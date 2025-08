Fer el que manen de dalt

Ara, en el context de dues guerres que no hi ha mans que s’acaben (Rússia-Ucraïna i Israel-Palestina), la narrativa del rearmament va in crescendo; és a dir, cada dia que passa tinc més clar que la mili tornarà.

Per Bartolomé Sanz Albiñana

Primers de juliol de 2025. Com que aquest país toca la música de la partitura que Trump posa al faristol de la Unió Europea, aquests dies ja no es parla de si els membres de l’OTAN haurem d’aportar per al 2035 el 5%, el 2, el 2,2 o el 3. Les partitures musicals trumpistes canvien cada setmana segons li rota al director de l’orquestra: la del rearmament s’ha guardat a l’arxiu fins al pròxim assaig. Parèntesi: Espanya ha estat històricament un dels països de l’OTAN amb la despesa en defensa més baixa en proporció al seu PIB. Tot i el compromís de l’OTAN d’arribar al 2% del PIB en despesa de defensa, Espanya s’ha situat per davall d’aquesta xifra. L’any 2024, per exemple, la despesa militar es va situar entre l’1,24% i l’1,28: en aquesta assignatura estem a la cua dels aliats. Això, com hem pogut veure, no agrada a Trump i ens ha amenaçat de pagar el doble si no espavilem. Per la seua banda, el secretari general de l’OTAN, el llepó Mark Rutte, ha dit que, segons els requisits de capacitats, Espanya hauria d’invertir el 3,5% del PIB per a complir els objectius.

El doble no sé si el pagarem, però que Trump ens ho farà pagar d’una manera o altra, això segur. I amb un augment de la producció armamentista arreu del món, dic jo que caldran mans per a manejar tots els nous artefactes del catàleg.

En la meua època la mili era cosa d’homes. Als instituts hi teníem una iniciació soterrada. Per començar, ens havíem d’enfrontar amb el conjunt dels aparells de gimnàstica de l’època a les ordres del professor d’educació física i política: el banc suec, el poltre, el plint, els trampolins, el cavall de salts, les cordes de grimpar. N’hi havia que es baquejaven, i no precisament de riure. Però el títol d’home te’l donaven a la mili; en aquella cartilla blanca que et lliuraven quan l’acabaves posava claret: “Valor… se le supone”. Ah, i un era més home encara si a la cantina bevia fins a caure de cul. Recorde que a Wad Ras 55 hi havia un brigada alcoholitzat perdut, de malnom “el brigada anticongelante” perquè bevia anticongelante, és a dir, una copa rere l’altra de whisky, conyac o qualsevol altra beguda de molta graduació.

Actualment, a Suècia i Dinamarca el servei militar és obligatori tant per a homes com per a dones. Altres països de la UE tenen servei militar obligatori només per a homes (Estònia, Finlàndia, Àustria, Lituània), i alguns amb la possibilitat de voluntariat per a dones: Estònia, Finlàndia, Àustria. La disponibilitat humana, com podem veure, varia, segons les circumstàncies.

A Israel ni s’ho plantegen. És un dels pocs països del món amb un reclutament militar obligatori per als dos sexes: els homes 32 mesos, i les dones 24. Els únics que se n’escapaven eren els ultraortodoxos, ja que la seua dedicació a l’estudi de la Torà és o era una contribució vital per a la seguretat i benestar del país. Però l’any passat els tribunals van dictaminar que s’havia de posar fi a una exempció que sembla que comença a deixar de ser efectiva.

En la meua joventut hi havia un ampli mostrari de cançons antibel·licistes arreu del món, sobretot contra la guerra del Vietnam. El llistat de cantants i grups contra aquella guerra és quasi interminable: Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger (Where Have All the Flowers Gone?), Creedence Clearwater Revival (Fortunate Son), Country Joe and the Fish (I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag), Crosby, Stills, Nash & Young (Ohio), The Doors (The End), Simon & Garfunkel i Johnny Cash (Last Night I Had the Strangest Dream), Jefferson Airplane (White Rabbit), John Lennon (Give Peace a Chance)…

Mirem què deia una d’aquelles cançons, “Fortunate Son”, en la veu convincent del cantant, compositor i guitarrista principal de Creedence Clearwater Revival:

Algunes persones naixen fetes per a onejar la bandera

Hoo, són vermells, blancs i blaus

I quan la banda toca “Hail to the chief”

Ooh, t’apunten amb el canó, Senyor

No sóc jo, no sóc jo

No sóc el fill de cap senador, fill

No sóc jo, no sóc jo

No sóc cap afortunat, no

Algunes persones naixen amb cullera de plata a la mà

Senyor, no se serveixen a si mateixos, Senyor?

Però quan el recaptador d’impostos arriba a la porta

Senyor, la casa sembla una venda de roba, sí

No sóc jo, no sóc jo

No sóc el fill de cap milionari, no, no

No sóc jo, no sóc jo

No sóc cap afortunat, no

Sí, sí, algunes persones hereten ulls estrellats

Hoo, t’envien a la guerra, Senyor

I quan els preguntes: “Quant hauríem de donar?”

Hoo, només responen: “Més, més, més, més”

No sóc jo, no sóc jo

No sóc cap fill de militar, fill, Senyor

No sóc jo, no sóc jo

No sóc cap afortunat, un

No sóc jo, no sóc jo

No sóc cap afortunat, no, no, no

No sóc jo, no sóc jo

No sóc cap fill afortunat, no, no, no

No sóc jo, no sóc jo…

Els meus companys de l’institut d’Albaida deuen recordar que en aquell temps jo en cantava algunes el curs en què s’aprovà la Llei General d’Educació de 1970 i el Preu desapareixia progressivament. ”El soldat universal”, de Donovan (vídeo), era la meua preferida. La versió en català del Grup de Folk, molt bona, diu:

És alt o baix, és prim o gros,

Lluita amb míssils o a cops de roc,

Pot tenir cinquanta anys o

tenir-ne sols disset,

serà soldat durant mil anys.

(…)

És el soldat universal, és el culpable de tot.

Les ordres no vénen de gaire lluny: les hi donem tu i jo,

germans que no ho veieu; aquest no és el camí per anar a la pau.

Era una cançó sense tornada, que encara m’emociona en sentir-la. Encarrile cadascuna de les sis estrofes i en gaudisc el missatge senzill, com si d’una oració secular es tractara; inconscientment, la meua mà esquerra reprodueix la bella combinació dels acords que l’acompanyen, amb la celleta al cinqué trast: Do, Re, Sol, Mim, Lam.

Ara eixe esperit antibel·licista i inconformista de la joventut no es percep enlloc. Potser els lletristes del rap ho hagen superat, però com que els canals en què ho fan no sintonitza amb mi, ja no m’emocione. En aquell moment estava en auge el moviment hippy (fes l’amor i no la guerra): hippys i pacifistes, agafats de la mà, anaven al mateix pas.

A la mili anava tot déu. Les úniques causes d’exempció eren: obligacions familiars (fill de vídua, de pare gran…), patir determinades malalties o limitacions físiques o psíquiques, o tindre trenta anys o més. Ah, a alguns els tocava la loteria i es lliuraven per excedent de contingent. Els objectors de consciència van haver d’esperar que s’aprovara la Ley de Objeción de Conciencia de 28 de desembre de 1984, tot i que la batalla per eixe reconeixement havia començat el 1959 quan dos Testimoni de Jehovà es van negar a vestir l’uniforme militar. Evidentment, en compliment del Código de Justicia Militar van ser condemnats; i una vegada complida la condemna, els van tornar a condemnar per negar-se a fer-la. Amb el règim franquista les coses funcionaven així, i apreníem la lliçó en carn aliena. Quin remei!

Ara, en el context de dues guerres que no hi ha mans que s’acaben (Rússia-Ucraïna i Israel-Palestina), la narrativa del rearmament va in crescendo; és a dir, cada dia que passa tinc més clar que la mili tornarà. Però la que tornarà no serà com la que va fer la meua generació. Així que em permetran que continue el relat abans que siga només un record dels que tenim ja certa edat.

A finals de l’abril de 1977 la vida casernària seguia el seu ritme, sense sobresalts dignes de mencionar a part de la legalització del PCE. Hi havia cues per a poder telefonar a casa i a la nóvia, per a tallar-se els cabells ara i adés per si de cas, per entrar als menjadors, per a poder eixir a l’hora del passeig; desfilades preparatòries en diversos regiments (El Goloso, Muñoz Grandes, etc.) per a la Gran Desfilada; exàmens de l’AMX-30; soldadesca embriagada que mantejava reclutes nouvinguts i que era arrestada si els enxampaven en l’acte. Arrestos de quatre hores en el pati de bandera; el curs de caporal primer (cultura general, geografia, història, llengua espanyola: llàstima que allà no serviren les convalidacions! I dictats, com quan tenia 8 i 9 anys!). Somniava amb Pepito Ballester (l’únic que em podia traure d’aquell lloc) i feia visites a Avidesa al Polígon Industrial de Leganés (on tenia el quarter general l’industrial d’Alzira Luis Suñer); conferències sanitàries sobre tabac, càncer, malalties de transmissió sexual, conferències religioses sobre passatges evangèlics (“Yo soy el Buen Pastor…”).

I i més i més coses. Fent d’obrer sense haver agafat un palustre en la via; anant a la biblioteca a fullejar els diaris; fent neteja diària i xafarranxos quan li passava pel cap al sotsoficial de setmana; descobrint els secrets de la Plana Mecanizada per on corria una marabunta de tinents, capitans, comandants, brigades, etc., tots buscant papers amb firmes de qui fóra, i interioritzant que sense papers signats una caserna no podia funcionar. Fent prevenció de Transporte Oruga Acorazado, salutacions efusives a qui es creuara en el meu camí, com ara el brigada Kubata envoltat del seu alé de vi de cap als peus, bufat com un cep a les deu del matí. I cansat de sentir els discursos dels sotsoficials que sempre acabaven igual: “Porque me sale de los cojones”. Encara com que algun era més original i hi afegia “¿Qué se ha creido ellos?”. No sé exactament a qui es devia referir eixe “ellos”. D’eixe brigada en podria fer una semblança amb estil valleinclanesc: no ho descarte.

A vegades m’entraven ganes de plorar, però serrava les dents, tancava els ulls per a oblidar i, de nou, els obria per a tornar a la realitat.

A la mili t’havies de queixar en certes ocasions perquè no et prengueren per fava. M’he queixat al caporal furrier perquè m’havia posat la tercera imaginària dissabte i també diumenge. Al remat m’ha llevat la del diumenge: s’havia equivocat.

L’últim dia de l’abril, per fi, vaig poder parlar amb Pepito Ballester. Em va dir que va anar a Alcalá de Henares a preguntar-me on volia anar, és a dir, quina destinació preferia. No sé on devia parar jo aquell dia perquè no ho recorde. Ara sé molt bé que sóc a Wad Ras 55 i no a Alcalá. M’ha dit que li escriga tan prompte com puga o que li telefone i li ho faça saber. No conec els llocs bons. Telefonaré a Nicolau a veure què em diu: ell està a la Escuela del Estado Mayor i deu estar més al dia.