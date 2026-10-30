El desarmament dels moriscos d’Aielo de Malferit: context, notes, antroponímia i toponímia (i 2)

Caseta propietat del ti Macip (coneguda com “dels moros”) situada a la costera d’Allà Baix de l’Horta Vella d’Aielo de Malferit
De les setanta-dues cases escorcollades, van trobar armes en cinquanta-dues. Les més habituals foren les espases (cinquanta-huit), punyals (dèsset) i cervelleres dotze). El valor total de les armes confiscades fou de trenta lliures i quatre-cents quaranta-nou diners.
Per Ignacio Gironés i Bartolomé Sanz
Habitadors (nom i cognom), armes confiscades i valorades
– Viuda de Pere Matravell: una rodella y una servellera y dos espases qual son estimades en deu sous.
– Gaspar Matravell: menor una ballesta ab ses gafes y una espasa y un punyal los quals son estimats sinquanta sous. [En la comptabilitat posa “2 L 10 s”, d’on es dedueix, per tant, que 1 lliura=20 sous].
– Guillem Vinader: una espasa la qual se estimada en vint sous [En la comptabilitat posa “1 L”].
– Jaume Fondell: una ballesta ab ses gaffes y una espasa les quals son estimades en trenta sous. [En la comptabilitat posa “1 L 10 s”].
– Miguel Baex: una espasa la qual ses estimada en deu sous.
– Francesch Molla: machor una llança una rodella y una espasa les quals se son estimades en cinch sous.
– Jaume Molla: una espasa la qual ses estimada en dos sous.
– Miguel Baes: machor una ballesta ab ses gaffes y una espasa y un punyal y una cervellera les quals armes se son estimades en cinquanta sous [En la comptabilitat posa “2 L 10 s” ].
– Marco Corrut: no foren atrobades armes ningunes.
– Mateu Corrut: una espasa estimada en dihuyt diners [L’escrivà diu “dihuyt diners”, però en la compatibilitat escriu “1 sou, sis diners”; per tant, 1 sou=12diners].
– Joan Chafer: no foren trobades armes nengunes.
– Ausias Sparsa: una espasa y un punyal son se estimades 12 sous.
– Jaume Portugues: una cervellera un punyal fon estimades cinc sous.
– Berthomeu Penili: una espasa una cervellera foren estimades en trenta sous [en la comptabilitat l’escrivà escriu “1 L, 10 s”].
– Viuda de Pere Gaso: se troba una espasa estimada en un sou.
– Joan Cancaris: una espasa la qual fon estimada en dihuyt sous.
– Hieroni Carnamuser: fon manifestada una espasa la qual te lo dit en Villena.
– Miguel Cancaris: una espasa la qual sestima en set sous.
– Miguel Cancaris: menor no foren trobades armes nengunes.
– Gaspar Carnamuser: una ballesta ab ses gaffes un asbrer ab ses gaffes una espasa y un punyal y una rodella y una servellera estimades tres lliures deu sous.
– Miguel Carpas: una ballesta ab ses gaffes y una espasa y un punyal y un dart foren estimades en dos lliures deu sous.
– Francesch Sparza: dos espases y un ferro de llansa les quals foren estimades en dos lliures.
– Joan Garcia Dormido: en foren estimades armes nengunes. [“Dormido” deu ser un, àlies ja que no solen trobar-se dos cognoms en un mateix individu].
– Joan Peralta: una servellera y una rodella y un punyal les quals foren estimades en deu sous.
– Berthomeu Reda: no foren trobades armes algunes [no apareix en la primera llista].
– Miquel Petrayre: una espasa la qual fon estimada cinch sous.
– Loys Gullent: no foren trobades armes ningunes.
– Francesch Molla: menor, una ballesta ab ses gafes dos pasadors foren estimades en dos lliures i sinc sous.
– Berthomeu Peralta: una espasa y un llanso fon estimat en dotze sous. estimades en dotze sous.
– Joan Petrayre: una espasa y un punyal foren estimades en vint i sinc sous [dic 1 L 5 s]
– Francesch Chulin: dos espases les quals sestimaren en vint sous [1 L]
– Gaspar Tormo: no foren trobades armes nengunes.
– Gaspar Petrayre: dos espases les quals sestimaren en trenta sous [1 L 10 s]
– Gaspar Sparsa: hun punyal lo qual fon estimat en dos sous.
– Berthomeu Barrera: no foren trobades armes nengunes.
– Gaspar Macai: no foren trobades armes nengunes.
– Jaume Barrera: una espasa la qual fon estimada en huyt sous.
– Llois Romeu: una espasa la qual fon estimada en huyt sous.
– Miquel Molla: una espasa la qual fon estimada en huyt sous.
– Llois Petrayre: no se son trobades armes nengunes.
– Miquel Baex: no se son trobades armes nengunes.
– Francesch Petrayre: una espasa una cervellera hun punyal foren estimades en dihuyt sous.
– Gaspar Sparsa: major, una llança fon estimada en deu sous.
– Miquel Mamay: una espasa lo qual fon estimada en dihuyt sous.
– Melchior Fondell: una espasa la qual fou estimada en dos sous.
– Hieroni/Geroni [segons la llista consultada] Romeu: no foren trobades armes nengunes.
– Hieroni Portugues: no foren trobades armes nengunes // algunes.
– Marti Boluda: una espasa la qual fonc estimada en v s [5 s]
– Jaume Amat: no foren trobades armes nengunes.
– Jose Amat: una espasa y hun punyal fon estimats xv s [15 s].
– Miquel Dormido: una espasa, estimada en dos sous.
– Joan Montal: una servellera estimada en un sou.
– Francesch Baex: una espasa estimada en deu sous.
– Pere Baex: una espasa estimada en quinse sous.
– Andreu Sarrell: una espasa la qual sestima en quinze sous.
– Jaume Matravell: tres espases y una rodella y un punyal estimades en vint y sinch sous [1 L 5 s]
– Gaspar Matravell: machor, una espasa y una servellera estimats en dihuyt sous dic 18 s.
– Francesch Xareli: dos espases estimades en vint i sinc sous [en la comptabilitat diu 1 L 5 s].
– Francesch Dormido: dos espases estimades en trenta sinc sous dic 1L 15 sous.
– Joan Sanpar: no foren trobades armes nengunes.
– En casa de Antoni Sot no foren trobades armes (
neng) una ballesta ab ses gafes y hun punyal (ratlladura) y dos espases les quals foren estimades en tres lliures i deu sous dic 3 L 10 sous.
– Frances Baboni: una espasa y una cervellera sestimaren en deu sous.
– Gaspar Barreda: no foren trobades armas nengunes.
– Gaspar Abred: una espasa sestima en deu sous.
– Hieroni Vinader: una espasa y una servellera, sestimaren per xv sous.
– Galsera Pastor: una llansa y una espasa y hun punyal estimades en vint y sinc sous [en la comptabilitat: una lliura i cinc sous].
– Francesch Tormos: una espasa y servellera y hun punyal, estimades en vint y dos sous [en la comptabilitat posa una lliura i dos sous].
– Gaspar Pastor: una espasa y una rodella, estimats en x sous.
– Geroni Figo: una espasa, un punyal i un fero de llança, estimats en vint sous [en la comptabilitat posa una lliura].
– Francesch Montalt: no foren trobades armes nengunes.
– Joan Montalt: una espasa y una llança estimats en quinse sous [en la comptabilitat diu una lliura i quinze sous].
– Antoni Baex: dos espases y un punyal estimades en vint i sinc sous [en la comptabilitat diu una lliura i cinc sous].
De les setanta-dues cases escorcollades, van trobar armes en cinquanta-dues. Les més habituals foren les espases (cinquanta-huit), punyals (dèsset) i cervelleres dotze). El valor total de les armes confiscades fou de trenta lliures i quatre-cents quaranta-nou diners.
Topònims: Xativa, Valencia, Ayelo, Villena
Entrenoms, malnoms, identificació, parentius: viuda (2), major (4), menor (3), alies Babon, alies Figo, alies Soro, alies Melic, alies Baboni.
Professions, ocupacions, oficis: comissari, notari, alcayt, cavaller, etc.
Títols de cortesia: senyor, en, noble, magnifich, etc.
Pel que fa als actors visibles al lloc d’Aielo que executen l’ordre del desarmament tenim:
– Secretari escriva oficial de la Governacio de Valencia: Ferrandez de Soto, que lliura les ordres al…
– Comissari: Mossen Gieroni/Hieronym Gostant/Gostants de Soler, cavaller de Valencia.
– Notari: Frances Moscardo de Xativa
– Senyor de Ayelo: Jayme de Malferit
– Yhurat de Xativa: Tomas Ramos d’Esparsa
Control de l’armament traslladat al castell de Xàtiva
– Comissari: Vicent de Albiçu
– Notari: Frances de Luquian, en nom del senyor d’Ayelo
– Portador de les armes al castell: Anthoni Carrasco
– Alcaid del castell: Alvaro de Medina
– Testimonis del lliurament de les armes al castell: Joan d’Arbricu i Genis Torresella.
Cada poble ens ofereix una sorpresa, prova evident que cada comissari interpreta les instruccions de forma diferent. També passa en el cas dels notaris que fan l’acta de l’inventari; en el cas d’Aielo de Malferit l’escrivà ens facilita la comprensió del preu estimat de les armes requisades, ja que unes voltes ho escriu en lletra i altres voltes en xifres, generalment romanes, però no sempre. Així, per exemple, esbrinem que una lliura equival a sis sous perquè en lletra escriu “sinquanta sous” i en xifra “2 L 10 s”. De vegades la quantitat en lletra no coincideix amb la que trobem expressada en números. La descripció acurada de l’estat de l’armament que vam trobar en el manuscrit d’Alfarrasí no la veiem en el cas d’Aielo. Podem deduir, per tant, que l’estat de les espases no és mateix atesos els diferents preus en què el comissari les valora.
De totes maneres creiem que dos comissaris no coincidirien mai en el preu individual ni en el total de les armes requisades en un poble. Però al mateix temps, posant-nos en el lloc d’un comissari, podem tindre una certesa aproximada del preu d’una espasa o d’una ballesta, segons l’estat en què es trobara. Una vegada més, les veus dels moriscos queden mudes, sempre invisibles, en cas d’inconformitat amb la taxació del seu armament.
Les xifres de les armes confiscades varien lleugerament, però no de forma significativa, des que es recullen en Aielo fins al moment en què l’alcaid del castell de Xàtiva se’n fa càrrec.
Dels cognoms moriscos va quedar poc de rastre després de l’expulsió, i ens sorprén la quantitat dels que ens resulten familiars enrte els documetats en aquests papers (Mollà, Montalt, Pastor, Boluda, Tormo, Romeu, Peralta, Amat, Chàfer, etc.).
L’estudi dels cognoms s’aparta de la línia de la nostra recerca. Però direm que el comportament dels cognoms ha patit moltes transformacions al llarg dels segles. Els medievals no seguien una línia dinàstica, de manera que al pare li podien dir Roiç, i al fill Olivares; durant la persecució i expulsió dels moriscos, uns van adoptar els cognoms de l’amo o senyor, uns altres senzillament amagaren el seu origen i adoptaren un cognom cristià (Gironés, Penedés, etc.), alguns es van camuflar entre els gitanos, ja que la seua vida nòmada els permetia de passar fàcilment desapercebuts; uns altres canviaren el nom o cognom (de Mirian a Maria, per exemple), n’hi ha que van prendre el nom de l’ofici que exercien (sastre, fuster, sabater, ferrer, teixidor, forner, taverner, barber, etc.). I això sense descartar que, al cap de gairebé nou-cents anys de coexistència amb la comunitat andalusina, hi haja un llegat genètic d’origen musulmà.
+ El desarmament dels moriscos d’Aielo de Malferit: context, notes, antroponímia i toponímia (1)
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