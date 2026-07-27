Captiveri i vida corsària de Joaquim Cerdà, àlies Soliman el Barber (i 6)

Palau de la inquisició de Múrcia. A principis del segle XX fou la seu del diari El Liberal. Actualment alberga el col·legi d’arquitectes.
Podem imaginar un Ximo Cerdà trepitjant coixo-coixango la senda dels arriers per Xixona, Alcoi i Albaida. Desfà el camí mamprés vint-i-tants anys abans per a embarcar-se a Alacant i fer la carrera de medicina a Barcelona.
Per Xavi Constant
Els renegats que s’havien lliurat a la inquisició voluntàriament abans de la captura ho tenien fàcil: renunciaven en públic a les creences islàmiques, es reafirmaven en la fe catòlica i eren absolts. En tot cas, sols suportaven una penitència espiritual, sempre que no concorregueren circumstàncies agreujants, com practicar el cors, maltractar captius o lluitar contra cristians.
Joaquim Cerdà pertanyia al grup de «renegats capturats». Una vegada classificat, el tribunal havia d’esbrinar si la seua conversió a l’islam havia estat per convicció o per supervivència. Els reus convertits a l’islam per convenciment, si no se’n penedien eren condemnats a la foguera.
Dels quatre mil cinc-cents processos que va incoar el Tribunal del Sant Ofici de Múrcia —musulmans, judaïtzants, místics, blasfems, maçons, sacrílegs, lectors de llibres prohibits, bígams…—, huit-cents cinquanta foren «islamites», el 19%. D’aquests, foren condemnats a la foguera un mínim de vint-i-quatre musulmans —díhuit hòmens, un d’ells en efígie, «relajado en estatua», i sis dones—. Vint-i-tres persones cremades al «brasero» de Múrcia —al Plano de San Francisco, l’antic Arenal—, de 1553 a 1586, durant els moments àlgids de la repressió morisca.
Els processos contra islamites durant el segle XVIII foren, en total, quaranta-sis.
Consultada la llista, comprovem que: set reus foren absolts; un, condemnat a galeres (1709); un, a cadena perpètua (1700); un, a dos-cents assots (1725); un, a cinc anys de presidi (1717); dos, amb la sentència suspesa —reus en llibertat i sota vigilància—; i trenta-tres hi figuren amb veredicte desconegut, entre ells Joaquim Cerdà.
Intuïm que eixos dictàmens desconeguts no són tals. Es tracta de sentències condemnatòries —inclosa la de l’ollerià—. Sospitem que darrere hi ha un motiu deliberat: una ma negra de l’època va fer desaparéixer les sentències condemnatòries dels últims anys del segle en un intent d’evitar venjances i revenges entre famílies i autoritats. Cal tenir en compte que el ressentiment contra la inquisició —considerada per molts com el baluard del fanatisme— arribà al punt que, el 29 de febrer de 1820, tres-cents murcians armats amb escopetes, destrals i garrots assaltaren el Palau i alliberaren els presos.
Per al Sant Ofici, l’ollerià era culpable. El processat havia de demostrar la seua innocència. Per desgràcia, no s’informava mai el reu dels càrrecs exactes d’acusació fins que havia acabat la seua confessió. Per als jutges, eixa confessió era la peça clau de totes les proves, la qual es confrontava amb la dels testimonis i altres indicis. La mentida era considerada «perjuri», un delicte greu que s’afegia a la pena.
No és descartable que el tribunal demanara informació per correu sobre la família de l’acusat al rector de l’Olleria. Una forma d’esbrinar i corroborar que els seus pares, com havia declarat Cerdà «han sido y son cristianos limpios de toda infección […]». En altres paraules, que la seua sang no estava contaminada per avantpassats heretges, jueus o africans.
La confessió del valldalbaidí en què reconeixia haver renegat per supervivència —va apostatar de boca, no de cor—, concordava amb la dels cinc testimonis, Arximussa, Barbussa, Sain Cavallo Blanco, Alí i Salvador Sánchez. Segurament va mostrar la cicatriu del tret al genoll per part de l’amo Sain —el majordom del dey—, com a prova inesborrable de la tortura perquè apostatara del cristianisme. Degué manifestar que la ferida no fou originada en cap combat. Ell no estava exposat mai al foc enemic per romandre en la infermeria. Potser exagerava la coixera davant dels inquisidors i funcionaris.
A la pregunta de per què no va fugir quan el seu xabec desembarcava a la península a la recerca de botí, potser va al·legar que no se li permetia de baixar a terra per estar, com a sanitari, de guàrdia permanent.
Quant als fets agreujants (practicar el cors i lluitar contra cristians) els testimonis corroboraven la confessió del reu: no va participar en combats i no en va matar ni ferir mai. La seua feina era la de cirurgià, degué reiterar, a la crugia de l’entrepont.
De segur que el seu advocat —José Fernández de Lima o Miguel Morote, tots dos amb molta experiència— degué insistir, a més, que l’acusat no va xafar mai una mesquita, va sentir missa en un hospital, es va confessar amb un frare i recordava el Credo i l’Avemaria. I, el més important, estava penedit i, demanava «la gràcia del perdó».
El procés fou, segurament, grat per a la defensa perquè no hi havia contradiccions entre la confessió de l’acusat i els testimonis. És improbable que el president del tribunal amonestara l’ollerià per ocultar informació. L’actitud del reu facilitava, a més, el ritu de penitència: contrició sincera, intenció ferma de no pecar de nou, confessió de la falta contra Déu. Sospesant açò, la supervivència física de Ximo Cerdà estava assegurada.
L’advocat degué emprendre una dissertació d’auxili jurídic per a rebaixar el castic, sense gosar contradir al tribunal. Podia adduir que, durant la vintena d’anys de captiveri, l’ollerià no es va desprendre del rosari, dels corporals de Daroca ni de les medalletes, un vertader reliquiari amagat en una butxaca cosida davall del braç. Tot i saber el captiu que assumia un risc altíssim per apostatar de l’islamisme als dominis otomans.
L’assumpte no semblava complex en el sentit que es disposava de tots els fets. Si el tribunal va demanar l’opinió del consultor Juan Ignacio Navarro —murcià de quaranta-cinc anys, catorze al tribunal com a advocat—, conegut el tarannà d’aquests càrrecs, el més probable és que s’inclinara per suggerir una «prudència benevolent».
En conseqüència —sense poder saber els veredictes de casos semblants en la seua època perquè una ma negra els havia destruïts, sense poder trobar-hi un paral·lelisme—, la sentència a Cerdà degué ser, a parer nostre, una sanció lleu, donades les circumstàncies. El castic podria oscil·lar al voltant dels tres anys de presó i una penitència de tipus espiritual.
Excloem que participara en un «Autillo de Fe» —un acte privat per a penes minúscules que es desenrotllava al mateix tribunal de la Inquisició—: els renegats eren percebuts per la societat civil com a deslleials, ingrats i traïdors. El més probable és que concorreguera en un Acte de Fe. Desfilaria públicament descalç en una processó —tal vegada, amb la gramalleta infamant de renegat—, amb un ciri en la mà, entre altres reus i frares dominics. Missa i sermó a la parròquia de Santa Catalina, entaulat a la plaça davant d’un públic massiu on es llegirien les sentències.
Tota una representació dissenyada com a escarment i lliçó a la societat, prèvia als castics dels culpables. Una cerimònia que mostrava al mateix temps els «reconciliats» —els penedits—: el triomf de l’església per recuperar una ànima perduda.
Des d’allí, seria conduït per les autoritats civils fins a la «Cárcel Real», situada en plena ciutat vella, darrere de la casa consistorial. Les cròniques descriuen el presidi com insalubre, sense higiene, amb presos amuntegats i famolencs. Una presó regida per gestió privatitzada que generava abusos.
Conjecturem que el tracte dels convictes amb l’ollerià degué ser correcte. La seua professió el devia ajudar: com se sap, la primera medicina sempre és la presència d’un sanitari.
Durant la condemna, potser Cerdà recordara el proverbi algerí com els que solia repetir el seu cap Alí «la llar és la família» i, una vegada lliure, considerant que l’únic parentesc el conservava a l’Olleria —els Cerdà arribaren al poble el 1421 provinents de Sardenya— degué mamprendre el camí cap a la vila.
Podem imaginar un Ximo Cerdà trepitjant coixo-coixango la senda dels arriers per Xixona, Alcoi i Albaida. Desfà el camí mamprés vint-i-tants anys abans per a embarcar-se a Alacant i fer la carrera de medicina a Barcelona. Conserva els mateixos ulls de quan va eixir del poble a setze anys, i ara, ratllant la quarantena, com se sol dir, mostra una altra mirada.
Camina proveït d’un sarró amb pa, companatge, una ampolla d’aigua o de vi, i un escrit misericordiós del seu confessor perquè els rectors de les parròquies per on passa exercisquen la virtut teologal de la caritat i l’ajuden a completar el trajecte.
+ Captiveri i vida corsària de Joaquim Cerdà, àlies Soliman el Barber (1)
+ Captiveri i vida corsària de Joaquim Cerdà, àlies Soliman el Barber (2)
+ Captiveri i vida corsària de Joaquim Cerdà, àlies Soliman el Barber (3)
+ Captiveri i vida corsària de Joaquim Cerdà, àlies Soliman el Barber (4)
+ Captiveri i vida corsària de Joaquim Cerdà, àlies Soliman el Barber (5)
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