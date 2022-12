“Guia inacabada de la fantasia valenciana”, de J. Borja, F. Gisbert i V. Labrado

Recomanació de la Biblioteca Pública Municipal de Castelló de Rugat.

Per Sabina Climent Hernández

Ja us avise que el llibre que recomane no es troba entre els llibres més venuts, i és que les biblioteques estan atapeïdes de grans llibres i no necessàriament de renom.

Aquest, ben segur que té la missió de difondre l’imaginari valencià de la por i els nostres monstres.

Fa uns dies vaig ajudar una usuària a trobar un llibre amb la informació que buscava de feia temps. I em va vindre al cap aquest volum, a la presentació del qual vaig assistir l’octubre passat: Guia inacabada de la fantasia valenciana. I sé que la majoria de les biblioteques de la Vall i de la xarxa el tenen en el seu catàleg.

Com diu el títol; és una guia de l’imaginari autòcton de la por. On tant majors com menuts podeu llegir relats que han protagonitzat els malsons de valencians i valencianes durant segles; consultar, mirar, indagar, comprovar i també sorprendre-vos, tremolar de por amb les espantacriatures valencianes, i descobrir llocs màgics de la nostra geografia…

La Guia inacabada de la fantasia valenciana respon a tres preguntes: quines són les criatures fantàstiques que han aguaitat a les generacions valencianes? Víctor Labrado respon amb el «Repertori alfabètic de llocs, objectes, presències secretes i éssers o criatures de natura ambigua o d’existència improbable».

On s’amaguen aquests éssers a la nostra geografia? Francesc Gisbert ens il·lumina el camí amb «Geografia màgica i llegendària de personatges, entitats, espais i creences de l’imaginari valencià».

I, finalment, el quan? Joan Borja ens programa l’any amb el «Calendari essencial de personatges, éssers, entitats, espais i creences fantàstiques de l’imaginari popular valencià».

La guia té dos índexs que en faciliten la consulta: un índex onomàstic de criatures, i un de toponímic. També una extensa i acurada bibliografia que inclou des dels estudis de Martínez i Martínez, Sanchis Guarner o Capó, compilacions i recopilatoris locals fins a obres infantils que han sigut referents en la recuperació i revitalització del nostre imaginari.

Les il·lustracions són de Marc Bou, amb el seu característic traç escultòric, amb un estil geomètric característic i ho remena amb la tradició del gravat, ací de to gòtic estilitzat, amb una bona dosi de misteri i d’ombra. Dialoguen a la perfecció amb els textos i tenen un paper essencial per a actualitzar i reviure aquest patrimoni immaterial valencià a través d’aquesta obra de referència.

En el pròleg, la Biblioteca de l’Etno convida els lectors i lectores, així com les biblioteques i els centres d’estudis locals i comarcals, a ajudar a completar-la perquè en un futur siga una guia del tot acabada.

Avís: Lector/a, si coneixeu o trobeu a faltar algun esperit, indret on puga habitar, amagar-se alguna criatura… no dubteu i col·laborar amb l’Etno.