Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (4)

Estació de Xàtiva a finals del s. XIX. El primer tren va arribar-hi el 20 de desembre del 1854 provinent de València.

Francisco de Luxán acaba amb crítiques als pobles dels partits judicials d’Albaida i d’Ontinyent. Si el traçat és tan important per a ells —qüestiona—, per què no han invertit en l’empresa de Campo? És una pregunta capciosa, malintencionada: el ministre sap que no poden invertir mentre desconeguen el tram definitiu.

Per Xavi Constant

L’endemà, 21 de febrer de 1856, es reprén la sessió parlamentària amb un discurs d’Antonio del Ribero Cidraque. Una exposició de pes perquè és alacantí, diputat, membre del partit progressista, i defensor del tram del ferrocarril per la Vall d’Albaida:

«es tal la conviccion que tengo de la utilidad que resultaría de llevar el ferro-carril por los valles de Onteniente y Albaida (…), que me voy á permitir exponer las razones en que me fundo para impugnar el dictamen. No comprendo, señores, la causa por qué se ha variado el antiguo trazado: el concesionario del camino mandó hacer los estudios de esa via por los valles de Onteniente y Albaida; vinieron aquí esos estudios, los examinó la Junta consultiva de caminos y canales, merecieron su aprobación y también la del Gobierno y se acordó que el ferro-carril se llevara por donde el Ingeniero Cardenal le había trazado (…); y pregunto yo: ¿qué motivos ha tenido el concesionario, la Junta consultiva, el Gobierno, y hoy la comisión del Congreso, para decidir una cosa contraria y opuesta á todo lo qué se había decidido anteriormente, y mucho mas cuando en esas obras se habían invertido fondos de alguna consideración (…). De las memorias descriptivas, de los planos facultativos, aparece que el terreno por donde ha de ir el camino de Almansa á Játiva pasando por Mogente, es un terreno dificilísimo, al paso que el terreno de los valles de Onteniente y Albaida es gredoso y pueden fácilmente hacerse las obras con una cuarta parte menos del costo que si fueran por Mogente».

Tot seguit, posa en dubte la diferència de longitud entre els dos trams:

«Si se dice que el Ingeniero inglés que hizo esa medición se equivocó en un caso, no sé por qué no ha podido equivocarse en el otro, toda vez que él fue quien hizo los dos estudios, y ahora solo se ha examinado uno».

I entra en un punt clau:

«Llevando el ferro-carril por los valles de Onteniente y Albaida, no solo resultaría un beneficio general para el país, sino que se acrecentarían los intereses de la empresa, toda vez que aquellos valles son mas populosos y fabriles, y producirían grandes recursos á esa empresa por el trasporte de las primeras materias que emplean en la fabricacion».

L’alacantí finalitza el seu discurs amb un prec a la cambra:

«que desechen el dictamen de la comisión en lo que hace relación al trazado por Mogente, determinando se adopte el de Onteniente y Albaida».

Li respon Francisco de Luxán y Miguel-Romero, ministre de Foment i redactor del Projecte de Llei que proposa el nou trajecte per la Vall de Montesa:

«La historia del ferro-carril del Mediterráneo es la siguiente: El Gobierno mandó hacer estudios en la dirección de Cartagena, de Alicante y Valencia por Mogente: pero no mandó hacer los estudios por Onteniente. Un particular pidió la concesión del camino á Valencia por Onteniente, y se le otorgó sin planos, sin estudios, como se hacía en aquella época. La empresa por su cuenta encargó al Ingeniero Cardenal que hiciera esos estudios por Onteniente, y el Ingeniero los hizo. Vea S. S. cómo no fue el Gobierno quien lo mandó».

El ministre s’excusa en el fet que l’estudi i demanda del tram per Montesa és del mateix Campo:

«Debo decir al Sr. Rivero Cidraque que el proyecto de ley que ha venido á las Cortes se ha fundado en una petición de la empresa de ese camino que por unanimidad acordó dirigir esa solicitud al Gobierno».

Francisco de Luxán acaba amb crítiques als pobles dels partits judicials d’Albaida i d’Ontinyent. Si el traçat és tan important per a ells —qüestiona—, per què no han invertit en l’empresa de Campo? És una pregunta capciosa, malintencionada: el ministre sap que no poden invertir mentre desconeguen el tram definitiu.

Ribero Cidraque, el diputat alacantí que ha obert la sessió, li replica:

«Es cierto que el Gobierno no mandó hacer los estudios por Onteniente; pero también lo es que una vez hechos, fueron examinados por la Junta consultiva de caminos, la cual los aprobó, y habiendo merecido también la aprobación del Gobierno, se hizo la concesión».

Demana la paraula Pedro Bayarri Benedito —diputat per Castelló— en auxili del govern i en defensa del traçat per Montesa:

«Se sienta el argumento de que los planos son una mentira, porque se supone que no existen esas cuatro leguas de exceso de ir el trazado por Onteniente á ir por Mogente. Los Ingenieros presentando los planos nos demuestran que esa diferencia de 25 kilómetros es efectiva, y mientras no se demuestre otra cosa por los señores que impugnan el dictamen, las Cortes deberán atenerse á lo que resulta de datos oficiales. Dicho esto, voy á la historia del ferro-carril del Mediterráneo. Cuando se trató de la construcción de este camino, conociendo el Gobierno la rivalidad que podía nacer entre Alicante, Valencia y Cartagena, acordó que se levantaran los planos por Mogente á Valencia».

Una rivalitat sotmesa a les males pràctiques del concessionari d’Alacant, el marqués de Salamanca. El benicarlando Bayarri —obsequiós amb el poder, acomodatici amb qui mana— mostra una visió provincialista, burocràtica, dogmàtica —i ací, benvolguts lectors i lectores, després d’haver llegit la segona part del discurs que va pronunciar l’endemà, fem un esforç per contenir-nos—: com que el Comtat i l’Alcoià formen part administrativa de la província alacantina, suposa que aquestes comarques «pertanyen» o «han d’estar sotmeses» a la línia ferroviària Madrid-Alacant. Sis mesos després, Bayarri serà premiat amb un ministeri i, l’any següent, ostentarà la presidència del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Ni tan sols s’ha plantejat la infrautilització o sostenibilitat de les línies: un motiu més que explicarà que l’any 1866 l’AVT —Almansa-València-Tarragona—, la companyia de Campo, es desplome.

+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (1)

+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (2)

+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (3)