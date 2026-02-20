El cinema a la mili

Eixa era una; l’altra era que les projeccions es tallaven cada cinc minuts: segurament eren pel·lícules que havien anat a totes les guerres –vull dir casernes–, i estaven molt ferides, algunes de mort.
Recorde que en la mili vaig veure molt de cinema; algun avantatge havia de tindre haver anat a Madrid. A mitjan juny de 1977 feien Partner (1968) del director italià Bernardo Bertolucci, sí, el de Last Tango in Paris (1970). La revista Triunfo deia que era un film polític, encara que jo diria que es tractava més bé d’una cinta que es podia interpretar políticament: la moralitat que se’n desprenia era que quan hom triomfa en algun àmbit en la vida, sempre li apareix gent al voltant per a aprofitar-se’n i llevar-li mèrit. [Com que era l’època de cinema de destape, clareta era la pel·lícula que no mostrara almenys els melons d’alguna actriu]. Em va agradar aquell film: recordava la guerra del Viet-Nam, el teatre de l’absurd d’Antonin Artaud, etc. En eixir de la sala Duplex, vam veure molta gent llevant els pasquins de propaganda electoral de les primeres eleccions democràtiques postfranquisme fetes el 15 de juny de 1977, pocs dies abans. Aquelles eleccions van ser les primeres que vaig conéixer; i sense poder votar presencialment: ho vaig fer per correu, ja que eixe dia tots els que feien la mili estaven aquarterats.
Enrique, el de Sevilla, i jo ens vam fer unes cerveses en eixir del cinema. Vam agafar el metro a Diego de León i vam baixar a Sol a comprar una pila per al transistor en el Corte Inglés, però hi vam aplegar a les 20:02, justetament quan tancaven.
No sé a quin sant eixe dia, 19 de juny, ens vam alçar a les 7.30 en compte de les 8.00. No vaig anar a missa perquè tenia servei: “cabo cuartel”, és a dir, tocava vetlar pel bon ordre, neteja i seguretat dels locals de la companyia, i controlar que els “cuarteleros” i els imaginàries compliren la seua missió. A la mili, qui no té faena Déu li’n dona. “Déu” a la mili és qualsevol superior teu. Ah! I sempre hi havia alternatives per a poder triar: si no volies anar a missa, podies traure els carros de combat.
Mentre feia la faena ha entrat el sergent de setmana, Rojo, a qui agrada molt el protocol i tots eixos romanços; tot allò de: “A las órdenes de usted, mi sargento…”, “Sin novedad, mi sargento…”, “¿Ordena usted alguna cosa más?”. Em feia molta gràcia haver de dir aquesta última frase, encara que no m’haguera ordenat res. El sergent Rojo tenia l’obsessió que ningú es tombara en el llit, i eixa vesprada sis paios se la van carregar quan els va pillar in fraganti. Encara em pregunte com me’n vaig escapar jo per no haver estat atent a eixa infracció.
Continuem menjant com capitans generals. A qui li ho digues no s’ho creu. Dinar d’eixe dia: paella, ensaladilla russa, pernil dolç, xoriço, salsitxó, carn amb salsa de carlota, cervesa, taronja i café amb llet. No sé si celebràvem que en les eleccions no hi havia hagut cap altercat digne de ressenyar.
Al meu regiment feien cinema de tant en tant, però recorde que les vegades que hi vaig acudir hi havia tant de soroll que no ho suportava i me n’anava. Eixa era una; l’altra era que les projeccions es tallaven cada cinc minuts: segurament eren pel·lícules que havien anat a totes les guerres –vull dir casernes–, i estaven molt ferides, algunes ferides de mort.
Si havies estat un dia de reforç d’obres a la cuina, on a penes es feia res encara que haguéssem carrejat un parell de carretons d’enderrocs, i no volies eixir de la caserna ni anar a parar a la cantina, podies anar a veure, per exemple, La escapada (1962), una italianada que reflectia la sociologia transalpina de principis dels anys seixanta.
A finals de juny de 1977 els “bisabuelos” estaven eufòrics i cantaven tothora les típiques cançons bucòliques casernàries, i després de retreta bevien per a celebrar que la llibertat la tenien a tocar. Crec que ja he dit que els “bisabuelos” eren soldats que pertanyien a l’últim reemplaçament i que estaven pròxims a llicenciar-se, és a dir, els quedaven menys de tres mesos de mili. En l’argot militar que pacientment jo recollia en una llibreteta se’ls coneixia com a “bisagras”. Açò tenia la seua gràcia i jo reia per a mi sempre pensant en com s’havia creat tot aquell vocabulari. I en aquest cas reia perquè en el joc de paraules de “bisagras-bisabuelos”, els “bisagras” actuaven de punt d’unió entre diversos reemplaçaments; a més a més, detectava que el terme “bisagra” lentament reemplaçava el de “bisabuelo”, sens dubte molt més antic i amb més solera.
Bé, com deia, els “bisabuelos” estaven molt contents mentre bevien fins que el sergent de setmana es va presentar en la companyia per sorpresa, va confiscar la beguda i en va enviar tres –els que va pillar amb les botelles a la mà, és clar– a dormir en prevenció, una paraula que es feia servir en compte de calabós on es complien els arrestos menors i on obligatòriament es passava la nit, després de carregar u mateix matalaf, llençols i mantes des de la companyia.
Quan s’acostava l’estiu, la diana es passava en el pati i no dins la companyia: açò els comandaments militars ho seguien de forma molt estricta, exactament igual que canviar la roba d’hivern a estiu. A qui li hauria passat pel cap d’eixir d’una caserna amb un tres quartos el 21 de juny!? Era final de juny, però la frescoreta que feia no donava gust; no obstant això, les ordenances eren les ordenances.
Hui a les huit del matí hem eixit al camp unes quantes tripulacions. No hem fet absolutament res fins al migdia, hora en què han aplegat les ordres de dalt. La guerra és així, i mut. Segurament hem esperat tant de temps perquè havíem de camuflar els carros amb branques de tots els tipus d’arbres que trobàrem, ja que l’exercici era un simulacre de “progresión y explotación del éxito”, fóra el que allò fóra. En aquella demostració van aparéixer molts peixos grossos i es va acabar al voltant de les dues de la vesprada. A la mili, miraculosament, totes les coses programades acabaven a hora de dinar. Encara com!
El cap de carro de la meua tripulació de hui és el sergent Arias Santos, i m’ha comentat que estarem aquarterats fins al 30 de juny. El motiu no me l’ha dit, però és obvi: ningú no sap què pot passar en la nova situació en què es troba el país després d’aquestes primeres eleccions generals lliures en quaranta anys. Aquest sergent té vint anys! En tornar a “casa” he tingut una grata sorpresa: una carta de la nóvia i una altra de l’amic i company d’estudis Enric Lloret que fa la mili en Cerro Muriano. Les cartes, en la mili, sempre t’alegraven el dia.
Aquesta vesprada hauré d’eixir a comprar una altra pila per al transistor, unes revistes i el diari després de l’hora de gimnàstica. No en tinc moltes ganes, perquè demà tinc examen del curs de caporals primers i no vull decebre el tinent San Roman que em té enfilat.
La carta de la nóvia em recorda que tal dia com hui, fa tres anys, jo tenia examen final oral de literatura castellana, cara a cara amb el catedràtic doctor Ángel Raimundo Fernández y González; i també que naixia el nebot Pablo. Com passa el temps! Tres anys ja!
Ací, però, el temps no passa tan de pressa. Quan no tens una teòrica sobre la pàtria a càrrec d’un oficial, tens un sotsoficial que t’explica alguna fitxa d’alguna programació militar. Uns al camp a fer simulacions, uns altres a estudiar les tripes de la metralladora MG-42. Per cert, el sergent Medina té paciència, cosa gens habitual per ací, i explica les coses com cal; s’entreté amb la metralladora com si estiguera desbudellant un conill. A les 11.00 he fet la revisió del carro 211 a les ordres de l’alferes San Román: arrossegar-te pels baixos del carro i obrir-ne els registres perquè isca l’aigua i l’oli que s’ha quedat dins no m’entusiasma gens; després he fet una ullada a les bateries. Quin fàstic més gran!
A migdia hem pujat a la companyia a preparar l’acte de lliurament d’uniformes als nous reclutes. Cada recluta nou té un padrí: el meu fillol és un català, li diuen Cano Moratalla i és un bon xicot. Els hem donat els uniformes i se’ls han posat. Hi ha hagut un vi d’honor i uns pastissets. El tinent i el capità han dit unes paraules, hem brindat i hem acabat cantant l’himne d’infanteria, només faltava! El capità, en una mostra de bona voluntat, ha suspés els arrestos en companyia: hi ha a qui li ha tocat la loteria, alguns tenien vint dies d’arrest.
Hui tampoc no he pogut eixir de la caserna a l’hora del passeig: com que ja tenim camisa d’estiu ara hem d’adornar-la amb els corresponents rombes, escuts i galons. Tota la companyia ha estat ocupada cosint-se’ls, refermats en els llits. Pareixia un taller d’alta costura. Açò cal fer-ho a consciència, perquè passen revista a veure com ha quedat la faena, i als supervisors els encisa fotre’t amb alguns dies d’arrest si no hi has posat mil ulls. Amb la camisa nova, ens n’han donat una altra de més normal, uns altres calçotets, dos mocadors, una tovallola, unes botes noves, dos parells de calcetins i d’agulles de corbata per a eixa de monyicot que donen per a anar elegants.
A la vesprada-nit, ja tardet, el sevillà, el canari i jo hem pegat una volteta per dins de la caserna fins a l’hora de sopar. A l’hora de la retreta el sergent de setmana ens ha advertit que no ens passàrem de la ratlla veient Eva a las 10 en la tele, encara que l’actriu estiguera molt bona; cas contrari, agafaria el televisor i ja no el veuríem fins dissabte.
El comandant va ser l’oficial de més alta graduació amb qui vaig parlar durant la meua estada a Wad Ras 55. El motiu era simple: l’informava de l’estat de la meua traducció del Manual de Instruciones del Carro de Combate AMX-30. El meu interés per visitar-lo de tant en tant era per veure si naixia d’ell la gràcia de concedir-me quinze dies de permís. Un fiasco, allò.
Recorde que a més de la bandera d’Espanya en un racó, en la taula del seu despatx hi havia una maqueta d’un carro de combat, i en una paret una foto dedicada al nostre regiment de qui era encara Príncep d’Espanya, Juan Carlos de Borbón.
