“Mañana será otro día”, de Keum Suk Gendry-Kim

Per Jéssica Garcia· Recomanació de la Biblioteca Pública Municipal de l’Olleria

Després de l’èxit de públic i crítica de la novel·la gràfica Herba, l’autora coreana Keum Suk Gendry-Kim l’ha mantingut en les publicacions posteriors.

La seua última novel·la Mañana será otro día publicada a Espanya per l’editorial Reservoir Books, conta una història inspirada en la seua experiència personal, però que connectarà amb lectors de tot el món.

Ací, a la Biblioteca Pública Municipal de l’Olleria, ha sigut novetat d’enguany i ja s’ha prestat unes quantes voltes (tot i que tenim de fa poc).

En aquesta ocasió, la coreana narra la història de Bada i San, una parella en la trentena que es troba amb dificultats a l’hora de concebre un fill. Després d’un temps sense resultats positius, cansats de no aconseguir-ho i davant tota mena de comentaris, decideixen finalment de sotmetre’s a un tractament de fecundació in vitro.

Demà serà un altre dia reflecteix els efectes que produeix en la seua relació de parella i els diversos punts de vista davant les vicissituds amb què es troben en l’odissea on s’embarquen.

A través d’aquesta història, Keum Suk Gendry-Kim explica el drama a què s’enfronten actualment moltes parelles a l’hora de formar una família, amb una pressió social i familiar que juga un paper molt fort.

L’edat cada vegada més avançada en la qual moltes dones decideixen de buscar descendència, la pressió social i familiar, el pas dels mesos sense resultats, etc. fan que moltes parelles hagen de recórrer cada vegada amb més freqüència a l’ajuda professional.

Llavors, moltes parelles es troben davant un procés amb constants canvis físics i psicològics que van experimentant fins a l’aparició del tan desitjat “positiu” (si és que arriba). A tot això s’afig la falta d’empatia d’alguns professionals, les opinions esbiaixades de familiars i amics de la parella segons de si parlen de l’un o l’altre, la pressió social que no disminueix encara, i que el “rellotge biològic” continua el compte arrere sense descans… Tot això fa que aquests processos es convertisquen, en moltes ocasions, en una experiència molt dura i traumàtica, i on no sempre es troba eixe “final feliç”.

Aquesta novel·la ens ofereix la visió basada en la cultura coreana on les tradicions continuen molt arreles i on les expectatives encara s’imposen sense reserves, fins i tot quan les coses no van com s’espera… per a ells sens dubte Demà serà un altre dia és una història que des de la biblioteca de l’Olleria recomanem; creiem que tocarà la fibra de moltes persones i que no deixarà ningú indiferent.