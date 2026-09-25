Maria Luisa Plà Tormo, cronista oficial de la ciutat d’Albaida

M. Luisa Plá en l’acte de nomenament, amb el secretari de l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials i cronista d’Ontinyent, Alfred Bernabeu (dreta), i el regidor de Cultura i el batle d’Albaida, Robert López Vañó i Juan Carlos Roses.
De manera gràfica i encertada remarcà que ella, com a “historiadora de quilòmetre zero” (vol dir que sempre investiga sobre el seu poble), s’ocupa de les fulles de l’arbre mentre altres historiadors treballen el tronc i les branques
El 18 de setembre de 2026 va ser un dia gran per a la ciutat d’Albaida: després de quaranta-un anys vacant es recuperava la figura de Cronista Oficial de la ciutat.
En una sala de plens plena de gom a gom, el regidor de Cultura, Robert López Vañó, i el batle, Juan Carlos Roses, van justificar l’elecció de María Luisa Plá Tormo com a primera dona que ostenta el càrrec a Albaida. A continuació Alfred Bernabeu Sanchis, cronista oficial de la ciutat d’Ontinyent i secretari de l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials, afegí que és la segona dona de la comarca (després de Bocairent) cronista oficial. De Plá, n’emfatitzà la rigorositat dels treballs publicats en la revista comarcal Almaig de fa anys, que evidencien el seu treball d’arxiu i que justificaven merescudament el seu nomenament. Òbric un parèntesi que no té res a veure amb l’acte ressenyat: en aquesta mateixa revista La Creueta es pot trobar una bona mostra del seu quefer investigador amb els articles de la secció Clio. Continue.
Aplegat el torn de paraula de la nova cronista i fent ús d’una diapositiva amb tons daurats projectada en la paret, obra de Joan Sancarlos del Palomar, començà el seu discurs. En aquesta mena de portada es podia llegir “Primera crònica per Albaida: el meu batec al poble blanc”. Pla va explicar minuciosament la simbologia del missatge. La A majúscula central agrupa tres paraules: Primera, Crònica, Albaida, i significa el consens que hi ha hagut en la seua elecció; el palau de la part superior simbolitza el gran patrimoni d’Albaida; el trosset de cordell i lacre de l’esquerra expressa els lligalls dels arxius antics i, per últim, la lletra redoneta de la part inferior recorda i és un homenatge a les mares de la seua generació. Les paraules, a tall de lema, reflecteixen “el batec del meu cor compromés amb la nostra història”.
De la portada i del discurs en va fer donació a l’ajuntament en acabar l’acte, en el transcurs del qual es va referir als seus dos predecessors (Ismael Roses i Vicente Gil-Mascarell) i a com la jubilació com a docent li ha permés d’accedir a una altra dimensió: la investigació històrica que sempre l’ha acompanyada.
De manera gràfica i encertada remarcà que ella, com a “historiadora de quilòmetre zero” (vol dir que sempre investiga sobre el seu poble), s’ocupa de les fulles de l’arbre mentre altres historiadors treballen el tronc i les branques. En altres paraules: ella es dedica als estudis locals o microhistòries, sempre des de les fonts primàries. Això fa que passe moltes hores en arxius, si és que estan oberts, la qual cosa no vol dir que no recórrega de vegades a la memòria oral.
Es declara investigadora “metòdica, pausada, minuciosa, lenta, centrada en la història d’Albaida dels segles XVIII, XIX i XX” i, com a un servidor, li encisen les màximes llatines (es nota que vam tindre un professor comú i de grat record, Gonzalo Yélamos Redondo, catedràtic de grec i antic director de l’institut d’Albaida a finals dels seixanta i primeries dels setanta). La màxima escollida per a l’ocasió va ser Non multa, sed multum (frase proverbial de Plini el Jove, Ep. 7, 9, 15), amb què volia expressar, crec, que no és cal escriure molts llibres, sinó més bé investigar o, potser, que cal llegir molt però no de moltes coses.
Eixa màxima li ve a Maria Luisa com a anell al dit. Si no la té emmarcada en un taulell ceràmic al seu estudi o lloc de treball, segur que la té present en cada article o llibre que escriu. Profunditat, assimilació, rigorositat; és a dir, trau suc d’allò que llig. Quevedo, en el primer quartet del següent sonet, ho va explicar d’una altra manera:
Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos,
y escucho con mis ojos a los muertos.
M’imagine Maria Luisa rumiant sobre aquests versos quan investiga en silenci qualsevol tema. El silenci i la concentració són fonamentals per a l’investigador.
I què fa un cronista?, es deuen demanar vostés. Quina és la seua missió en la societat? Per tal de contestar aquestes preguntes, la nova cronista acudeix a Alfred Bernabeu en qui troba les respostes: investigar la història local (arxius, documents, fotografies, testimonis orals, etc.), escriure i publicar llibres o articles sobre personatges, tradicions i esdeveniments ressenyables del poble; assessorar l’ajuntament en qüestions relacionades amb el patrimoni històric o commemoracions locals; conservar i preservar la memòria popular recollint costums, llegendes, vocabulari, etc. d’un món desaparegut o a punt de desaparéixer; defensar el patrimoni històric i cultural, i alhora promoure’n la conservació i sensibilitzar la població sobre el seu valor.
Els pareix a vostés poca faena per a un càrrec que no té dotació pressupostària ni remuneració econòmica? Qui de vostés estaria disposat a mamprendre una tasca així gratis et amore (que vol dir “debades i per amor”)? Els interessats ja tarden a presentar una instància als ajuntaments que encara no tinguen cronista oficial.
Per a acabar, vull incidir en les paraules del secretari dels cronistes quan remarcà que la figura del cronista és un càrrec independent, és a dir, que no es deu a cap partit polític del consistori. Jo afegiria i aclariria, si m’ho permeten, que “independent” no vol dir “indiferent” als problemes de la seua competència que puguen entrar en conflicte amb punts de vista defensats per alguna formació política del consistori.
El paper del cronista oficial no és —ni pot ser— el d’un simple observador estèril, distant o asèptic, com qui mira un partit de tenis i veu on cau la pilota. De fet, la mateixa naturalesa de la crònica local implica, al meu entendre, una tasca d’interpretació, selecció i relat que sempre porta implícita una mirada humana, intel·lectual i, per tant, subjectiva.
El Diccionari Normatiu Valencià no té cap accepció que diga que “asèpsia” també significa “falta de compromís”. Caldrà fer la consulta pertinent a eixe organisme acadèmic perquè ens ho aclarisquen.
No sé si, després de l’acte d’imposició de la medalla institucional de la ciutat, María Luisa és conscient de la responsabilitat que assumeix. Jo crec que sí, però a mi em venien al cap en eixe moment, per deformació professional, les paraules del rei Enric IV en l’obra de Shakespeare (King Henry IV, segona part, acte III, escena 1), les que fan referència a la pesantor o a la càrrega de qui du una corona (o medalla, tant se val) i diuen: “Heavy lies the head that wears the crown”, és a dir, “Pesada és la testa que duu la corona”.
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