Així, ens tenen entretinguts amb uns passatemps de solució impossible com el reciclatge, la reutilització i més preceptes d’un ecologisme de calbot.
Per Pere Brincs
He pujat a la muntanya a fer pebrella. Deuen haver passat, poc dalt o baix, una vintena d’anys des de l’última vegada que aquesta zona es va cremar. Amb el temps, els rostolls de matollar que resistiren l’embat de les flames han servit de germen per a desenvolupar aquesta mena de protobosc que es veu ara. Segurament, per al neòfit és una prova més de la generositat de la naturalesa (en abstracte), però més aïna, el que es pot observar és un batibull d’espècies que es troben en l’etapa més incipient de la successió ecològica. La majoria són plantes colonitzadores, com la pebrella; res de vegetació madura i molt menys, com diuen els ecòlegs, clímax. És segur que tornarà a cremar-se, més prompte que tard, perquè lluny d’aconseguir un procés de regeneració complet, qualsevol dia un nou incendi sorprendrà aquesta pobra muntanya encaparrada a regenerar-se l’epidermis una vegada i una altra.
No s’ha de ser molt llarg per a notar que de fa cinquanta anys ençà l’oratge ha canviat; ja no dic el clima, l’oratge. El sol s’ha tornat tan picant que sovint pense que ens atansa un estretament d’òrbita al voltant del Sol, a l’estil d’Asimov, que ens aproxima, inexorable, cap a ell. El ponent continuat dels estius és capaç de convertir la muntanya en un polvorí, els focs duren setmanes i s’estenen com la gangrena sense atendre a límits ni físics ni polítics. No hi ha contingent capaç de sufocar-los. Davant de tal impotència s’inventen eufemismes, com “tindre el foc sota control” quan no hi ha més remei que esperar que les flames amainen per elles mateixes quan ja s’ha cremat tot allò que s’havia de cremar. Al mateix temps s’afirma que els focs s’apaguen a l’hivern, fent servir un cientifisme, sovint, prou allunyat de la realitat.
És una quimera pensar que alguna muntanya, ara o adés, manté la configuració primigènia. Potser el carrascar de la Font Roja d’Alcoi és l’únic exemple de bosc primitiu que podríem trobar a la nostra rodalia; la resta ha estat modelada durant segles pels humans. I això, fins ara, no havia sigut catastròfic. Ben al contrari: l’abandonament d’allò que als llibres se’n diu sector primari i que als pobles ha fet que en visqueren llauradors, pastors, caçadors o apicultors és la guspira que tot ho arrasa amb la còlera d’un déu venjador. Per la muntanya, certament, ja no es veuen pasturar ni ovelles, ni cabres perquè ara convé que les xulles viatgen des de l’altra punta del món.
Com pot ser que la carn congelada de corder que s’importa d’Austràlia o Nova Zelanda siga molt més barata que aquella que es produeix ací? Com pot ser que, si caldria una caterva de ramats per a mantindre la vegetació a ratlla i evitar els incendis, se’n penalitze la cria autòctona? Doncs, sense aprofundir massa, per dues raons simples: en primer lloc, perquè a algú li interessa i, en segon, perquè no es pot demanar a ningú que se sacrifique pel proïsme criant ovelles, o cabres, en canvi de res, sense poder guanyar-se la vida amb un mínim de prosperitat. Per la mateixa raó, els calamars pescats a l’Índic són més barats que els de llotja de Gandia; pel mateix motiu se sacrifiquen vaques a Astúries i Cantàbria per a evitar excedents de llet mentre se n’importa d’Europa com si fora el tribut pagat a algun Cèsar. O, amb els mateixos arguments estratègics, s’apuja el preu dels cereals perquè s’han d’importar de no sé quins països en guerra, quan tradicionalment hem sigut un poble cerealístic. M’agradaria d’encertar una expressió per a evidenciar aquesta contradicció gegantina. “La sostracció dels pans i els peixos”, se m’ocorre, de moment. I aquest canvi, aquesta regressió, ve imposada per una globalització i una deslocalització que no tenen cap altre objectiu que no siga crear, mantindre o projectar les grans fortunes.
A més, s’afegeix la paradoxa que són els mateixos plutòcrates qui imposaran també uns preceptes per a remoure la nostra consciència judeocristiana i exasperar-nos el sentiment de culpa. Així, ens tenen entretinguts amb uns passatemps de solució impossible com el reciclatge, la reutilització i més preceptes d’un ecologisme de calbot. Val a dir també que, d’antuvi, el nostre cor ha estat entrenat perquè senta aquell remordiment imprecís, però efectiu, que ens fa entonar un mea culpa a la mínima de canvi.
Per a entendre com els resulta d’important la muntanya, la mar o l’atmosfera als qui manen, cal fixar-se només en les dimensions de les columnes de fum que s’aixequen dels petroliers bombardats a l’estret d’Ormuz darrerament. És una falsedat que tinguen la més petita preocupació que l’aire es corrompa de forma tan lesiva. Ben al contrari, cada míssil és una inversió en borsa, vinga de la part que vinga i caiga on caiga, i no representa altra cosa que la fuetada amb què el domador amanseix les feres i les du al tancat. En definitiva, hem deixat de criar ovelles perquè nosaltres mateix ens hem convertit en corders. Tot, una mentida!
Postdata: volia que passara l’estiu per a poder escriure sobre incendis amb la menor recança possible i, quines coses!, ara acabe aquest article confinat per un temporal d’aigua que ha caigut com una segona plaga bíblica. No hi ha pregària que amaine els efectes de la supèrbia i l’estupidesa amb què edifiquem la nostra llar.
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