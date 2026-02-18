Josep Valor i Gadea a Aielo de Malferit. Foto: https://historiadeaielo.blogspot.com/
Si l’afecte envers els escriptors, envers el que se’n diu cultura, fóra un interés real i no un dels comodins més que fa servir la política més puta i profitosa, aquest home estaria més valorat
Per Pere Brincs
Finalment, a l’altra banda de l’auricular sent la veu de la dona. L’última setmana li he fet diverses trucades perquè pretenc que em parle de son pare després que Maria Jesús, la bibliotecària d’Aielo de Malferit, m’haja facilitat el seu número. No ens coneixem, i per això, les vegades que li he telefonat, he ponderat un nombre mínim de tons abans de penjar per a no resultar importú. Ara, quan sembla que ella pot, em retorna la telefonada i sent un “hola” ferm i, al mateix temps, prudent. Diu que està encantada de conversar sobre el pare, però endevine una certa reserva. I, amb tota seguretat, que aquesta percepció siga una quimera meua perquè Daphni és actriu i parlar, encara que siga a distància, amb una persona que s’ha declarat admirador dels escrits de son pare no li deu suposar cap problema.
Per a mi el descobriment de Josep Valor ha sigut circumstancial mentre visitava el barri del Fondo d’Aielo de Malferit, poble on la seua família passava els caps de setmana i els estius, com em conta la filla; perquè allí, d’on era la mare, tenien una casa. Doncs, com una mena d’homenatge al barri, i al mateix escriptor, al carrer de l’Hospital hi ha un xicotet mural que reprodueix un dels seus escrits, que ja vaig transcriure en un dels altres articles sobre Aielo. Potser la reminiscència d’una veu planiana o la suma d’aquells pocs mots tan corrents, però magistralment connectats, va ser el que em va colpir.
Els escrits de Valor mostren un llenguatge cultíssim, reflexiu, fuit de la introspecció i de l’observació acurada de l’entorn. Empra una prosa amb un tènue rerefons líric, molt tènue, perquè fa servir un estil eixut, amb pocs recursos estètics, perquè no li destorben la punteria. Com diu la filla: era una persona intel·ligent; jo, més aïna, diria que era, a més, un home lúcid, pel que fa a la visió clara i exacta de les coses sobre les quals escriu. Aquesta qualitat destaca en les reflexions de caràcter filosòfic que ell anomenava “pensaments” o “diversos” en el llibre L’edat del coure, l’únic que he pogut aconseguir. Com a mostra, trobe especialment substancioses reflexions com aquesta: “Sols la felicitat ens pot fer tenir por al pas del temps. Eixa és la raó per la qual la vida es mostra tan poc disposta a concedir-nos-la, puix que la seua màxima preocupació és desterrar els nostres temors”.
Daphni continua explicant-me que a son pare li agradava molt viatjar. Coneixia pràcticament tota Europa i també estigué a la Xina i a l’antiga URSS, quan el país va obrir les portes. De jove havia estat treballant a Alemanya i allí aprengué l’idioma que després li serviria per a fer la traducció de Werther en una edició d’Edaf que encara es pot adquirir. En acabant tornava a Aielo a encendre el foc de la xemeneia, a xarrar amb els veïns del Fondo i a trescar per les muntanyes amb l’escopeta, el gos i l’entrepà d’anxoves amb tomaca al sarró. És com si viatjar hagués sigut la projecció del seu afany de coneixement i el posterior clac-clac de la Hispano Olivetti el metrònom que li va permetre de destil·lar les experiències per a deixar un bell senyal de la seua estada en aquest món. Valor era un diletant consumat.
Comente a Daphni que al llibret que he pogut llegir veig una certa amargor vital, una aflicció silent. Ella m’ho confirma, però em diu que, lluny de resignar-se, Josep Valor compensava aquest sentiment amb una actitud pràctica i un toc irònic. També sospitava que era un home solitari. Escriu: “Deixeu-me tancar en mi mateix, ja que és l’únic recinte que conec”. En públic, comenta la filla, quan no es trobava al seu ambient, era més aïna un home callat i meditatiu. En canvi, li agradava de parlar amb la gent més planera del poble perquè pensava que en aquestes persones residia l’autèntica saviesa.
És curiós perquè a pesar de considerar-se d’esquerres com declara la filla també escriu: “Oblida els ideals; després veuràs que sota ells no hi ha sinó feblesa, i que tan sols existeix el comú”. Manifestava ser “incrèdul” envers la pàtria, la moral, els déus i la perfecció, ja que defugia el fanatisme religiós i polític. Sabia, com han descobert els homes savis i compassius, que no existeix cap patró de perfecció moral en l’arquetip humà; “L’home -escriurà també- és no res. Ni tan sols sap què és allò que no és”.
Quan li ho pregunte, la filla m’explica que el pare tenia un clar autoconcepte d’escriptor, però també sabia que en aquest país no es pot viure de les arts i, per això, va tindre diverses faenes, sempre relacionades amb la comptabilitat i l’administració pública, a més de la gestió, amb els cosins, d’una acadèmia que tenien a València. Josep Valor sempre va buscar la seguretat d’un treball fix, com se sol dir. Tal vegada perquè procedia d’una família de la xicoteta burgesia rural de Castalla que, a principis del segle XX, va perdre l’estatus econòmic, i això potser va deixar entre els hereus la necessitat de treure’s les castanyes del foc.
I això em du a pensar que, si l’afecte envers els escriptors, envers el que se’n diu cultura, fóra un interés real i no un dels comodins més que fa servir la política més puta i profitosa, aquest home estaria més valorat, com molts altres, reconeguts o no, que moriren sense guanyar un cèntim amb la seua literatura. Hui, aquests intel·lectuals només es trauen a passejar durant l’any que se’ls dedica, a pilota passada, per simple conveniència, sense cap repercussió econòmica, ni en aquell moment ni ara.
Però a pesar de ser una persona poc coneguda fora del seu àmbit, mira per a on, he tingut la sort de topar-me amb el geni de Josep Valor que és un potent antídot contra la mediocritat inherent a qualsevol mena de règim politicosocial. Quan passen miracles com aquests, creus haver trobat un confrare, o més bé un mestre, que t’ensenya com rescatar el que és inequívocament i universalment important entre tanta i tanta grolleria. “La gent no vol fred, com no vol perfecció; vol persones semblants a com són elles, amb els seus propis defectes i virtuts a ser possible ennoblits”.
Duem una bona estona de conversa i, a l’altra banda del telèfon, ara se senten la veu d’una xicona que reclama l’atenció de Daphni. Trobe que ja puc contextualitzar, encara que siga de forma fragmentària, l’escriptor. Voldria haver llegit part de la seua obra, però les tirades, aleshores, eren molt curtes i no en queda cap exemplar disponible. També m’hauria agradat preguntar més coses a la filla, però em sap greu fer-me pesat. Li demane que em faça arribar una foto del pare, a qui no pose cara, encara que li dic que l’envie més endavant, quan ja haja acabat d’escriure. Al final, poc abans de publicar l’article, trobe una imatge al blog d’Aielo, i és la que faré servir per a il·lustrar l’escrit. La filla em dona el vistiplau, excusant-se que sempre va de cap.
