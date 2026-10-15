“Bogeries de Brooklyn”, de Paul Auster

Per Natxo Úbeda Morales –Recomanació de Biblioteques Públiques d’Ontinyent
Com a lector, estic convençut que els llibres poden salvar-te la vida. D’acord, d’acord, puc concedir que és una afirmació una mica exagerada —és millor que ho siga—, però és que, certament, el moment en què es llegeix també influeix sobre la lectura i, si no literalment, sí metafòricament, eixa pot ser la sensació. Com deia un dels meus escriptors fetitxes des de la joventut —al qual sempre torne, i quasi sempre de manera inconscient—, Jorge Luis Borges, la vida sense lectura no és vida i, malgrat que semble que tot està ja escrit, el que canvia és la manera d’interpretar-ho i de dir-ho: “La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma”, eixa és la cita literal que apareix al conte “La biblioteca de Babel”, del llibre Ficciones. Per a ell, com segur que sabeu les lectores i els lectors d’aquestes lletres, l’univers era una mena de biblioteca: “El universo (que otros llaman la Biblioteca)”; precisament així comença “La biblioteca de Babel” citada adés. Bé, en realitat, i continuant amb la mateixa idea borgiana sobre la lectura, la vida i l’univers, l’escriptor argentí citada o, millor dit, reinterpretava la famosa frase del cant XXXIII (versicles 85-87) de la Divina Comèdia de Dant, que diu en versió de Joan Francesc Mira: “Veia el seu fons, on penetra i s’uneix,/ relligat amb amor en un volum,/ allò que en l’univers es desfà en fulls.”. En efecte, l’univers és una biblioteca desenquadernada, en paraules de Dant i de Borges. I sí, tot aquest inici descontrolat serveix per a defensar que la lectura, l’escriptura i les ficcions no només formen part real de la vida de les persones i construeixen el seu imaginari per poder evolucionar, sinó que, finalment, produeixen genis amb obres d’art increïbles, que ens milloren el dia a dia i ens fan ser els sapiens sapiens que som i, fins i tot, en un moment donat, poden salvar-nos la vida. Jo he vist el dolor transformat en bellesa moltes vegades en forma de poesia, de prosa, de música, d’art… I és que, com deia George Orwell (cite de memòria) “Una cosa és continuar viu i una altra continuar sent humà”. Aquesta és una de les moltes idees que m’han vingut quan he hagut de recomanar aquest llibre meravellós de l’escriptor nord-americà Paul Auster. Possiblement és una de les meues bogeries.
Ja fa més de dos anys que es va morir Auster, el 30 d’abril de 2024. Sembla mentida com passa el temps. Quan va desaparéixer aquest narrador excepcional de Nova Jersey, vaig pensar de fer-li alguna mena d’homenatge, perquè per a mi fou molt important en certs moments de la meua vida; per a això també serveix la lectura. No sabia com, però havia de fer-ho. La seua literatura sempre m’ha agradat molt. És un exemple perfecte de cultura, profunditat humana i divertiment al mateix temps; les seues obres contenen allò que sempre busquem quan llegim, eixa plenitud que ens completa. Hi ha autores i autors més bons, per descomptat, i obres més acabades, àmplies i riques, sens dubte; però ell té l’encant d’aquelles persones que et cauen bé, que tenen aura, una llum interior que es fa visible enmig de la terrenal i embrutida humanitat quotidiana, feta de frases fetes, expressions inútils i pensaments políticament —i socialment— correctes. Fins i tot queda fora —per a mi— del grup dels escriptors i intel·lectuals deïficats, potser d’una intel·ligència acurada, però d’una humanitat menys destacable. És un dels escriptors que sobresurt enmig de tanta mediocritat que l’envoltava en el món literari i també en els altres mons. Totes aquestes afirmacions que tan contundentment us expresse són, sempre a parer meu, particulars i personals, basades només en les moltes i específiques lectures que, al llarg de la meua vida, he anat acumulant.
El fet és que, com us deia, volia fer-li algun tipus d’homenatge des dels pocs indrets que tinc a l’abast, però el temps va passant i la velocitat de la vida, el seu ritme i la seua quotidianitat t’arrosseguen i no et deixen parar i pensar. Aleshores t’adones que allò que volies fer ja no té el sentit que podia haver tingut, i ho vas deixant i, malauradament, oblidant. Però ací estic. I sí, el temps passa, però sabem, els que llegim i ens emocionem, els que observem el món amb molts més ulls gràcies a eixes lectures i a les moltes visions que ens aporten, que “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, com diu la cançó “Pedro Navaja”, de Rubén Blades. I, de sobte, una lectura es transforma en relectura perquè penses en la felicitat que et va aportar justament aquesta novel·la, Bogeries de Brooklyn, allà pel 2006, quan la llegires. És el que em va passar quan vaig recordar Paul Auster i vaig pensar quina novel·la recomanaria d’ell. Té moltes obres bones i aquesta, possiblement —n’estic segur—, no és considerada la millor quant a qualitat literària, contingut o intensitat. Però, per a mi, és una de les més recomanables de totes les seues novel·les, perquè és agradosa, amena, deliciosa i optimista —en tota obra d’Auster es pot trobar algun d’aquests adjectius que li he atribuït—. I, a més, hi ha una nova raó per a recomanar-la: el record que em va portar a rellegir-la. Com deia Antonio Machado, recordes l’emoció de la lectura, però no necessàriament de què anava. O sí: de què anava, sí, però no dels detalls concrets. Rellegeixes l’argument de la contraportada i t’adones que el protagonista, per òbvies qüestions del pas del temps, ara és com tu, o tu com ell: una persona de certa edat que, per circumstàncies, busca un lloc on retirar-se i on recuperar la tranquil·litat de la vida. Quan vaig llegir la novel·la, a principis del segle XXI, podia identificar-me amb un dels altres personatges —si és que busquem ser algú, cosa que no tenim per què fer—; ara, passat el primer quart del segle, m’identifique molt més amb Nathan Glass.
Aquesta identificació em va provocar moltes ganes de tornar a llegir el llibre. Com us he dit, recorde la felicitat que em va produir fer-ho fa vint anys i recomanar-lo a molta gent; ara ho faré per a tothom que s’acoste a aquestes lletres a començament del segon quart del segle XXI. És una mena d’homenatge i un favor que faig a les lectores i als lectors que no l’heu llegit, perquè, si us endinseu en les pàgines de Bogeries de Brooklyn, hi trobareu, en un ambient encisador, uns personatges tan reals com fantàstics: persones que lluiten pel dia a dia i pels seus somnis, als quals, com a tothom, la vida ha “trencat” d’alguna manera; i un indret i un context especials que us portaran a moments de gaudi i felicitat de la mà de Nathan, el narrador, que ve a ser una mena de guia, un Virgili que ajuda tothom a sortir del seu infern personal i a reconstruir-se. Aquest llibre, rellegir-lo, m’ha semblat un “xute” relaxant que sap reinterpretar les situacions humanes de manera excepcional. Com diu Lluís Llort en el divertit llibre Pes mort: “La vida pot trigar més o menys temps a demostrar-t’ho, però al final sempre acaba sent una puta merda. Una puta merda amb breus etapes de llibertat condicional”. Malgrat la possible certesa i duresa de les paraules de Llort, aquesta obra d’Auster et demostra que tant la durada com les condicions d’eixa “llibertat condicional” depenen d’un mateix i del seu entorn, de les persones que l’envolten i de la qualitat humana que tenen. Les seues pàgines destil·len un optimisme brutal, sincer i pràctic, amb jocs de paraules constants i converses vives, riques i enginyoses, tot combinat amb el pas de la vida i els seus esdeveniments, amb la profunditat de qui n’ha vist de tots colors, ha vist i viscut molt i, tot i això, torna a viure amb la mateixa alegria i intensitat, de nou amb el futur al davant, però amb l’experiència de qui ja hi ha estat. És una història senzilla, però meravellosa per a comprendre que la vida també està feta de les bogeries que ens acompanyen dia a dia en la quotidianitat de la previsible indolència.
En definitiva, un petit univers humà enquadernat en un llibre que porta per títol Bogeries de Brooklyn, d’un tal Paul Auster, un humil escriptor de mirada neta.
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