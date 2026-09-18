De la mili de fa cinquanta anys al debat d’ara (1)

Jo m’estimava més suportar les classes del curs de caporal amb l’alferes Rubio (un oficial rara avis, bastant sensat i moderat) que haver de netejar els tancs.
Recapitulem. Franco es va morir al començament del curs escolar 1975-1976. Era el curs en què jo acabava la carrera i alhora preparava l’anomenada tesina (un treball voluntari per a qui duia idea de fer classes en el batxillerat d’aquells dies en un institut d’ensenyament mitjà o el que fóra, però obligatori per als aspirants a ocupar una plaça docent a la universitat, com era el meu cas).
Vaig llegir la meua tesina davant dos il·lustres membres de la meua facultat: Manuel Sanchis Guarner i Juan Oleza Simó, a més del meu director i benefactor Ángel Raimundo Fernández y González, llavors l’únic catedràtic en el món de les filologies a la Universitat de València.
El curs 1976-1977 vaig començar de professor ajudant, l’escalafó més baix del professorat universitari, fins que els primers dies de gener de 1977 em vaig incorporar a files: la mili interrompia la vida de milers d’espanyols i, t’agradara o no, ho havies de deixar tot per a “servir a la Pàtria”.
La resta l’he contat detalladament, amb pèls i senyals, en els articles publicats sobre la qüestió. Ja m’hauria agradat fer-ho tan literàriament com Josep Piera en Puta postguerra, Luis Goytisolo en Recuento, o Antonio Muñoz Molina en Ardor guerrero. En tot cas, no serà per falta de detalls descriptius que pinte d’aquell món que es va acabar l’any 2001.
En Recuento (1973), l’experiència del servei militar i la vida a la caserna es descriuen principalment en el capítol V. L’autor hi aborda de manera detallada l’entorn castrense i la mili de l’època com a part del procés de formació i socialització (sovint com a eina d’adoctrinament i de difusió del discurs oficial del règim) per a la generació del protagonista, Raúl Ferrer Gaminde. Goytisolo hi para atenció al llenguatge i a l’ambient sociològic en què s’allotgen les guarnicions militars.
En compte de construir un glossari costumista o purament pintoresc d’expressions castrenses, fa servir l’argot i la fraseologia militar com a mecanisme d’alienació i de reflectir la monotonia burocràtica i autoritària de l’època: les consignes, les veus de comandament, les ordres tancades (utilitzades en parades militars i desfilades, és a dir, allò que col·loquialment déiem “fer instrucció”) i el vocabulari de caserna apareixen integrats en el flux de consciència del protagonista per a subratllar com el llenguatge militar esborra la individualitat. Tot s’uniformitza sota un registre burocràtic, rígid i repetitiu.
Un dels recursos més eficaços de Goytisolo en Recuento és contraposar aquest llenguatge estandarditzat, gris i imperatiu de l’autoritat militar amb el pensament burgés, intel·lectual i complex del protagonista, o amb la parla col·loquial i les diversitats geogràfiques dels quintos (provinents de diferents procedències socials i territorials).
Més que entretenir-se en els girs humorístics o en la picaresca de la mili —tan freqüents en la literatura o el cinema espanyols del període—, l’argot i la formalitat castrense funcionen en la novel·la com una estructura opressiva que reflecteix la rigidesa moral i política de la societat espanyola del moment. Jo mateix em vaig parar a recollir en una llibreta les pepites d’argot casernàries que dia a dia anava descobrint. A mi, com a interessat en el llenguatge, aquell temps se’m va fer curt i l’hauria pogut aprofitar per a alguna tesi doctoral.
Aquest és exactament el vint-i-sisé article sobre la mili de fa cinquanta anys, sobre la meua mili. Normalment, no hi ha gaires reaccions a tot aquest relat. A vegades em quede sorprés quan algú ho amplia. Aquest ha sigut el cas d’un lector que per correu electrònic m’ha informat que l’últim reemplaçament del servei militar espanyol al Sàhara Occidental correspon a la quinta del 1954, incorporada al servei militar el 1975, i que va viure en primera persona la Marxa Verda de la tardor del 1975. Aquell territori es va abandonar el febrer de 1976 i va passar a mans del Marroc i de Mauritània. La informació, a més, ha estat ampliada amb una referència bibliogràfica que pot interessar a qui fera la mili allà: Xavier Gassió, Sáhara español. El último reemplazo. Sort que hi ha gent que s’ha pres la molèstia d’escriure sobre el tema perquè les noves generacions en puguen tindre coneixement.
Continuem amb el relat on l’havia deixat: el relat de la meua mili: en algunes companyies, els soldats que participen en el “Primer Desfile del Día de las Fuerzas Armadas” estan lliures de serveis. Però no és el cas de la meua: fins ací ens aplega la sort.
Les rutines diàries en la meua companya continuaven repetint-se: desmuntar i muntar el subfusell amb els ulls tancats, reforços, patrulles, assajos de la desfilada del 29 de maig normalment a l’aquarterament de Saboya, el curs de caporal; la resta, a enllustrar els carros de combat o a revisar els nivells que ja havies comprovat la vespra, el curs d’extensió cultural (nom eufemístic) consistent en alfabetització i càlcul elemental dels qui no sabien llegir ni escriure. Era un curs que requeia en els “maestros nacionales” que feien la mili i col·laboraven directament amb el Ministeri de l’Exèrcit amb l’objectiu no es llicenciara cap recluta sense saber llegir ni escriure.
Jo m’estimava més suportar les classes del curs de caporal amb l’alferes Rubio (un oficial rara avis, bastant sensat i moderat) que haver de netejar els tancs. De tota manera, amb l’alferes Rubio la cosa no era molt més divertida, ja que repassàvem les províncies d’Espanya, rius i muntanyes i féiem dictats sobre la romanització i la invasió musulmana. Si feies el curs de caporal, si més no, estaves assegut com les persones en un pupitre de dues places i no t’havies d’arrossegar com les serps per terra, embrutant-te com un miseriós; això si tenies la sort de no enviscar-te la cara en obrir una rosca d’un nivell de la panxa del tanc, i acabaves més mascarat que un miner després d’una jornada de treball.
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