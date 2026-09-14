Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (3)

El tren arribà a Ontinyent el 1894. Fotografia de la inauguració del tram ferroviari Ontinyent-Alcoi el 1904. Font: Revista Almaig, núm.20/2004
La decisió definitiva sobre la línia ferroviària entre Xàtiva i Almansa es pren en tres dies de debats parlamentaris al Congrés de Diputats de Madrid.
Per Xavi Constant
La decisió definitiva sobre la línia ferroviària entre Xàtiva i Almansa es pren en tres dies de debats parlamentaris al Congrés de Diputats de Madrid. La primera sessió té lloc la vesprada del dimecres 20 de febrer de 1856.
El primer punt de l’ordre del dia ha de considerar si s’admet a votació una esmena presentada per José María Orense de Milá de Aragón Herrero, marqués d’Albaida. El marqués proposa que s’afegisca un text a l’article únic del projecte de llei que determina el tram de ferrocarril Xàtiva-Almansa per la Vall de Montesa:
«La diferencia entre la tercera parte que se hubiera señalado de ir la via férrea por Onteniente á la que será para ir por Mogente, se destinará á auxiliar una empresa que se encargue de hacer un ferro-carril entre Játiva y Onteniente».
Ve a dir que si la subvenció al tram de Montesa és de 22.474.248 rs. i la de la Vall d’Albaida és de 30.814.755 rs, la diferència —8.340.507 rs— ha de reservar-se per a construir un ferrocarril de Xàtiva a Ontinyent.
El marqués d’Albaida presumeix que l’esmena no serà admesa, així que ni tan sols la defensa. Pronuncia un discurs dur, quasi una diatriba contra el canvi del trajecte —«el marqués habla por flujo, y se agita y acalora», diu un reporter—. Afirma que el Projecte de Llei és injust i egoista. I, per a evitar que l’ataquen pels seus interessos personals, manifesta que de la Vall sols percep alguns delmes i a penes hi té propietats.
És cert, el marquesat ja no és el que era durant l’Antic Règim quan conformava i rebia rendes senyorials d’Albaida, Atzeneta, Benissoda, Bufali, Carrícola i el Palomar. El marqués ha nascut a Laredo, viu a Madrid, és membre del partit progressista, diputat cunero per Palència i, en una clara mostra de desafiament als seus avantpassats, és un revolucionari. Més tard serà empresonat per animar a un alçament general, s’exiliarà i durant la primera república espanyola ostentarà la presidència del Congrés.
Del marqués, diu el reporter: «cuando hace uso de la palabra no se entretiene con florecitas retóricas, pero dice unas verdades de tal calibre que horripilan á los ministros. Sus discursos no carecen de lógica y abundan en chistes incisivos. Su voz es fuerte pero chillona (…)».
Fidel al seu estil —«vocea y se desespera»—, el marqués d’Albaida aprofita l’ús de la paraula per a amollar una invectiva contra el marqués de Salamanca sense anomenar-lo, però tots estan al corrent:
«Señores, es escandaloso para el Gobierno actual y para los Gobiernos anteriores la cuestión presente, porque hace ver que solo personas que tengan favor con el Gobierno son las que pueden hacer contratas».
El diari de sessions no ho transcriu, però és segur que degué haver-hi murmuris i crits a l’hemicicle. El marqués de Salamanca, potser, està en la tribuna del públic.
El marqués d’Albaida posa en dubte les quatre llegües de més del trajecte ferroviari per la Vall d’Albaida i no es fia dels pressupostos «porque se hacen como se quieren». I agrega:
«El Gobierno y la comisión dicen que no, y los Diputados de Valencia no pueden menos de decir que no, por no pagar esa pequeña diferencia, siendo la tercera parte de tercera parte, lo que se pide; como el Congreso vé, no es mas que la novena parte».
És a dir, en el tram per Montesa, la subvenció de la Diputació puja a 7.391.416 quinzets, i en el tram per Ontinyent a 10.271.585.
Francisco de Luxán y Miguel-Romero, ministre de Foment, li retrau que si el projecte inicial passava per Ontinyent era per les males pràctiques d’aquells anys. Després de cada argument, el ministre passeja de punta a punta de la bancada i després torna al seu lloc. Critica el primer projecte mencionant una tercera persona que no està present —una actitud inusual en la seua parla mesurada—: «porque asi lo quiso una persona mas ó menos influyente».
Es refereix a Luis Mayans y Enríquez de Navarra, president de les Corts espanyoles cinc anys abans i exdiputat per Ontinyent. Vinculat amb la llavors vila, acaba d’abandonar la política i —gran propietari per compres en successives amortitzacions— es dedica a les seues vinyes de la Vall. Soci de Campo, va proposar amb ell el tram per Bellús-Fontanars.
Campo prefereix el canvi. Una negativa al Projecte de Llei que afavoreix el tram per Montesa significaria l’ajornament —qui sap per quant de temps— de la línia fins a Almansa i, per tant, a Madrid.
Continuem amb el debat parlamentari. El ministre Francisco de Luxán llueix una microscòpica arracada d’or en l’orella esquerra, «deja sospechar si al nacer lo tuvieron por niña», escriu el periodista. El ministre s’escuda que el nou traçat per Montesa és una sol·licitud del contractista:
«El contratista [Campo] propuso la variación de la línea por Mogente, y por eso el Gobierno, convencido por el nuevo trazado de las ventajas que de él resultaba en dinero y en distancia, presentó el proyecto de ley á las Cortes».
El marqués arremet i esclata una enganxada amb el ministre. No obstant això, i malgrat el caciquisme i els fraus electorals, el ministre ofereix explicacions. No es practiquen les tàctiques de la política hodierna que consideren que respondre a les preguntes i justificar-se és una derrota, i que cal contestar amb un atac.
La sessió conclou amb la votació de l’esmena del marqués d’Albaida i, tal com s’esperava, no se n’aprova l’admissió.
+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (1)
+ Camins de ferro: la Vall de Montesa vs. la Vall d’Albaida (2)
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