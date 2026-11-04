Així que no vaig tindre més remei que retirar qualsevol susceptibilitat contra els governants i canviar aquest sentiment per un altre d’admiració i elogi.
Per Pere Brincs
Escrivia, fa poques setmanes, que per a poder parlar sobre els darrers incendis havia deixat passar un temps perquè els mals fums es dissiparen i em permeteren, així, de respirar amb un tarannà menys acalorat. Doncs això mateix he pretés de fer amb l’eclipsi que va esdevindre a l’agost. Abans que res, he de dir que l’astronomia està vetada per al meu intel·lecte i això ja implica una incompetència palesa que he intentat d’apaivagar deixant aquest temps prudencial. A pesar de conéixer la teoria elemental sobre els moviments dels astres en la volta del cel, quan hi pense, la meua idea és completament geocentrista i primitiva. I, d’aquesta manera, quan sent parlar de la bellesa del Sol, de la feminitat de la Lluna, de la lluïssor les estrelles, jo només puc dissimular la més profunda frigidesa.
Per això, a mi, l’eclipsi, ni fred ni calor. L’última vegada que en vaig veure un estava a Ontinyent, crec que va ser l’any dos mil cinc i va ser un eclipsi d’aquells que es diuen anulars. Recorde que quan els Sol va perdre la consistència, les fulles dels arbres multiplicaren les seues petites ombres com guspires de foscor que titil·laven en terra. És a dir, en un moment còsmic com aquell, vaig preferir de mirar a terra, sense necessitat de protecció, que no a l’astre rei amb les ulleres fumades que m’havien donat.
Aquest darrer agost es va fer un desplegament d’aquells que es diuen institucional -o tribal- per tal de festejar l’alineació dels astres com si es tractara de la celebració de la Vestàlia romana. A mi em va recordar un llibre que vaig llegir de menut i que ja tenia quasi oblidat: Un ianqui en la cort del rei Artur, de Mark Twain, on el protagonista, un operari d’una fàbrica d’armes de Connecticut, va rebre un cop al cap que el va fer viatjar fins al Camelot del segle VI. Després d’haver volgut facilitar la vida d’aquells bàrbars aportant-los alguns invents contemporanis, va caure en desgràcia i només pogué salvar la vida perquè recordà la data d’un eclipsi imminent quan ja estava sobre la foguera. El pànic del rei en creure que el reu era capaç d’apagar el Sol va fer que l’alliberara i complira totes les seues demandes.
Amb tantes i tantes coses que hi ha –com s’ha demostrat amb les darreres calamitats– per a ocupar-se i preocupar-se, tretze dels vint-i-dos ministeris s’apuntaren a la celebració d’aquesta data còsmica, postergant qualsevol altre assumpte que, de segur es quedava menut, per mida, al costat de l’eclipsi. Doncs, representants de departaments ministerials tan afectes a l’astronomia com el Ministeri d’Hisenda, el de Defensa, el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el de Treball, etcètera, etcètera, van fer palesa la seua presència per a l’ocasió. Queda clar que el de Ciència pintava la mona, però la resta semblaven estar només de cos present.
Ara bé, amb el que més em vaig entretindre va ser amb les ocurrències del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. La mateixa setmana de l’esdeveniment vaig haver d’anar a València i quan circulava per l’autopista, en un primer moment em va semblar llegir en un d’aquells cartells lluminós amb forma d’arc que alerten de les retencions i els accidents: “No conduïsques amb ulleres d’eclipsi”. No és possible!, vaig pensar, ho dec haver llegit malament. No es pot arribar a tal punt d’imbecil·litat. Però em vaig mantindre atent, i quan vaig albirar un nou rètol vaig disminuir la velocitat i, efectivament, allí estava escrit: “No conduïsques amb ulleres d’eclipsi”.
Durant alguns quilòmetres vaig rumiar sobre el nivell de cretinisme al qual han arribat, per devoció o per vocació, tota la caterva de polítics que duem com una rèmora. Només pensen a fer-se de notar i allò que ells anomenen “la ciutadania”, ben mirat, no els importa gens ni mica. Cal ser més que estúpid per a arribar a pensar que a algú se li pot ocórrer de conduir amb els ulls encegats! I així, censurant i maleint la hipocresia de la classe política vaig anar avançant. Però un poc més endavant vaig tindre un rampell de dubte que a poc a poc anà consolidant-se fins a fer-me pensar: que no seré jo l’imbècil al capdavall? Que no hi deu haver algú capaç de calar-se aquestes ulleres mentre condueix i apareix l’eclipsi i es trenca la crisma contra la barana del voral? Doncs, potser sí, perquè la idiotesa no és exclusiva de cap classe social ni ofici. Així que no vaig tindre més remei que retirar qualsevol susceptibilitat contra els governants i canviar aquest sentiment per un altre d’admiració i elogi. Sabuts! -em vaig sentir exclamar a mi mateixa, tot sol, en adonar-me de la veritable intenció dels homes d’estat.
Coses més difícils s’han vist. Com per exemple el cas del mateix Mark Twain, que nasqué i morí amb dues arribades consecutives del cometa Halley a la rodalia del nostre planeta, conjuntura que poques persones podran contar en la seua biografia per molts i molts anys que passen.
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