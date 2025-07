I ara, l’ocupació (5)

Ja és abril i la dinàmica en relació amb el deganat del jutjat del poble T no ha variat. Per fi, al cap d’uns dies li agafen el telèfon al germà E i li diuen que del jutjat H no els ha entrat res, i amablement li’n donen el telèfon per si vol preguntar-ho ell directament

Per Bartolomé Sanz Albiñana

El viacrucis de l’ocupació continua; la vida no sempre és xauxa. Els ciutadans paguen impostos per a tindre uns serveis: que no es pense ningú que són un regal del govern de torn. L’estat del benestar es finança amb l’aportació de tots nosaltres; així tenim sanitat i educació públiques, defensa, serveis socials (per a desocupats, persones en risc d’exclusió social, etc.), ordre públic, seguretat, polítiques públiques que faciliten l’accés a l’habitatge social, seguretat (no contra països invasors, sinó també contra ocupants il·legals). Aquests serveis bàsics no cauen del cel com un mannà diví, existeixen perquè entre tots contribuïm a la vidriola estatal i fem una societat més equitativa. Però els problemes particulars cadascú se’ls resol com pot: no tenim més remei. Ja saben, a Espanya cadascú s’apanya.

Cinc setmanes després de l’ocupació, el germà E comença a barallar-se telefònicament durant una setmana amb el deganat del jutjat T: o no li contesten o comunica. Finalment, envia un correu electrònic a l’adreça que apareix a la web del jutjat, però li’l retornen amb un missatge que diu que eixa adreça no existeix. En fi…

També en la quinta setmana el germà E reclama a la companyia de l’aigua γ i es queixa a l’encarregada que encara espera el correu electrònic o la telefonada que va dir que faria. La resposta és que, per a reclamacions, vaja a l’ajuntament del poble C. Ja veuen, els funcionaris tenen ben interioritzada la política de llevar-se l’espart de l’ala.

Ja és abril i la dinàmica en relació amb el deganat del jutjat del poble T no ha variat. Per fi, al cap d’uns dies li agafen el telèfon al germà E i li diuen que del jutjat H no els ha entrat res, i amablement li’n donen el número telefònic per si vol preguntar-ho ell directament.

Els primers dies d’abril els informatius de televisió expliquen que entra en vigor una nova llei sobre els ocupes il·legals d’habitatges que agilitzarà els problemes en què es troben els germans: un respir tranquil·litzador. Ja vorem com acaba tot.

El 7 d’abril, el germà E rep una carta certificada del jutjat H. Segons la interlocutòria del jutge “no constan datos suficientes para conocer la identidad de la persona autora de los hechos”. “[Por tanto] se procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa”. Què t’ha paregut, morrut!? Ara li donen un termini de tres dies per a presentar recurs d’apel·lació.

El mateix dia va a la comandància de la Guàrdia Civil de la població C amb l’escrit del jutge en mà. El guàrdia civil que l’atén li diu que no li pot dir el nom i cognoms de l’ocupa per la llei de protecció de dades, que això només ho farà quan li ho demane el jutjat T del qual depén la comandància. El germà E, per no embolicar-ho més, no li explica l’opinió d’un amic advocat sobre la interlocutòria del jutge de Primera Instància i Instrucció del poble H i el corresponent recurs d’apel·lació presentat. Nota explicativa: espere que no s’hauran perdut ja en aquest trencaclosques. Açò és simplement perquè vagen fent-se una idea de com funcionen aquestes coses de l’ocupació il·legal.

El 8 d’abril, el germà D comunica a E que, segons la Policia Municipal del poble C, l’ocupa anirà l’endemà a l’ajuntament o a la comandància de la Guàrdia Civil a lliurar les claus de la casa on ha canviat el pany; que estiga pendent del telèfon dels municipals o de la Guàrdia Civil a veure què passa. Ara, segons el policia informant, l’ocupa se’n va a un altre lloc amb un amic. Parèntesi: em permetran que recórrega al suat recurs conegut per tots: “Açò amb Franco no passava”. El germà D havia demanat a l’agent local que s’identificara, i ell contestà que no donen noms, que és l’agent número η. Si ho demanà fou perquè al final ja no saps bé amb qui parles. De totes maneres, el telèfon corresponia l’ajuntament del poble C.

L’endemà, el germà D diu a E que ha telefonat a la Guàrdia Civil i que allà no saben res de les claus que havia de lliurar l’ocupa. D torna a tocar als municipals que li diuen que això és un tema que correspon als guàrdies civils; que no es preocupe que li tocaran els de la benemèrita. Nota: ja poden veure que açò és un joc entretingut que se sembla prou al del gat i el ratolí.

El 10 d’abril, E pregunta a la Policia Municipal L. Ara es posa l’agent θ, diferent de l’anterior: diu que l’ocupa no ha dut les claus i que, a més, té un procés obert per unes altres malifetes. Que es pose en contacte amb la Guàrdia Civil. Com que no ha perdut encara la paciència, ho fa i li responen que no saben res de les maleïdes claus, que ho demane als municipals i que ho comunique al jutjat. Mare de Déu senyor quin maldecap!

El 14 d’abril, el Defensor del Pueblo respon al germà E en un document de quatre fulls, d’eixos que solen remetre les administracions públiques per a embolicar la troca on se citen moltes disposicions legals i tot això.

Dos dies més tard el veïnat comunica al germà D que les cases adjacents a l’ocupada també estan ocupades per col·legues de l’ocupa inicial. Es veu que eixe carrer viu últimament un ambient de western sense que els xerifs locals sàpien molt bé per on pegar.

D’altra banda, uns estrangers ι que viuen al carrer han comunicat a la Policia Local L que temen que els pròxims ocupats siguen ells: la policia contesta que no poden fer res. T’ha tocat, o t’ha fet aire? El propietari d’una casa més avall, ocupada en un altre moment, va dir a l’ocupa en qüestió que tenia les factures amb els desperfectes ocasionats, però aquell contestà que no pensava pagar-li res. Així estan les coses en aquest moment de la pel·lícula ocupacional al poble P.

El 22 d’abril el germà E telefona al jutjat T amb la referència del cas. Li contesten que eixe número no els diu res. Li pregunten si “és civil o penal” (cosa que ignora) i li diuen que necessiten el Número d’Identificació General (NIG). E torna a telefonar al deganat i els conta què li passa. Li pregunten també si “és de civil o penal”, i com que no ho sap, els explica que es tracta d’una persona que va ocupar il·legalment una casa i que es va denunciar el mateix dia. Li contesten que això és penal. El NIG comença per 46 seguit de dèsset números i alguns guionets (que divertit resulta tot açò!). Segur que els funcionaris ho saben tot açò, però pareix que gaudeixen fent perdre el temps als ciutadans.

El germà E torna a tocar al jutjat corresponent de T, κ, que porta penal i on els germans s’han d’adreçar d’ara en avant. Li diuen que el procediment és “Diligencias previas xxx/2025”, però que el jutge encara no l’ha minutat i que el programa informàtic on ho ha de consultar no li funciona en eixe moment. Finalment aconsegueix fer la consulta i l’informa que el cas està “para proveer: no nos lo han pasado aún”. Li explica que, com que es tracta d’un “delicte lleu”, segurament es veurà al setembre o octubre, que ja rebrà una citació al voltant d’eixos mesos per a un juí “por delito leve” i no sé què més de “señalamiento”. Ara que el germà E sap el final de la pel·lícula, es burla del que saben els que se suposa que han de saber d’aquestes coses en els jutjats.

El 24 d’abril, el germà E respon al Defensor del Pueblo l’escrit que havia rebut feia deu dies del jutjat H (Diligencias previas xxx/2025) i amb el seu recurs d’apel·lació presentat puntualment per registre d’entrada. E l’informa, en poques paraules, que les administracions públiques competents NO FUNCIONEN, i que són els propietaris de l’habitatge ocupat il·lgalment els que es troben en situació de vulnerabilitat i indefensió davant el problema denunciat. És possible que l’ocupa estiga en situació de vulnerabilitat, diu, però presumptament és qui ha comés el delicte. Els tres germans afectats vivien tranquils la seua vida, i ara tenen un maldecap addicional que, a més, els està fent perdre temps, diners i energia.

Qui, quan i com rescabala els germans el sofriment patit, el temps, els diners i l’energia perduts?

El sentir general dels propietaris afectats per l’ocupació d’habitatges il·legal a Espanya és de frustració profunda, impotència, indefensió i injustícia. Aquesta situació genera als afectats un considerable desgast emocional, psicològic i, per descomptat, econòmic.

