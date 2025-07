El pantalla

Segurament, a aquell avi que seia unes files per davant, l’experiència cinematogràfica li resultava tan insuportable com a mi.

Per Pere Brincs

Diumenge vaig anar al cinema a veure una pel·lícula el nom de la qual no paga la pena de recordar. D’entrada, la sala, pràcticament buida, estava carregada d’un baf humit que provenia de l’aire condicionat massa gelat que ho contaminava tot. Els mateixos reposabraços de la butaca on vaig seure semblaven exhalar una suor freda i apegalosa. Si l’ambient i l’excés de volum que eixia dels altaveus no contribuïen prou a un desconfort enervant, tres files per davant, a un extrem del corredor, un homenet de cabells blancs i una setantena d’anys no feia més que engegar i apagar el mòbil. Quina poca consideració! –vaig pensar, al principi, quan encara tenia esperances en l’argument–, perquè cada vegada que tocava la pantalla s’il·luminava gran part de la sala.

Ell mirava el telèfon i jo el mirava a ell. De vegades, després d’uns minuts de foscor, tornava a activar l’aparell i es quedava amb el dit polze vacil·lant sobre el munt d’icones multicolors. Començava per les fotografies, després repassava el correu, continuava amb el whatsapp i, en acabant, entrava a YouTube, sempre seguint el mateix ordre. En definitiva, botava d’un punt a un altre tan interessat com jo en la història que es desenvolupava al nostre davant.

En aquella nebulosa fosca i farcida de fàstic em va vindre al cap la conversa que, no feia massa, havia tingut amb un amic. Ell volia fer-me veure que davant de l’aparent mandra que mostren els gossos quan no han d’executar cap de les tres funcions vitals (a saber: nutrició, relació i reproducció), l’avorriment és un recurs que practiquen de la forma més disciplinada i, sobretot, beneficiosa. Aleshores -deia- no hauríem d’entendre la gossera com un estat a evitar, per considerar-lo carregat de peresa i ganduleria. Més aïna, quan observem l’estampa d’un gos gitat amb el musell recolzat sobre les potes del davant, ho hauríem de reconéixer com una meditació, perquè l’avorriment du inexorablement a la contemplació i aquesta a la il·luminació.

I encara que a priori aquesta teoria pogués semblar un de tants dels desficacis amb què el meu amic bioquímic amenitza les nostres converses, certament jo mateix havia llegit feia poc sobre el consens científic que aconsella d’intercalar pauses entre les multitasques que nosaltres mateixos sovint ens obliguem a desenvolupar tot renegant de la quietud mental. En definitiva, ara la ciència entén el silenci psíquic com una condició indispensable per a connectar amb allò que s’anomena interior i que, al seu torn, és vital per a reparar-se i descobrir, entre més coses, quines són les nostres aspiracions més profundes.

Malauradament, vivim immersos en una època en què la divagació mental no té cabuda entre tant i tant d’estímul. Més bé, al contrari; per això els neurocientífics alerten sobre un hackeig del sistema dopaminèrgic de recompensa dissenyat pels magnats de la indústria cibernètica per a convertir els usuaris en uns addictes, en tota regla, i mantindre’ls tant de temps com siga possible davant de la pantalla. Aquest pirateig neuroquímic sembla que funciona tant en vells com en joves -jo mateix ho vaig comprovar amb el meu veí del cinema- encara que és palés que, com més prompte es comença amb el rol digital, més visible és la disminució quantitativa del gruix de l’escorça prefrontal; cosa que, a la llarga, es transmutarà, sens dubte, en un cretinisme vocacional i col·lectiu. Què hem de fer!

Segurament, a aquell avi que seia unes files per davant, l’experiència cinematogràfica li resultava tan insuportable com a mi. Però tenia recursos per a no avorrir-se. De fet, cap al final de la sessió es va abandonar per complet a les bonances de la seua pantalleta i, aprofitant –com deia– que la sala estava pràcticament buida, allargà les cames i recolzà els peus sobre la butaca del davant, estovà un poc més el cul i, des d’aleshores, mantingué la pantalla oberta fins al final, segregant dopamina a dojo com si estiguera al sofà de casa.

Tant de soroll disparat des dels altaveus, la suor humida dels reposabraços que feia que em picaren els colzes sospitosament, i la mitja sala il·luminada per la pantalleta del mòbil del veí, em van resultar insofrible. No em vaig alçar i me’n vaig anar per respecte als nou euros que m’havia costat l’entrada. Així que em vaig abandonar i ho vaig deixar estar. Vaig reprendre la imatge del gos del qual em parlà el meu amic fins a un punt que el sentí lladrucar al meu interior: nyic-nyec, nyic-nyec! Si més no, l’animalet, quan s’avorria, ho feia terapèuticament durant les llargues pauses entre passejar i menjar. Tot estirat amb el musell entre les potes, explorava l’autenticitat de l’interior d’aquella ànima irracional, però clarament sensible.