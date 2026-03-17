Per Pere Brincs
Fa un dia fred, amb una atmosfera gruixuda i carregada d’una humitat tensa. El fum de les fogueres que els llauradors han encés per a cremar la rama tan sols aconsegueix d’elevar-se pocs metres i queda retingut en un fluir horitzontal, com si un vidre invisible impedira que arribara més amunt. Allà baix es veuen les fogueres taronja puntejant la plana, entre els quadres i els renglons de tarongers, però sembla que els costa d’arrencar. La distància m’impedeix de veure-ho, però imagine la tenacitat dels homes atiant un foc que naix ofegat d’aigua en el dia de permís per a la crema de la brossa.
Puge a la muntanya com qui pren un xarop. A estones, m’ature. Escodrinye el paisatge hivernal, completament silenciós, sense insectes. Els argilagars estan empolsegats del safrà que comença a virar a marró amb la maduració coriàcia de les llavoretes. A estones, el blau del romaní, el blanc retallat del timonet i l’atzur esplèndid de la sanguinària amb tots els matisos de la profunditat de la mar. A l’estepa ja comencen a caure-li els pètals, com si algun xiquet els hagués retallat en paper de seda de color rosa i, mig apegats al centre groc, es desprengueren de la corol·la amb la mínima bufada d’aire, talment com fan les roselles.
Quan estic a punt d’arribar a l’aresta del cim, on les aigües parteixen els dos termes veïns, sent la primera detonació. Encara que el tret ve de l’altra banda del barranc, instintivament em sorprenc ajupint-me i amagant el cap entre els muscles. Passen uns segons i segueix un altre tret que sona com si fóra disparat per un mosquetó. Tot i la distància, és com si poguera sentir el recorregut de l’anell de fum i d’aire comprimit que ha eixit pel canó avançant en la direcció en què em trobe i es dissol a mig camí entre els vessants que encaixen el fondal. Torna el silenci, absolut, hivernal. Quan prenc consciència que no hi ha una amenaça real, avance una mica més i arribe a la cresta de la muntanya. La quietud és total.
Veig les cingleres blanques, tintades pel roig quaternari de l’argila. Les penyes semblen tallades pel ganivet d’un creador, amb la traça de qui va somiar i crear els rius, els mars i les muntanyes. En una vora un illot cilíndric de pedra, envoltat de pins grisosos. Aguse la vista per a mirar enfront i no endevine res. Sols les despulles dels arbres assolats per la darrera sequera que es concentren sobretot en les zones de solana.
Amb l’esguard seguisc el recorregut dels desnivells i els racons per on discorre la teranyina de camins fins que es perden per algun amagatall. Allà lluny veig, minúscul, algú que vesteix un jupetí taronja fosforescent. Està parat damunt d’una penya de manera que gran part del panorama li queda a sota. Continue la inspecció i detecte un altre puntet fosforescent, allunyat del primer, amb el mateix tipus d’armilla. Està darrere d’un revol que fa el paisatge; també immòbil, en espera. Així estant, sent un altre tret. La llunyania fa que en realitat senta dues escopetades quasi a l’uníson. La primera és la vertadera, a la qual segueix el seu mateix eco, com si fóra l’ombra que, seca i ferotge, recorre com un llamp l’atmosfera. Després, un segon i un tercer trets seguits pel lladruc curt, però mordent, dels gossos.
Canvie de posició buscant sempre la referència dels guaites. Des d’aquest nou lloc veig que la carretera d’accés a la vall està barrada. Al bell mig del camí em sembla veure unes tanques i una furgoneta que impedeixen el pas. No detecte cap moviment, tot és calm sota el pes humit de l’aire. Els sentinelles es mantenen tot temps en les seues posicions com si foren soldadets de joguina.
Decidisc de seguir el camí que m’he proposat recórrer. Uns metres més endavant la senda gira lleugerament a l’esquerra per salvar un promontori de pedra. La paret em dóna una sensació immediata de protecció a pesar que en cap moment hi ha hagut un perill real. El camí es torna estret i blanc, hi ha alguns arbres abatuts pels darrers vendavals que he d’anar botant amb prou feines. El cel no es veu, al seu lloc hi ha una grisor densa amb els serrells desfilagarxats pel ventent que bufa alt.
De sobte, un altre tret i, tot seguit, el bram agut i feréstec d’un javalí que esgarra l’aire i acaba amb una modulació de mort. Un tret de rematada, i els lladrucs que semblen giravoltar la peça abatuda. Veus d’homes que es parlen des de la distància. Després, silenci. Continue caminant. Mai no he vist un porc senglar per la muntanya -pense. Una vegada, fa molts anys, mentre passejava vaig sentir l’estrèpit del que vaig suposar una mena de mastodont, trencant les branques del sotabosc, amb un efecte de devastació, per a endinsar-se en l’obscuritat del boscatge. Sí que n’he vist sovint les petjades, com si foren dues bellotes paral·leles, en el fang de les codolles, també l’empremta de l’aspror del seu pelatge quan s’han rebolcat per terra. Inclús m’ha agradat imaginar que sabia llegir-ne el rastre: una femella amb els garrins, un mascle vell…
Ara, tanmateix, es veuen pels camins del terme, fins i tot fan incursions als carrers perimetrals. He sentit a dir que la irrupció d’aquest animal en les zones urbanes ha sigut conseqüència del confinament. Com si es tractara d’una pel·lícula distòpica, en aquell moment la fauna començà a aproximar-se, tal vegada a reconquistar zones que fins al moment li eren vetades. No sé si aquesta teoria serà, o no, certa. La pandèmia es va endur moltes coses i en va portar unes altres i, com en una mena de naufragi de neuròtics, la platja va quedar atapeïda de restes de trossos, de confabulacions i porqueria.
Després d’haver coronat el cim planege per una senda que travessa flocades de murta i bruc, el qual a hores d’ara mostra l’última expressió de la seua floració com xanglots de mistos de cap púrpura. Continua ressonant-me el xisclet del porc, però lluny de pensar en cap crueltat, considere una expressió de transcendència, com si aquell bram fóra el pas d’un guerrer al Valhalla. També hi ha teories que diuen que aquest tràngol està només reservat als homes, però també és cert que el cor del porc és -segons diuen- el que més s’assembla a l’humà. Un nou tret llunyà. Comença el cernent. Silenci.
