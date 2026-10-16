El desarmament dels moriscos d’Alfarrasí: context, notes, antroponímia i toponímia

Vista general d’Alfarrasí (Fotografia: valldalbaida.com)
Hem observat que l’escrivà-notari del manuscrit del desarmament d’Alfarrasí sembla tindre més formació que els que hem trobat fins ara; ens ho fa pensar la forma detallada com descriu l’estat de les armes confiscades.
Per Ignacio Gironés Guillem i Bartolomé Sanz Albiñana
Quan a la Vall d’Albaida es parla dels “pobles del riu”, s’acostuma a fer referència històrica i geogràfica a un enclavament format per petits municipis situats a la vall mitjana-baixa del riu d’Albaida, abans de travessar la Serra Grossa cap a la Costera. Els poblets del riu són, tradicionalment, Benissuera, Sant Pere i Guadasséquies, si bé hi ha qui hi inclou Bellús. Fins i tot Alfarrasí, segons com, es pot considerar (o s’autoconsidera) integrant d’aquest grup de municipis.
Siga com siga, Alfarrasí és, en l’actualitat, el més poblat de tots, i el situat més al sud, prop de Montaverner, punt on el riu Clariano conflueix amb l’Albaida i perd el nom que té des de Bocairent. El riu Albaida, per la seua banda, naix al terme d’Albaida, en un alcavó a les faldes del Benicadell i continua per la coneguda Séquia del Port que rega les hortes d’Atzeneta d’Albaida, el Palomar i Albaida.
Sempre ens ha sorprés com se les han arreglades a Alfarrasí per a pujar l’aigua a través de la llera del riu i regar les hortetes.
L’etimologia popular acosta el nom del poble al verb “alfarrassar”, que el DNV defineix com calcular a ull la quantitat o el valor (especialment dels fruits en verd d’un camp, abans de la collita). És fàcil d’imaginar algun moment de la història en què els habitants del poble excel·liren en la funció d’alfarrassar. Però en el seu llibre Els noms dels pobles valencians (2023), Abel Soler situa l’origen en l’àrab al-Harrãzin: els guardians del castell. Pel que fa als seus habitants, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua fixa la forma alfarrasiner/alfarrasinera, si bé Sanchis Guarner recorre a alfarziner en el volum V de la seua obra Els pobles valencians parlen els uns dels altres.
En els documents del desarmament dels moriscos, Alfarrasí apareix amb les formes Alfarrasi i Alfarrazi. Hem observat que l’escrivà-notari del manuscrit del desarmament d’Alfarrasí sembla tindre més formació que els que hem trobat fins ara; ens ho fa pensar la forma detallada com descriu l’estat de les armes confiscades. És per aquesta riquesa de detalls que aquesta volta respectem el manuscrit i en fem la transcripció literal.
Primerament entraren en la casa de Gabriel Boxer y no trobaren armes ningunes.
Item entraren en casa de Miquel Cassim y fonch attrobada una spasa y fonch per ells stimada valer quince sous.
Item entraren en la casa de Juan Ylel y fonch trobat una spasa y un punyal y un machinet viscahí y una ballesta ab sa aljava y cinch passadors y hun capferro que tot fonch stimat valer tres liures.
Item entraren en casa Hieroni Lopet y fonch attrobat una spasa dos punyals desguarnits y una cervellera que tot fonch stimat valer quinze sous.
Item entraren en casa de Miquel Angel y fonc attrobat una ballesta molt gran sens gaffes y una alfangera molt rohin que fonch stimat valer vint sous.
Item entraren en casa Dumain Lopo y fonsh attobada una spa//sa y una cervellera que fonch stimat valer xxvi sous.
Item entraren en casa de Joseph Boxer y fonch attrobada una spa//sa que fonch stimada valer set sols [sic].
Item entraren en casa de Josep Alcadi y fonch attrobats un asbrer de ballesta ab sa clau que fon stimat valer deu sols [sic].
Item entraren en casa de Hieroni Ylel, major, y fonch attrobat quatre spases y una ballesta ab ses gaffes, dos punyals lo hun de aquells desguarnit y rohin que tot fonch stimat valer noranta sous.
Item entraren en casa de Juan Cobri y fonch attrobat una spasa y un tros de spasa y un punyal desguarnit que tot fonch stimat valer vint sous.
Item entraren en la casa de Juan Xeperit y trobaren una ballesta y dos spases, la una molt rohin y dos punyals y una aljava ab set passadors y hun guant de malla molt rohin y una cervellera que tot fonch stimat valer cinquanta sous.
Item entraren y cercaren la casa de Andreu Bones y no trobaren res.
Item entraren en casa de Berthomeu Cassim y trobaren una spasa y un punyal molt rohin que tot fonch stimat valer quinze sols [sic].
Item entraren en casa de Gaspar Sparça y foren atrobades tres spases un punyal ab mijes caches que tot fonch stimat valer quaranta sols [sic].
Item entraren en casa de Joseph Batalla y trobaren una spasa la qual stimaren valer dotze sols. [sic].
Item entraren y regonegueren casa de Juan Cassim y trobaren una ballesta ab set gaffes y una aljava ab passador y un asbrer de ballesta ab ses gafes sense verga y dos spases y un coltell dos punyals y una cervellera que tot fonch stimat valer lxxxv sous.
Item entraren en casa la viuda Boxera y attrobaren una spasa y un machinet molt roin y una cervellera rompuda que tot fonch stimat valer deu sous.
Item entraren en casa de Juan Coxud fon attrobada una spasa molt rohin que fon stimada valer dos sous.
Item entraren en casa de Frances Batalla y fonch attrobat una spasa que fonch stimad valer vint sous.
Item entraren en casa de Gaspar Terig hun punyal ruhin que fonch stimat valer sis diners.
Item entraren en casa de Melchior Boxer y trobaren dos spases un punyal que fon stimat valer tres sous.
Item mes fonch attrobat hun ferro de lança que fonch stimat valer hun sou.
Item entraren en casa de Xpistofol Ylel y trobaren dos spases que foren stimades valer vint y cinch sols. [sic]
Item entraren y cercaren casa de Joseph Ylel y no trobaren armes ningunes.
Item entraren en casa Pere Porxerit y trobaren una spasa y hun dart y un punyal desguarnit y una rodella dos cervelleres y unes gaffes de ballesta que fon tot stimat valer xii sous.
Item entraren y cercaren la casa de la viuda de Anthoni Arbic y no fon attrobat res.
Item entraren en casa de Joseph Bataller y trobaren dos spases y una rodella rohins que tot stimat val nou sous.
Item entraren en casa de Noffre Javals y trobaren una ballesta de les antigues ab ses gaffes y aljava ab dos passadors y una spasa y un tros de fulla de spasa y dos punyals rohins desguarnits y una rodella que tot son stimat valer quaranta sols [sic].
Item entraren en casa de Jordi Abdalla y trobaren una spa//sa que stimat valer v sous.
Item entraren en casa de Joseph Abdalla y trobaren una fulla de spasa molt rohin y una cervellera trencada y hun ferro de lança encastat en hun bastó que tot fon stimat valer hun sou.
Item entraren en casa de la viuda de Hieroni Boxer y no trobaren armes ningunes.
Item entraren en casa de Josep Boxer Portugues y trobaren hun asbrer de ballesta ab unes gafes y una aljava ab honze passadors y una spasa molt rohin que tot fon stimat valer v sous.
Item entraren en casa de Joseph Parxer y trobaren una spasa que fon stimada valer viii sous.
Item entraren en casa de la viuda de Anfras Xeconi y trobaren una spasa y una cervellera que tot fon stimat valer viiii sols. [sic]
Item entraren en casa de Gaspar Ylel y trobaren una spasa rovellada que la stimaren valer hun sou.
Item entraren en casa de Joseph Fondell y Gaspar Fondell y trobaren tres spases que foren stimades valer trenta sous.
E mirades e ben regonegudes totes les dessus dites cases dels moriscos del dit loch de Alfarrazi, com no fossen attrobades e no fossen attrobades mes armes offensives com deffensives de les contengudes y anotades en lo present memorial o inventari, lo dit magnifich mossen Jaume de Sent Ramón, comissari dessus dit, entrega aquelles al dit noble don Ramón de Rocafull, senyor del dit loch imposentli que les pose a bon recapte que les tinga en loch tut y segur y en part que los dits moriscos no les puixen haver ni cobrar y que no les torne als dits moriscos ni les done a altra persona fins tant per sa real magestat sia manat ques hauran de fer de aquelles.
E lo dit noble don Ramon de Rocafull mana pendre totes les dessus dites armes e aquelles portar sen feu a llur palacio offerintse prompte y aparellar per a restituhir aquelles tots temps que per sa real magestat serà manat y en lo entretant custodir e guardar aquelles y ser tot y quant per lo dit mossen Jaume de Sent Ramón com si axi dessus dit de part de sa real magestat eren estat imposat y manat requerint a mi Anthoni Juan Ramos per auctoritat real notari publich habitador de la ciutat de Xàtiva que de totes les dessus dites cases los he rebes acte publich la qual per mi els fonch rebudes en lo loch de Alfarrazi, die e any dessus dits.
Present testimonis foren a totes les dessus dites cases los honorables en Andoni Fornes, ciutadan, habitador de Xativa y mestre Juan Ferrer, fuster, habitador del loch de Montaverner, attrobat en Alfarrazi.
Lo present trellat de ma propria…
L’última part del text, adaptat al valencià actual, diu:
Mirades i ben escorcollades totes les esmentades cases dels moriscos del lloc d’Alfarrasí, sense haver trobat més armes —tant ofensives com defensives— de les contingudes i anotades en aquest memorial o inventari, el comissari mossén Jaume de Sant Ramon les lliura al noble don Ramon de Rocafull, senyor del lloc, i li mana que les pose en bon recapte, que les tinga en un lloc segur d’on els moriscos no les puguen recuperar, i que no els les torne ni les done a ningú fins que el rei no ordene què fer-ne.
Don Ramon de Rocafull ordenà agafar les armes i dur-les al seu palau, i es mostrà preparat per a restituir-les en el moment que ho ordene sa reial majestat, i per a custodiar-les, guardar-les, i complir tot allò que mossén Jaume de Sant Ramon, com a comissari de sa reial majestat, li havia manat.
A mi, Antoni Joan Ramos, notari públic per autoritat reial habitador de la ciutat de Xàtiva, em manà que de tot això en deixara acta pública, la qual cosa per mi els fou rebuda al lloc d’Alfarrasí, el dia i l’any esmentats.
En foren testimonis els honorables n’Antoni Fornés, ciutadà habitador de Xàtiva, i mestre Joan Ferrer, fuster habitador del lloc de Montaverner, trobat a Alfarrasí.
Aquesta còpia oficial [trellat], feta per la meua pròpia mà [o signada/revisada per mi mateix]…
A Alfarrasí es van escorcollar trenta-quatre cases, i només en cinc no es van trobar armes. De les trobades, les més comunes foren les espases, amb un total de quaranta, seguit de dèsset punyals en diferent estat de conservació, huit ballestes o part d’elles –les ballestes eren les armes més apreciades i cares i, de fet, no se’n van trobar en els pobles del comtat d’Albaida–. El valor total de les armes confiscades fou de tres lliures, cinc-cents huitanta-quatre sous i sis diners. El vocabulari que apareix en la descripció de l’armament d’Alfarrasí és ben ampli: a més del típic que es repeteix en altres pobles hi trobem machinet (matxet), alfangera (deformació del castellà “alfanje”), verga (vara), coltell (ganivet), etc.
Topònims: Xativa, Montaverner.
Entrenoms, malnoms, identificació, parentius: dues viudes (no sabem mai el nom de les dones, totalment invisibles en tots els llocs visitats), major, portugues.
Senyor: Ramon de Rocafull.
Comissari: Jaume de Sent Ramon.
Notari: Anthoni Juan Ramos.
Testimonis: Andoni Fornes, habitador de Xativa y mestre, i Juan Ferrer, fuster, habitador del loch de Montaverner.
Professions, ocupacions, oficis: notari publich, comissari, mestre, fuster.
Títols de cortesia: senyor, mossen, en, noble, magnifich, honorables.
Com ja hem apuntat, el text on es relata el desarmament dels moriscos d’Alfarrasí és una joia per diversos motius. El principal és l’acurada descripció que en fa l’escrivà (crida sobretot l’atenció la forma detallada en què fa l’inventari de les armes i explica l’estat en què es troben); tots eixos detalls posen de manifest els grans dots d’observació que posseeix el funcionari.
Ara, tot i ser ja al segle XXI, toca de nou posar-nos en la pell dels moriscos i fer un esforç per a entendre què significava per a ells la privació de les armes confiscades per les autoritats cristianes. Per a això, res millor que rescatar les paraules de l’historiador nord-americà Henry Charles Lea (Filadèlfia, 1825-1909) en Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión (1901/2001):
“Una de las más enojosas prohibiciones impuestas a los moriscos fue la privación de armas: no solo porque constituía una humillación, sino porque les dejaba indefensos en una época en que la violencia era algo cotidiano y en la que para un cristiano viejo la sangre de la raza proscrita valía poco más que la de un perro. (…) [E]n 1501, para pacificar Granada, se desarmó a la población y se prohibió la tenencia de armas bajo amenaza de los más rigurosos castigos. Los moriscos eran hábiles armeros, y al igual que tantos otros oficios, este era desempeñado mayoritariamente por ellos”.
L’any 1511 es va recordar l’edicte de 1501, i també l’any 1515, la qual cosa significa que les ordres eren sistemàticament incomplides. La reial cèdula de 1511 autoritzà l’ús de “cuchillos romos”, tot i que el 1528 es va prohibir el dels “puntiagudos”, normes que es van fer extensives a tots els regnes.
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