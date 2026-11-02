Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (i 4)

Vista general d’Albaida. El 1907 la ciutat voltava els quatre mil habitants. Facebook fotos antigues de la Vall d’Albaida.
La sala s’ha convertit en un amfiteatre amb un prosceni on es desenvolupa un espectacle esplèndid i un artista dotat d’erudició, talent, que declama acompanyat de l’entonació i gestos apropiats.
Per Xavi Constant
Una vegada han declarat els acusats del cas del comerciant Lois Drouot, comença el torn dels testimonis de les defenses i del fiscal —representant dels interessos de la societat—. Els tres processats —Paulí Mahiques, Blai Giner i Salvador Ribes, l’Agüela— alcen el cap, atents, els ulls alerta.
Ricard Gomar, Ricardet, venedor en un establiment d’Alfarrasí, l’acompanyant de Lois Drouot i Matilda Igonet al camí cap a Benissuera i un testimoni directe —ferit d’un tret al braç mentre fugia—, reconeix els malfactors i assenyala Paulí Mahiques amb el dit com a autor de l’escopetada homicida. Paulí s’alça del banquet i crida fins a desgargamellar-se. Al president del tribunal —el veterà Millán Diaz Medina— li costa de fer-lo callar.
El sergent de la Guàrdia Civil de la caserna de Montaverner, Joaquim Aràndiga, declara que en les gestions que ha practicat, no hi figura Paulí Mahiques —fou detingut per la Guàrdia Civil d’Alberic—, però que ha esbrinat i comprovat sense cap mena de dubte que l’escopeta que posà fi a la vida del comerciant occità, pertany a Blai Giner.
Declaren els testimonis de descàrrec de la defensa de Mahiques. Tots manifesten sota jurament que, el dia dels fets, l’acusat es trobava segant arròs a Sueca. El fiscal Burillo deu intuir que els deponents estan comprats, però no en té proves fefaents.
Per a desmentir-los, i contra tota previsió, el fiscal presenta testimonis de càrrec: afirmen, sota jurament també, que aquells dies, després d’estar empresonat a Albaida, van veure Mahiques pels carrers de Quatretonda i Montitxelvo. Són persones coratjoses que el fiscal ha pogut convéncer perquè declaren en uns temps que exigeixen un bon callar —«el sord, mut i cec, viu cent anys d’assossec»—. L’acusació considera transcendentals aquestes revelacions i demana que consten en l’acta.
Hi falta un testimoni fonamental per al Ministeri Fiscal, tal vegada el més valuós, el de Matilda Igonet. El tribunal li va remetre un exhort al seu domicili de Seta perquè testifique. Però la viuda de Lois Drouot no compareix al juí; en conseqüència, no reforça la tesi de l’acusació: no assenyala els processats i no ratifica l’acarament amb Paulí Mahiques a la caserna de la Guàrdia Civil d’Alberic, on el va reconéixer com l’autor del tret mortal.
En les consideracions finals, els advocats Yvancos i Albinyana, representants de Giner i Ribes, respectivament, sobris, temperats, rebaten tots els càrrecs que pesen sobre els seus patrocinats.
Quan arriba el torn del lletrat Emilio Borso di Carminati, defensor de Mahiques, a la zona del públic s’amunteguen advocats i forces vives de la comarca. Borso pren la paraula poc després de les deu i mitja del matí. La sala s’ha convertit en un amfiteatre amb un prosceni on es desenvolupa un espectacle esplèndid i un artista dotat d’erudició, talent, que declama acompanyat de l’entonació i gestos apropiats. Els membres del jurat, enlluernats, no han vist cosa igual en la vida: segurament no entenen gran cosa del que diu, però deuen pensar «Mare de Déu, que bé parla!».
Quintiliano Saldaña, l’eminent jurista, criminòleg i sociòleg, es refereix als judicis de l’època com un teatre amb actors i escenes dramàtiques; l’estrada com a decorat; un duel entre els advocats i el fiscal, amb els papers principals; els testimonis com a actors secundaris; el jurat, el cor; el públic com a figurants. I, en aquesta representació, al Jutjat d’Albaida brilla un intèrpret excel·lent, Emilio Borso di Carminati, un artista que broda el seu paper gràcies a la seua retòrica emocional.
Borso conclou el seu informe a les dues: ha actuat durant vora tres hores i mitja. En acabar, els notables i, especialment els companys de professió, el feliciten calorosament.
A la vesprada, el president del tribunal intenta fer-se més comprensible al jurat i els resumeix el cas en un llenguatge més pla. Els manifesta el seu convenciment de la criminalitat dels tres acusats i de la culpabilitat de Paulí Mahiques com a autor material del crim.
El jurat es retira a una sala annexa a deliberar. Ha de contestar a unes preguntes específiques, formulades en un paper sobre cadascú dels acusats. Cap dels dotze membres té dret d’abstenir-se, en cas contrari s’incorreria en una infracció penal. I si açò passa, l’abstenció es computa com un vot a favor de la inculpabilitat. El veredicte es decideix per majoria absoluta, i l’empat s’entén com que l’acusat és no culpable. El jurat tarda una hora a respondre totes les preguntes.
Expectació a la sala del tribunal. El veredicte que emet el jurat és d’inculpabilitat dels tres processats. El jutge-president, entre la consternació i la fúria, dicta sentència absolent els acusats. Els dos Mahiques —el pare, entre el públic, i el fill, al banquet— boten d’alegria, corren cap a l’advocat Borso di Carminati, l’abracen, el premsen i el besen efusivament.
El fiscal Burillo, molt contrariat pel que acaba de veure, demana la revisió del juí amb un altre jurat. El president del tribunal no hi accedeix perquè no es donen els casos previstos en l’article 112. No pot tornar tampoc el veredicte al mateix jurat perquè el reforme o el confirme perquè han contestat totes les preguntes, les respostes són coherents i, en fi, no es donen les circumstàncies descrites a l’article 107 de la Llei del Jurat de 1888.
El que sí que fa el president del tribunal és una crida urgent per a tractar sobre el «Expediente de los Jurados», i convoca d’urgència cinquanta lletrats: alguna cosa anòmala i irreversible ha passat en la sala.
Són temps en què els Tribunals de Jurats Populars de les viles i ciutats menudes cometen errors freqüents. Errors explicables per les deficiències del sistema judicial i del context rural. Al Jutjat d’Albaida, l’absolució dels tres acusats obeïa a més —a parer nostre— a una triple conjunció: l’elecció de membres no preparats, la por a les represàlies —els membres del jurat no comptaven amb mesures reals de protecció contra Mahiques, Ribes i Giner, subjectes rancorosos i violents— i, d’alguna manera, a l’actuació dels advocats —«parlen tan bé que deuen tindre raó», pot ser que pensaren alguns—.
La posada en llibertat dels processats fou considerada escandalosa per gran part de la població. Uns altres —els opositors a l’aplicació de la pena capital— s’alegraren de l’absolució de Mahiques: el quatretondí s’enfrontava al garrot vil, un castic que llavors s’executava públicament.
L’assassinat de Louis Drouot, comés el 20 de setembre de 1903 a Benissuera, va quedar impune. La veritat judicial i la veritat material no sempre coincideixen.
+ Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (1)
+ Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (2)
+ Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (3)
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