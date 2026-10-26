Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (3)

El Jutjat d’Instrucció i de Primera Instància de Cocentaina s’ubicava a l’ajuntament, a la plaça de la Vila. Imatge de 1920, del llibre «Itinerari de la Memòria democràtica. Cocentaina», d’Alejandro Barber Miró
A les preguntes comprometedores per part del fiscal a la sala del Tribunal d’Albaida, profà en la llengua de Cervantes, Salvador Ribes l’Agüela xampurreja que tot són ‘colunias’
Per Xavi Constant
Tribunal d’Albaida, vesprada del dilluns 15 d’abril de 1907. Després que els advocats i el ministeri fiscal hagen llegit les seues conclusions, es passa a la prova testifical i comença l’interrogatori dels tres processats per l’atracament i homicidi del comerciant Lois Drouot.
A Blai Giner el defensa Joaquin Yvancos Blasco —fundador d’una famosa firma d’advocats que encara perdura—, i l’acusa el fiscal Burillo que li demana dèsset anys de presó. Del processat coneixem poca cosa, fins i tot dubtem si realment era d’Alfarrasí. Durant l’interrogatori nega la seua participació i, tanmateix, incrimina Salvador Ribes l’Agüela: «es un tío muy malo», conclou.
A Salvador Ribes l’Agüela, el representa el lletrat Albinyana —Rafael o Josep (?), alcudians de pare ollerià i polítics destacats—. El ministeri fiscal li demana catorze anys de presó. De l’acusat sabem —està documentat— que com a guarda rural va estar vinculat al bandolerisme i havia comés malifetes en connivència amb un agent de la Guàrdia Civil. En la seua carrera delictiva va ascendir de lladre —cada vegada més violent— a assassí a sou, una activitat més rendible. Destacava per la seua alçada inusual, caminava quilòmetres per viaranys, boscos, bancals —degué conéixer a fons tots els amagatalls i redossos de la Vall—, i albirava tot el que es movia a la comarca. Podem imaginar, doncs, un paisatge valldalbaidí i una figura filiforme, amb pantaló de pana negra, polaines als garrons, espardenyes de cànem, botes a l’hivern, manta al coll, faca, revòlver, carabina, escopeta i canana.
Segons es deia, tenia poca disposició a doblar —la dita «llarg d’esquena, curt de faena» semblava ideada pensant en ell—. Però poca broma. La imatge de colós egipci, el posat hieràtic i sever intimidava. Per altra banda, l’Agüela devia ser conscient que, per contra, la seua estatura presentava un desavantatge per a la professió delinqüencial: la seua estampa llargueruda era massa distingible. Per tal d’evitar-ho, exercia l’ofici amb precaució, planificava curosament els homicidis i no actuava de forma improvisada.
Ens informen —no hem pogut acreditar-ho i potser els fets ens arriben distorsionats— de dues accions demostratives de l’astúcia i gosadia de Salvador Ribes l’Agüela. La primera fou l’assassinat d’un veí de la Pobla del Duc. Durant el descans dels músics en una nit de festa a Benissuera o, segons altres fonts, mentre es ballaven les danses o es jugava una partida de pilota a Montaverner, l’Agüela es va esmunyir del lloc. Va travessar el riu d’Albaida amb quatre camallades i, lleuger com una llebre, arribà a la Pobla. Aprofitant la foscor, perpetrà el crim i va tornar de seguida simulant que no havia abandonat la festa, les danses, o la partida. Pel que fa a la segona canallada, l’Agüela fou llogat per a avançar-li l’encontre amb Déu a un altre valldalbaidí. No obstant això, en lloc de cometre el crim, negocià amb la víctima potencial i li oferí el servei d’assassinar el primer contractista si li pagava el doble.
A les preguntes comprometedores per part del fiscal a la sala del Tribunal d’Albaida, profà en la llengua de Cervantes, Salvador Ribes l’Agüela xampurreja que tot són «colunias». Malgrat la seua autodefensa, els indicis apunten cap a ell com a avesat sabedor de l’hora, lloc, motiu de l’arribada de l’occità a Benissuera, i promotor de la maquinació.
Quant al tercer participant en l’assalt, Paulí Mahiques, el presumpte assassí, ha contractat un advocat criminalista de renom i prestigi, tota una celebritat. Es tracta d’Emilio Borso di Carminati Anzano. Una defensa dispendiosa, però l’elecció ha sigut ben meditada perquè l’acusat es juga la vida: el ministeri fiscal li demana la pena capital.
La raó de la condemna màxima rau en el fet que Paulí Mahiques té antecedents penals, sobre ell pesa l’agreujant de reincidència. Natural de Quatretonda, Mahiques va participar el 1899, huit anys abans del juí a Albaida, en el segrest del metge, industrial i terratinent alcoià Antoni Botí Vilaplana —de setanta-tres anys—. L’ancià fou capturat a la seua masia de Beniarrés —el mas de Botí—, i traslladat a una cova, des d’on els raptors demanaren per carta vint-i-quatre mil duros a la família pel rescat. A la nit passaren el riu Serpis a gual, trescaren i superaren la serra del Benicadell sempre apartats de sendes i camins. Arribaren a Montitxelvo, i Botí fou portat a la casa del mateix Mahiques. Participaren també en la confabulació: Vicent Botella Molina, l’Escolà; Vicent Monjo Joan, el Rellonge; Miquel Orts, el Roig de Sorena; Francesc de Paula Pastor; i Batiste Cortell Climent, el Gaiano. Tots sis foren apressats, jutjats al Tribunal de Cocentaina l’any 1901, i sentenciats a sis anys de presó.
Mahiques fou reclòs a Albaida, però no va complir la pena sencera: abans del setembre de 1903, quan assassinaren al comerciant occità, ja gaudia de llibertat. Desconeixem si estava al carrer per bona conducta —el quart grau— o perquè fou indultat.
Durant l’interrogatori al juí d’Albaida, Paulí Mahiques al·lega que tots els retrets a la seua persona són mentides «porque en este mundo hay muchos demonios». L’acusat de l’homicidi deu tindre uns trenta-cinc anys; prim, alt, «de cara cetrina i mirada expresiva» escriu un reporter. Vist com un dandi, sempre amb americana i un mocador al coll. Mostra aplom, té la llengua llarga i el bec afilat —quan el jutjaren a Cocentaina va embrollar i tergiversar tant els fets que semblava «una segona víctima» del segrest, contava indignat un periodista—. «Molt de palique, però no diu la veritat!», li va amollar Vicent Monjo el Rellonge, després d’acarar-se amb ell davant dels magistrats.
Al Tribunal d’Albaida, Mahiques actua de la mateixa manera que sis anys arrere a Cocentaina: arrogant, gomós i loquaç. A les preguntes cada vegada més incisives del fiscal, contesta amb verbositat i escarafalls. Pretexta que «el día de autos», ell estava segant arròs a Sueca. Una escapatòria que deu provocar somriures reprimits de les persones que l’han freqüentat, una coartada poc versemblant perquè sols se li coneix haver treballat de secretari a l’Ajuntament de Terrateig i el seu estil de vida no és procliu a les tasques agrícoles.
Emilio Borso di Carminati, el prestigiós advocat, protesta perquè no li agrada la forma amb la qual el ministeri fiscal interpel·la al seu patrocinat. Cada vegada que el lletrat defensor parla —o millor dit, declama—, tots els assistents d’una sala on no cap una agulla es queden bocabadats per l’exhibició d’eloqüència, talent i cultura, un fet que els periodistes ressaltaran en les cròniques.
Finalitza l’interrogatori dels acusats. Tots tres, Mahiques, Giner i Ribes, han negat amb vehemència la participació en el robatori i homicidi del comerciant.
+ Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (1)
+ Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (2)
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