de l’ICE, agència federal encarregada de detindre i deportar immigrants indocumentats en el primer mandat (2017-2021), i sobretot el gener de 2026 (actual segon mandat) amb un rècord de prop de 70.000 persones en centres de detenció.
Viure en l’era de Donald Trump és viure un temps “excitant” on no saps mai com i per on et podrà sorprendre demà mateix aquest personatge imprevisible. Des de principi d’any ens ha agafat desprevinguts amb la captura de Nicolás Maduro el 3 de gener, l’atac a l’Iran el primer de març amb operacions militars a gran escala, i l’administració directa de Veneçuela, una intervenció política directa sense precedents recents on figures clau de confiança del seu gabinet actuen com a líders per a supervisar el país.
Fins quan seguirà aquest home castigant la humanitat amb aranzels cada vegada que té una ramalada? Quantes rabinades més li haurem d’aguantar en el temps que li queda de mandat? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Seu i espera la pròxima ocurrència
Totes aquestes accions fan de Trump un emperador absolut d’Occident amb l’estratègia programada de desmantellar el que es coneix com a “estat profund”, deep state en anglés, format per buròcrates i funcionaris (un think tank) que treballen a l’ombra amb l’única finalitat de desbaratar la seua agenda particular del “America First”, tot això amb la mirada atònita de la resta de governants europeus que no s’atreveixen a plantar-li cara com a grup.
Més Shakespeare i menys Trump, per favor!
