Per Daniel Mahiques · Recomanació de la Biblioteca Pública Municipal de Montaverner

Martina arriba a Treviu en plena nit, envoltada de foscor i silenci. Treviu és un petit poble muntanyenc, d’aquells on cada casa porta el nom de la família que l’ha habitada de temps immemorials: Can Casajoana, on Martina ha estiuejat des de menuda, Cal Duran, Can Linus i la Casa Gran, la dels Fabra, cacics locals. A qualsevol persona que haja visitat els pobles pirinencs segur que li resultarà familiar aquest escenari.

L’endemà, es desperta en sentir l’enrenou del carrer. Què ha passat? Algú ha remogut algunes tombes del vell cementeri; una és la de “la noia del vestit blau”, una jove desconeguda que es va suïcidar fa més de trenta anys al poble. Aquest esdeveniment desperta la curiositat de Martina, periodista d’investigació, que decideix d’escriure un article i resoldre d’una vegada el misteri que envolta aquesta jove. Qui era? Què la va portar a Treviu? Com va morir realment? Però el que va descobrint fa perillar fins i tot la seua vida.

En La noia del vestit blau, de Laia Vilaseca, s’entrecreuen dues històries; la de Martina, que torna a Treviu buscant refugi per a deixar arrere una història complicada que la persegueix, i la de la noia del vestit blau, la seua mort i els secrets que amaga i que algú intentarà per tots els mitjans que no siguen descoberts.

El poble, els seus habitants, els secrets que guarden les seues cases, i els perills que amenacen Martina conformen una atmosfera densa, fosca i asfixiant que fan que la novel·la atrape el lector. Una novel·la rural noir (tal com diu a la contraportada del llibre) que ens mostrarà que fins i tot al poble més plàcid i tranquil els secrets dels seus habitants poden acabar sent mortals.

No contaré més de la història perquè mereix que cadascú la descobrisca a mesura que s’endinsa en la lectura. Mentre recorre el carrer Major, la plaça, el riu i els boscos que envolten Treviu. Mentre va coneixent els habitants de Treviu, els actuals però també els passats, i les relacions, enfrontaments i disputes que sempre hi ha entre les gents dels pobles menuts. La noia del vestit blau és un llibre de lectura fàcil i àgil, amb un estil que enganxa i et deixa amb ganes de més.