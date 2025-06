I ara, l’ocupació (4)

El viacrucis és una metàfora de la vida, i cada estació una lliçó. L’ocupació és un viacrucis per als ocupats, i una lliçó per a tothom.

Per Bartolomé Sanz Albiñana

Llig que l’accés a l’habitatge no és només una qüestió de preus i altres condicions materials, sinó que acaba afectant la salut mental. Això no obstant, el text no aclareix si dels ocupants il·legals o dels “ocupats”.

Siguem clars: a les autoritats, siga del nivell que siga, el tema de les denúncies per violació o usurpació de domicili els deu importar un rave. I els diré per què ho pense: segons el Ministeri de l’Interior només afecta el 0,0006% del parc total d’habitatges. Així que, si a vosté li toca eixa loteria, carregue la creu i passe a la següent estació del calvari que li pertoca, ja que el termini mitjà per a solucionar el problema pot variar entre dotze i vint-i-quatre mesos. No entrem de moment en com actuen els jutjats, però podem dir ben clar que això que diuen que la Guàrdia Civil o Policia Nacional poden desallotjar ocupants il·legals per la via ràpida dins les quaranta-vuit hores de presentada la denúncia és una enganyifa.

El Cirineu bíblic no era un masoquista: no va carregar la creu per gust, ho va fer forçat. Els germans afectats protagonistes d’aquesta història tampoc no carreguen voluntàriament la creu. La duen perquè no els queda més remei. En el camí cap al Gòlgota particular dels ocupats hi ha molts escodrinyadors atents a la següent estació. Poc després del Cirineu, Jesús es troba un grup de dones de Jerusalem que ploren per ell. Lluc és l’evangelista que recull l’episodi. Jesús, malgrat el seu propi patiment, es dirigeix a elles i els diu: “Filiae Ierusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros” (Lluc 23, 28), és a dir: “Filles de Jerusalem, no ploreu per mi, sinó per vosaltres mateixes i pels vostres fills”. Un apunt lingüístic que no puc deixar passar: en llatí no es fa cap referència a “super filias vestras” (“i per les vostres filles”). El grec devia fer servir τὰ τέκνα tant per a fills com per a filles. Ho dic perquè m’estranya molt que cap grup feminista no haja presentat encara al Vaticà una proposta d’actualització de la Bíblia amb la inclusió dels desdoblaments lingüístics i l’arraconament del masculí genèric tradicional.

Probablement als lectors els resulte un calvari de veure tanta cita en llatí, però al cronista d’aquest viacrucis sui generis li encanta, així que carreguen vostés la creu amb paciència alguns metres i patisquen un poc.

Quatre de cada deu persones identifiquen l’habitatge com un dels problemes més importants del país; és un problema que genera estrés i ansietat en un 24% d’entrevistats segons una enquesta recent, així com depressió en un 19%. Aquesta mena d’enquestes no diuen res sobre la frustració que el problema crea en la població “ocupada”, ja que el percentatge de cases ocupades il·legalment és tan ínfima que el dolor produït en les persones que en són víctima és invisible. En altres paraules, no existeix.

Reprenem els esdeveniments. Un mes després de la denúncia, el germà D toca al deganat T on no li agafen el telèfon. Telefona a la Guàrdia Civil del poble C i li ix “emergencias”: vostés ja saben el minicalvari que implica explicar qualsevol tema a “emergencias”. D’altra banda, a γ (companyia d’aigua) li diuen que passaran per la casa Y a veure si l’ocupa té enganxada l’aigua.

Dos dies més tard, el germà E comunica a D i F que el Defensor del Pueblo ha contestat; però res d’extraordinari: a l’expedient se li adjudica un número i un registre d’eixida; es tracta només d’un justificant de recepció informatiu burocràtic. A l’expedient, que es pot consultar en línia, van incloent-se les comunicacions noves.

En la primera desena de març de 2025, el germà D aconsegueix de parlar finalment amb el deganat del jutjat: “La xica que m’ha atés em diu que allí no ha arribat res de la denúncia. Dimecres tornaré a tocar. Deixem uns dies a veure si li aplega alguna cosa”. El germà E li respon que al cap d’uns dies passarà pel jutjat T a veure què li duien.

Al cap d’uns dies, el germà E presenta noves al·legacions al Defensor del Pueblo. Es queixa que no funciona ni la Guàrdia Civil, ni la policia local, ni els jutjats… ja que no responen a les denúncies presentades. E diu a D que ha reclamat a la companyia elèctrica U, perquè la llum continua enganxada fraudulentament.

E es desplaça al deganat ε on l’informen que la denúncia de D havia aplegat el dia anterior, però que de la seua denúncia no saben res. Per altra banda, la companyia U informa E que ha tornat a avisar que revisen la casa Y. D diu a E que no ha avançat res amb la companyia d’aigua γ, que ja li tocarien. Finalment, a mitjan març la companyia γ informa D que l’aigua la tenen enganxada del carrer, però que si hi ha un menor a la casa no la poden desenganxar. Que estan mirant-ho.

Ha passat l’idus de març –data en què es commemora l’assassinat de Juli Cèsar a mans de Brutus– quan del deganat ε informen D que el jutge ζ ja té el cas damunt la taula, i que en un mes en tindrà notícies.

Tres dies després, E torna a la companyia d’aigua γ del poble C i insisteix que l’ocupa té l’aigua enganxada. La xica que l’atén li demana el número de mòbil i el correu electrònic; E li’ls diu, però, com sol passar, encara és l’hora que li diguen res. E aprofita el viatge i passa per la casa Y a fer fotografies.

El mateix dia, D comunica a E que l’ocupa ha canviat el pany original i que des d’un número de telèfon que no és el de la Guàrdia Civil G li havien dit que l’ocupa estava tancat per uns altres delictes. Qui sap si era el mateix ocupa qui havia telefonat!? D va denunciar eixe número a la Guàrdia Civil G, que va dir que li tocarien. No ho van fer. Això ja no estranya a ningú.

A finals de març, el germà E envia al batle N del poble C un retall d’un diari estatal sobre el problema de les ocupacions il·legals. La resposta del primer edil és: “La Guàrdia Civil és la que té la competència contra l’ocupació il·legal d’habitatges. La policia municipal no la té”. I quan E replica que no entén per què la Guàrdia Civil, que és la competent, envia la policia local, el batle respon: “Els ho diem i ho saben”. E comunica que D i E van presentar la denúncia dins les vint-i-quatre hores i no va passar absolutament res. El batle conclou que ho reclame a la comandància de la Guàrdia Civil.

Immersos en l’esport nacional de llevar-se l’espart de l’ala i passar-li el mort a un altre, els germans afectats s’acosten a finals d’un març més plujós del que és habitual, i sense avanços significatius; és a dir, fent camí cap al Gòlgota. Van tan marejats i afeblits que ja no saben en quina estació del viacrucis es troben. Ah, sí! Després apareix la Verònica que s’obri pas entre la multitud i els soldats i eixuga el rostre de Jesús. Que no em diga ningú que eixe episodi l’ha llegit a algun evangelista, perquè la Verònica no ix en cap evangeli canònic, és producte de la pietat popular (la Tradició Apostòlica). També els jutges apliquen en les sentències, a més de la llei, la jurisprudència; és a dir, el costum o els principis generals. Veurem quina regla de tres aplica el jutge en el seu cas: això sempre és un misteri.

Tinc sempre present el llibre Metaphors We Live By, de George Lakoff i Mark Johnson, que vaig llegir a Glasgow l’estiu de 1992. Hi ha traducció al castellà: Metáforas de la vida cotidiana. El viacrucis és una metàfora universal sobre la capacitat d’afrontar adversitats, i les estacions són un símbol de totes les proves i dificultats que les persones han de suportar al llarg de la vida: caure i alçar-se. El viacrucis és una metàfora de la vida, i cada estació una lliçó. L’ocupació és un viacrucis per als ocupats, i una lliçó per a tothom.

