“Gold beach. Un secreto que cambiará su vida”, d’Isabel Montes

Per Cárol Vila · Recomanació de la Biblioteca Pública Municipal de l’Olleria
Recorde perfectament el dia que vaig decidir començar a llegir aquest llibre. Era el dia dels innocents del 2025 i jo venia d’un buit lector de diversos mesos. Digueu-me boja, però vos jure que feia reforma de la prestatgeria i vaig sentir que el llibre cridava el meu nom. Volia que el llegira, m’ho demanava i de seguida vaig entendre per què.
La història ens situa a Moffat, Escòcia, en tres línies temporals diferents. El 1975 Philip torna a la llar d’on havia fugit quinze anys enrere per a trobar-se a si mateix. Ara, fuig d’això, de si mateix. A la tauleta de nit de sa mare trobarà el diari que ho va començar tot.
Viatgem llavors al 1959, Philip, el nostre protagonista, té catorze anys i va perdre el seu pare quan era molt petit. És un jove ple de curiositat i d’inquietud: de manera que un dia va obrir el bagul que sa mare sempre havia guardat de manera rigorosa dalt del més amunt. Allà Philip trobarà unes cartes que fan que el seu destí faça un gir de 180°, i que els fonaments del que el nostre protagonista creia un entorn confortable tremolen fins al punt de fer que el jove es qüestione la seua existència sencera.
Llavors, a través de les cartes de la mare de Philip ens traslladem a la Gran Bretanya de 1944 completament assolada per la guerra, on a causa de sentiments tan propis de l’instint com la gelosia, la possessió, l’enveja, la revenja i la rancúnia, poden hipotecar la vida sencera d’una persona i de les seues generacions futures.
En un moment donat Philip pren la decisió d’anar a la recerca de la veritat però… Trobarà allò que busca? O els fantasmes del passat d’aquell cru 1945 en què va nàixer cobraran vida i l’arrossegaran a un pou més profund d’on que ja estava?
Un estil cru, però viu i ràpid: uns personatges increïbles i uns malvats tremendament cruels i ben construïts. Gold beach. Un secreto que cambiará su vida (Angels Fortune editions), és una novel·la redona que és capaç de despertar des de la tendresa més pura per l’amistat de Philip amb Isobel fins a la ràbia més profunda pel dolor que causa la gelosia.
385 pàgines en què l’autora catalana Isabel Montes ens dóna tota una lliçó sobre com els comportaments humans poden hipotecar una vida. Un llibre que sorprendrà de segur i farà pensar el lector que s’endinse en aquesta lectura que és tota una gimcana de secrets familiars.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!