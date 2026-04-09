L’Alcorà de Bellús torna a casa

Pàgines 9 i 10 de l’Alcorà de Bellús amb glosses
Per Xavi Constant
Valldalbaidins, valencians i bípedes sense plomes: l’Alcorà de Bellús ha tornat a casa, i el tercer cap de setmana d’abril de l’Any de Gràcia i del Senyor de 2026, aquest llibre excepcional rebrà un homenatge. Entre més actes, el dissabte 18 (primer de Dhu al-Qa’dah de 1447 AH.) —entre l’hora nona i vespres per als cristians, una estona posterior al tercer rés i abans del quart per als musulmans, entre mitjan vesprada i poqueta nit per als valencians, i a les 18.30 per a tothom—, es presentarà el facsímil del manuscrit al Centre Cultural de Majors, al carrer de la Diputació del poble.
L’original fou escrit a Bellús l’any 1518 (924 de l’Hègira), i des del 1558 roman a la secció de manuscrits de la Biblioteca Estatal de Baviera (BSB), Múnic, Alemanya, protegit dins d’una cambra cuirassada, i conservat a 18-20° i una humitat relativa del 45-50%.
El 1866, el secretari de la BSB i orientalista alemany Joseph Aumer publicava un catàleg dels manuscrits àrabs conservats als fons de la biblioteca. En una de les referències anomenava l’Alcorà de Bellús, i copiava i transcrivia una frase àrab: [va ser completat] al mes II de la jumada, d. J., 924 H., (1518 Crist) a Bellús, districte de “Játiva, provincia de Valencia”. Més tard, el 1928, l’arabista carcaixentí Julià Ribera i Tarragó se’n feia ressò en Disertaciones y opúsculos. El savi de Barcelona, Joan Coromines i Vigneaux, va tindre coneixement de la referència i la cità en la seua obra monumental Onomasticon Cataloniae.
Finalment, l’urgellenc Xavier Casassas Canals, escriptor, desenvolupador de programari, professor especialista en islamologia de la Universitat de Salzburg, va investigar curosament el manuscrit, publicà els resultats dels seus estudis en nombrosos articles acadèmics i, l’any 2015, el presentà a la comunitat científica en el College de la France de París al marc del Symposium History of the Qur’an. Text and Transmission.
Un grapat de bellussers i bellusseres comprovaren que, com que l’adquisició de l’Alcorà pels diversos posseïdors que ha tingut —especialment la biblioteca muniquesa— havia sigut netament legal, no era reclamable. Això no obstant, aquests veïns van resoldre d’aconseguir-ne un facsímil, portar-lo al poble, i instal·lar-lo en un lloc accessible. Assolida l’autorització expressa de la BSB per a fer una còpia de la màxima qualitat, contractaren un obrador d’Alboraia, versat en aquests menesters de confeccionar textos antics.
I, potser, alguns de vosaltres —valldalbaidins, valencians i lloros savis— vos preguntareu: per què l’Alcorà de Bellús és un llibre excepcional?
Doncs bé, en paraules del professor Casassas són tres les raons: primer, és el manuscrit més modern de l’Alcorà que s’ha conservat, l’últim o uns dels últims que produí la comunitat musulmana valenciana; segon, es tracta de l’única còpia de l’Alcorà que ofereix traduccions i comentaris en català, castellà i llatí; i, en tercer lloc, el manuscrit és un testimoni del treball dels intel·lectuals cristians que el feren servir com a eina d’estudi i aprenentatge, tant a la Corona d’Aragó, com a Itàlia i Alemanya per a poder ampliar el seu coneixement de la llengua àrab, del text de l’Alcorà i de l’Islam.
I, per si no fos prou, Casassas considera que aquest alcorà representa tot un testimoni de la situació inusual de convivència entre musulmans i cristians a la Corona d’Aragó. Una situació excepcional per tres motius:
«(1) per haver-se mantingut durant més de quatre segles; (2) per haver possibilitat un intercanvi cultural i un traspàs de coneixement entre la civilització islàmica i la cristiana inusual i excepcional ja des del segle X i que durà fins a principis del segle XVI; i ser una de les portes principals, la primera que s’obrí, per on aquests coneixements passaren després a la resta d’Europa; (3) per la tradició de diàleg interreligiós que des de molt aviat es va anar formant i establint en el seu territori i fou defensada per homes d’una gran talla intel·lectual les obres dels quals tingueren una repercussió molt més enllà del territori de la Corona d’Aragó (homes com Ramon Llull, Ramon Martí o Martín García) i per ser el territori on es feren, gràcies a la possibilitat de col·laboració entre musulmans i cristians, dues de les primeres traduccions de l’Alcorà a una llengua europea». [Últimes alenades de l’Islam a la Corona d’Aragó al segle XVI. El periple de l’Alcorà de Bellús: de Bellús (Xàtiva) a Múnic. El diari de la controvèrsia amb els musulmans de Saragossa del predicador valencià Joan Martí de Figuerola. Estudi inèdit].
Valldalbaidins, valencians, persones «humanes» i benvolguts lectors, és un privilegi que l’amanuense deixara constància de la data i lloc on va escriure el llibre sagrat de l’Islam, i és sorprenent que se salvara del foc i bombardejos aeris sobre Múnic durant la Segona Guerra Mundial, flames que devoraren cinc-cents mil volums de la Biblioteca Estatal de Baviera. Atzar o voluntat del Totpoderós? Tant se val. En tots dos casos, aquesta obra d’art valenciana, aquest patrimoni valldalbaidí de valor inestimable, aquest llegat cultural bellusser mereix un homenatge.
