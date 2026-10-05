Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (i 6)

Treballadors en la via entre la Font de la Figuera i La Encina (?), 1951. Hem anomenat molt Josep Campo, però si ens hi fixem, el ferrocarril —i pràcticament tot— se sosté amb el treball de la gent anònima.
Als perills —reals i imaginaris—, a la frustració per la no construcció de la ferrovia per la Vall aquell 1856, s’afegí una adversitat ben real relacionada amb eixe camí de ferro. En alguns pobles […] molts bancals havien desaparegut a causa de les explanacions.
Per Xavi Constant
La majoria dels valldalbaidins desitjava el tren i, quan a Madrid s’aprovà la línia per la Vall de Montesa el 22 de febrer de 1856, el fet es va sentir com una desgràcia al sud de la Serra Grossa.
Quatre anys abans, quan s’anuncià la construcció d’una ferrovia per la comarca, pocs havien vist un tren. No eren els únics. Encara que semble mentida, els tres enginyers que elaboraren l’informe Subercase l’any 1843 per al Ministeri de la Governació —informe que assentava les bases normatives i tècniques per a la implantació del ferrocarril—, tampoc l’havien vist mai. Es basaven només en manuals tècnics francesos.
Per a la majoria de la gent, el ferrocarril era el progrés, la fi d’hores i hores de sacsades i sotraguejos de diligències o de llargues jornades d’anar a peu. Es diu que alguns llauradors —entre l’esperança i el temor— es llevaren la gorra i s’agenollaren al pas del primer tren per la Vall. Es confiava en un bitllet barat per a desplaçar-se i una forta reducció dels nòlits del transport de mercaderies —dos fets que no van ocórrer—. I s’esperava, a més, que la ferrovia donara jornals, noves ocupacions i prosperitat.
Ara bé, el ferrocarril també tenia detractors —defugim conscientment la discussió crítica, filosòfica i psicològica sobre el concepte de «progrés», i el debat sobre què es guanya i què es perd—. No sols estaven en contra els conductors de diligències, els carreters, els arriers, les cases de postes… —hi va haver sabotatges i crema de ponts durant la construcció de la línia València-Xàtiva—. Hi havia també temor a les expropiacions i les servituds de pas, al preu just de les indemnitzacions, als atropellaments de persones i ramats. Hom deia que el fum i el soroll de les locomotores perjudicaven la salut de persones, de bèsties i el creixement dels conreus. Es recelava, fins i tot, que hi hauria morts per manca d’aire a causa de la velocitat del comboi. Segons sembla, la primera generació de viatgers, no acostumats a la velocitat, veien el paisatge borrós.
I açò no és res si es compara amb un assumpte més truculent relacionat amb el ferrocarril: corria el rumor de l’aparició del saginer. Les històries sobre aquest personatge eren tètriques: es contava que robava xiquets i xiquetes i els treia el sagí —el greix— per a lubrificar els raïls de les vies. Un mite ancestral i genèric que ací emergia de tant en tant, alimentat pels crims d’assassins en sèrie, els quals immolaven criatures per maldat i, de vegades, per a curar malalties o fer ungüents. Aquests relats apareixien als diaris i es contaven als pobles mitjançant els romanços de cec o la literatura de cordell.
El saginer (greixet, greixer…) és una figura que es va afegir als monstres de tota la vida com el Butoni, l’Home del Sac, el tio Cuiro, el Moroti, el Flare Flairol, el Moro Mussa, la Quarantamaula, el Coco, les Bubotes (Maremortes, Marmotes…). Tota una caterva de faules, llegendes i espanta criatures que, entre més finalitats, constituïen formes de comminar la xicalla perquè es portara bé, no s’allunyara del poble, no s’internara als boscos, no s’aproximara al riu, no jugara entre les collites, no trepitjara el blat…
Als perills —reals i imaginaris—, a la frustració per la no construcció de la ferrovia per la Vall aquell 1856, s’afegí una adversitat ben real relacionada amb eixe camí de ferro. En alguns pobles, abans de la prohibició de les obres el 1852, molts bancals havien desaparegut a causa de les explanacions. S’havien tallat oliveres, xops, moreres, i s’havien arrancat ceps. Coneixem el cas de Bellús, on els perjudicats demanaren indemnitzacions per a refer les taules.
Josep Campo i Pérez, el promotor del ferrocarril i president de la companyia, negà el deute: primera regla de les tàctiques empresarials deshonestes. Es tracta d’una pràctica teoritzada i implementada modernament per certes firmes poderoses —res de nou sota el sol—. El secretari de l’empresa ferroviària, escrivia:
«que no se había causado ningún daño en el término de Bellús cuando se trató de construir por aquella parte el ferrocarril de Játiva a Almansa, pues no hubo sino operaciones preliminares y no llegó a hacerse esplanaciones…».
Un temps després, els bellussers continuaven la protesta presentant declaracions com a elements probatoris. La companyia respongué amb el segon pas de la tàctica empresarial indecent: enfront de les dades contràries, aportar-ne més; si pot ser, cobrir-los i enterrar-los sota un muntó d’informes i documents.
No es podia combatre contra raimes de paperassa, contra una legió de comptables i advocats que invocaven lleis, decrets i reglaments. El que era ben clar és que la companyia no pagava ni reconeixia el deute, de manera que Francesc Martínez i Aleix Ferrando, en nom de tots els perjudicats, presentaren una denúncia conjunta al Jutjat.
Quan les víctimes acudeixen als tribunals, el tercer pas de la tàctica de la gran empresa sol ser arrunsar-se —sobretot si el procediment judicial segueix la via penal—, i provar d’arribar a un acord amb els denunciants abans del juí.
Així que Campo —màxim representant de la companyia—, per tal de no asseure’s al banc dels acusats; per no aparéixer als diaris com a morós o insolvent; per a no ser titlat de trampós; i per a evitar una possible condemna per no pagar uns deutes —l’empresari i banquer valencià havia esdevingut un personatge influent i respectat al prosceni polític madrileny—, va indemnitzar els bellussers. La companyia no va poder desempallegar-se dels pagaments, però els va retardar catorze anys.
El 1887, Campo, ja ennoblit com a «marqués» per Alfonso XII, va obtindre la concessió de la línia ferroviària Xàtiva-Alcoi per la Vall d’Albaida.
Per a acabar, cal fer esment que en aquesta crònica ferroviària apareixen noms d’aristòcrates, ministres, diputats, empresaris, banquers i persones acabalades, però com sabeu, ells no picaren les penyes ni esplanaren els terrenys.
+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (1)
+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (2)
+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (3)
+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (4)
+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (5)
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