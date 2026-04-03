El desarmament dels moriscos de Carrícola: context, notes, antroponímia i toponímia

Vista de Carrícola. Fotografia cedida per Pere Altabert
A Carrícola es van trobar armes en vint-i-quatre de les trenta-tres cases del lloc escorcollades, i es van confiscar díhuit espases, una ballesta, onze punyals, tres cervelleres i una rodella.
Per Ignacio Gironés Guillem i Bartolomé Sanz Albiñana
Arribem al cinqué lloc del senyoriu del comtat d’Albaida. I al moment de recapitular i resumir en què va consistir el desarmament dels moriscos del 1563.
En una pragmàtica, el rei Felip III prohibí als nou conversos i als seus descendents de dur armes, tindre’n a casa o posseir-ne, amb l’excepció d’aquelles que serviren d’instruments de treball o utensilis domèstic, com ara ganivets.
La confiscació de les armes dels moriscos del senyoriu d’Albaida, i de la resta dels pobles de la comarca, va produir un inventari de propietaris de cases i armes, en foren posseïdors o no. El nombre d’armes confiscades a la Vall d’Albaida va ser de 794. L’operació tenia l’oposició dels senyors de les terres per a qui treballaven els moriscos (la noblesa valenciana), que consideraven les armes en litigi eines per a la defensa pròpia.
Els bans per al desarmament es publicaren en valencià, de manera que es dedueix que els moriscos valencians entenien, si no parlaven també, la nostra llengua.
Com a tot arreu es va seguir un protocol molt rígid perquè els nous cristians no tingueren temps d’amagar les armes o de revoltar-se abans d’hora. El factor sorpresa va ser fonamental en l’operació i pràcticament es van aïllar totes les aljames per a evitar la comunicació. En els bans que van sentir els afectats s’advertia de les condemnes a què s’arriscaven si no lliuraven totes les armes.
Es va fer un escorcoll sistemàtic en què els comissaris i soldats entraven casa per casa i regiraven parets i sostres falsos i corrals. L’arsenal confiscat al senyoriu d’Albaida fou de 358 armes. No es van trobar arcabussos ni altres armes de foc, però sí ballestes en diferents estat i armes blanques (espases, punyals, etc.).
Quan vam parlar del cas d’Atzeneta ja vam remarcar l’estranyesa que, tot i ser tan prop de Carrícola, l’escorcoll no s’efectuara en la mateixa crida. De fet, el de Carrícola es va fer juntament amb el d’Otos, del que parlarem en el pròxim article.
Reproduïm a continuació un fragment de l’acta estesa pel notari Gabriel Sirvent, amb l’ortografia, sintaxi i fórmules (“acomanades per mi”, “loch tut e segur”, “Sa magestat hi sia provehit”, “Actum in loch de Carricola”) actualitzades per a facilitar-ne la comprensió:
“El dia 8 del mes de febrer de l’any 1563, presentant-me personalment jo, Gabriel Sirvent, notari i escrivà de la cort de la governació de Xàtiva i comissari de Sa Majestat i de sa excel·lència —segons el decret dictat a València el primer dia del present mes de febrer— al lloc de Carrícola, del comtat d’Albaida; davant la presència de l’honorable i discret Gaspar Bella, notari i procurador de l’il·lustre comte d’Albaida, senyor de l’esmentat lloc de Carrícola, el qual s’hi trobava present.
I el vaig requerir perquè, per a l’execució de les ordres de sa majestat contingudes en una carta de sa majestat dirigida a l’esmentat il·lustre comte d’Albaida —la qual ja li va ser presentada i lliurada a Villa Rubia el dia 2 del passat mes de gener—, vinguera junt amb mi, l’esmentat comissari, de casa en casa dels moriscos novament convertits d’aquest lloc de Carrícola, i prenguera en les seues mans totes les armes que es trobaren en poder dels esmentats moriscos, fent-ne un inventari i seguint l’ordre que Sa Majestat mana sobre aquestes coses.
A la qual cosa, l’esmentat Gaspar Bella va dir i respondre que està prest a obeir les ordres de sa majestat. De les quals coses, etc. Fet en l’esmentat lloc de Carrícola, etc.”
Fet l’escorcoll, el document, també en redacció actualitzada, expressa:
“Totes aquestes armes han sigut confiades per mi, l’esmentat comissari, a l’esmentat Gaspar Bella, ordenant-li que les mantinga sota la seua custòdia en nom de Sa Majestat en un lloc totalment segur; i que no les done ni les lliure a cap persona, excepte a l’il·lustre comte d’Albaida, fins que Sa Majestat dicte una resolució. I l’esmentat Gaspar Bella confessa tindre en el seu poder i custòdia totes les armes dalt esmentades, i promet mantindre-les en un lloc totalment segur i sota la seua responsabilitat fins que Sa Majestat hi intervinga,per la qual cosa renuncia, etc. Fet en la localitat de Carrícola, etc.”
A Carrícola es van trobar armes en vint-i-quatre de les trenta-tres cases del lloc escorcollades, i es van confiscar díhuit espases, una ballesta, onze punyals, tres cervelleres i una rodella. En total, trenta-quatre armes ofensives i defensives que es van dur a Albaida i d’ací, després d’ajuntar-les amb les de les altres localitats, al castell de Xàtiva.
Antroponímia i toponímia
Les dignitats, del rei fins al virrei passant per les autoritats religioses, són les mateixes que apareixen en els documents d’Atzeneta, l’Aljorf, Benissoda i Bufali. Són els actors principals en l’escenari on transcorren els fets que descrivim en aquesta sèrie d’articles sobre el desarmament dels moriscos de la Vall d’Albaida el 1563.
Quant als noms de càrrecs d’autoritat i altres personatges i espais que individualitzen i particularitzen el lloc de Carrícola, són:
1- Gabriel Sirvent, notari publich scriva de la cort de la governacio de Xativa de sa magestat […] y regne de Valencia […] davant la presencia del honorable e discret en…
2- Gaspar Bella, notari procurador del illre. Comte de Albayda señor quis diu del dit loch de Carricola.
3- Testimonis: Joan Gil laurador e Baltazar Catala botiguer habitadors de Xativa. [Remarquem que les autoritats encarregades del desarmament seleccionen aquests comerciants de Xàtiva perquè exercisquen de testimonis de manera imparcial.]
4- Joan Vicent, missatge[r] de dit loch de Otos [fa la crida i llig l’edite a què ens hem referit en els llocs d’Atzeneta, Benissoda, l’Aljorf i Bufali] ab veu alta e intelligible en la forma acostumada. [El document deixa ben clar que el missatger parla amb veu alta i intel·ligible per tal que ningú puga al·legar incomprensió o una altra excusa.]
5- Entrenoms, malnoms, identificació, parentius, etc.: fill (7), viuda (6), Careta, lo viudo, fill de Abes [el tal Abes no apareix enlloc.]
6- Professions, ocupacions, oficis, etc.: colmener, procurador, notari (2), scriva, laurador, botiguer, missatge[r], castanyoler, alfaquina, alami.
[La quantitat d’entrenoms, malnoms i referències de parentiu ens fa pensar en la interrelació dels moriscos del lloc; també pels d’oficis i càrrecs locals.]
7- Noms dels habitadors del lloc de Carrícola: Joan Castalli (menor), Joan Castalli (major), Joan Facatjo, Pere Fasefa, Pare Maymo, Pere Castalli, Pere Ayat, viuda Semayneta, Lorenç Chorrut, Anthony Santuf, Anthony Castalli (fill de Abes), Joan Castalli (fill de Abes), viuda Hemeyda, Joan Castalli (fill de la alfaquina), viuda Sentina, Luys Castalli, viuda de Jaal Amset, Joan Trebit, Ausias Castalli, Joan Cassim (fill del alami), Ausias Santuf, Joan Buami (fill de la viuda Buamida), Ausias Castalli (fill de Abes lo viudo), Joan Torromani, Guillem Humeyt, Joan Humeyt, Lluys Cassim, Joan Seculi, Pere Santuf, Macia Castalli, Joan Dris, viuda Sarajena, Joan Yley.
[Paga la pena prestar atenció a la combinació de nom de pila clarament cristià i valencià amb un cognom d’origen morisc com en els casos d’Ausias Santuf o Guillem Humeyt.]
Per altra banda, com que molts moriscos compartien noms (hi ha setze Joans i Peres), l’escrivà necessitava “etiquetar-los” per a saber qui era qui davant l’administració; eixe és el motiu pel qual hi apareixen identificadors addicionals com: fill del colmener, fill de Abes, fill de la alfaquina, fill del alamí, lo viudo, castanyoler, Careta, etc.
8- Noms de llocs que apareixen en els documents de Carrícola: Ontinent, Albayda, Valencia, Xativa, Otos, Villa Rubia.
Notes explicatives
El paper de la Inquisició. Sobre el desarmament dels moriscos, Pasqual Boronat i Barrachina (Penàguila, 1886 – València, 1908) en l’estudi Los moriscos españoles y su expulsión ([1902]/1992, Universidad de Granada, t. I) diu que el 1561, atenent les indicacions de l’inquisidor Miranda, es pensà en la conveniència que no dugueren armes. L’erudit, historiador i eclesiàstic valencià afirma que van arreplegar més de 25.000 armes en el Regne de València, “pero poco o nada resolvió el desarme como no fuese el haver aguzado la suspicàcia de los moriscos en buscar nuevas armas” (p. 237).
Pervivència de costums. Així mateix, indica: “Aún hoy, puede el crítico formar concepto aproximado del carácter de aquella raza estudiando las costumbres de varios pueblos enclavados en las costa del reino de Valencia y singularment en los valles de Gandía hasta Alicante (Aitana, Zafor, Benicadell, Puigcampana) (…) donde con tanta frecuencia se corre la pólvora (…) aquella gente, heredera bastarda de la raza muslímica” (p. 196).
