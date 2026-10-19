Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (2)

Dos agents de la Guàrdia Civil escorcollen un transeünt sospitós. Imatge dels anys vint del segle passat.
Més tard, la Guàrdia Civil montavernina deté un altre còmplice: el benissuerà Salvador Ribes Tormo àlies l’Agüela i també conegut com el tio Güelo. Els tres imputats —Mahiques, Giner i Ribes— són posats a disposició del Tribunal de Primera Instància d’Albaida.
Per Xavi Constant
El jutge municipal de Benissuera, Bernardí Monjo Quiles, practica les primeres diligències, es desplaça a Albaida i reclama la presència del forense i el jutge d’instrucció. El sergent de la caserna de la Guàrdia Civil de Montaverner, Joaquim Aràndiga Bru, inicia les investigacions per a esbrinar els autors del crim.
Són temps violents que s’arrosseguen del segle XIX, un segle cruel i sagnant. Encara queden roders, les rivalitats polítiques no minven, l’escolarització és parcial i curta, les classes populars són pobres, els sous baixos, els jornalers del camp viuen precàriament, i tot sense protecció social. Un terreny adobat per als conflictes.
A casa nostra, les baralles, robatoris i crims són freqüents, fets que desencadenen revenges continuades —inhibir-se comporta el descrèdit social—. En la vida quotidiana, la gent percep, a més, afronts, humiliacions, ultratges, desaires en qualsevol gest o en la seua absència. Açò li fa bullir la sang i, com a defensa, sol mostrar un geni curt en un territori on tothom guarda una escopeta a casa, du navalla i, alguns, revòlver.
Per l’època de l’assassinat del comerciant occità Lois Drouot, els despropòsits van plens: a Quatretonda, Batiste Pla Alberola és trobat mort per arma de foc en una era; un veí de Concepció Tudela Giarnet, de Benigànim, mata de dos tirs el seu examant; a Castelló de Rugat roben un capital al receptor de consums Vicent Ballester Fayos; a la Pobla de Rugat, en una brega durant la festa de la nit de Sant Joan, Santiago Montaner dispara un tret per l’esquena a Francesc Gomar; el delegat del governador agredeix l’alcalde d’Atzeneta perquè dimitisca, veïns i veïnes persegueixen l’atacant, el qual es tanca en una casa, i la Guàrdia Civil «pudo evitar […] un día de luto», escriurà un periodista; al camí de Bèlgida a Otos, assassinen el cobrador de contribucions Josep Diego Pla; a Bocairent maten a escopetades un presumpte criminal —es rumoreja que la víctima és un roder, tal vegada el Xato de Xella—.
I per si no fos prou, de vegades el cervell reptilià aguditza les brutalitats: a la Pobla de Rugat —uns anys abans del crim de Benissuera—, un malànima remata un veí amb quaranta ferides, trenta-huit de les quals, ganivetades; i, uns anys després, a la plaça de l’Església de Benicolet, davant de la gent, un xicon de setze anys —fill del cap d’un bàndol polític— descarrega els cinc projectils del revòlver sobre el líder del partit rival.
L’octubre de 1903 —el mes següent de l’assassinat del vinater— són detinguts dos presumptes autors del crim: el primer, Blai Giner Tormo d’Alfarrasí (?), capturat per la Guàrdia Civil de Montaverner; i el segon, Paulí Mahiques Rubio, de Quatretonda, veí de Montitxelvo, arrestat per la Guàrdia Civil d’Alberic.
El quatretondí és sotmés a un reconeixement per part de Matilda Igonet, la viuda de Drouot. Al sospitós no el posen junt amb altres persones d’edat i altura pareguda, ni la senyora l’observa per un finestró sense ser vista. Es tracta d’un acarament. La viuda reconeix Paulí Mahiques per l’aspecte, la veu i el comportament, com a autor material de l’escopetada mortal.
El pare del presumpte homicida, Josep Mahiques Oltra, remet una carta als periòdics. Afirma que el seu fill no fou capturat, sinó que es presentà espontàniament al Jutjat d’Albaida per tal de saber què volien d’ell. Quant a l’acarament amb la viuda de Drouot, sosté que aquesta dona s’equivoca perquè el 20 de setembre, el dia dels fets, el seu fill es trobava treballant a Sueca a casa de Lluís Colomar Viel, i que aquest testimoni —afig— es desplaçarà a Albaida a aclarir-ho.
Més tard, la Guàrdia Civil montavernina deté un altre còmplice: el benissuerà Salvador Ribes Tormo àlies l’Agüela i també conegut com el tio Güelo. Els tres imputats —Mahiques, Giner i Ribes— són posats a disposició del Tribunal de Primera Instància d’Albaida.
Els acusats estan custodiats a la presó de la capital històrica de la comarca. Segurament, en alguna dependència o subterrani del Palau dels Milà. I també és probable que el judici se celebre en alguna sala d’aquest edifici imponent.
El Tribunal el formen tres magistrats, presidit pel veterà Millán Diaz Medina, i el juí té lloc a Albaida el dilluns 15 d’abril de 1907 a les quatre de la vesprada, tres anys i mig després de l’homicidi del comerciant francés a Benissuera.
El jutge-president constitueix el jurat. Com sol passar en eixa època, ha costat Déu i ajuda de trobar els dotze candidats i dos suplents, i això que és obligatori. Ha d’estar conformat per barons majors de trenta anys, caps de família, veïns alfabetitzats del terme municipal.
Però ai!, els morquers —com tots els veïns de pobles que alberguen un tribunal— consideren que formar part d’un jurat és una càrrega massa pesada. Tothom la rebutja, tothom intenta d’escapolir-se’n, tothom busca recomanacions que el traguen del compromís. Al final, el jurat el componen els qui no han pogut o no han sabut lliurar-se. Una dotzena de pobres hòmens poc preparats per al que se’ls encomana.
Els magistrats, el fiscal, els advocats dels tres acusats en són conscients. Tanmateix, exigeixen heroïcitat al jurat: saben que els seus membres s’exposen a un perill indubtable, a una vendetta, un rescabalament. És quasi segur que si algú dels tres malfactors és declarat culpable, ell, o un soci, o un parent, prendrà venjança, una represàlia que patirà el component del jurat —ja vindràs pel meu poble, ja ens trobarem al camí, ja arribarà la nit…—, o algú de la família: qui xarra, paga.
Els dotze membres del jurat, amb l’ai al cor, es posen drets. El jutge-president, solemne, els fa prestar jurament per a habilitar-los:
«¿Juráis por Dios desempeñar bien y fielmente vuestro cargo, examinando con rectitud los hechos en que se funda la acusación contra Paulino Mahiques Rubio, Salvador Ribes Tormo y Blas Giner Tormo, apreciando sin odio ni afecto las pruebas que se os dieren y resolviendo con imparcialidad si son o no responsables de los hechos que se les imputan?».
Sí, la llengua que s’utilitza a la sala del tribunal és el castellà —amb els consegüents malentesos i dificultats— i, per a reblar el clau, es parla en un argot arcaic, reblit de tecnicismes, llatinismes, frases llarguíssimes plenes de subordinades i incisos. Un llenguatge incomprensible per als no versats en el Dret.
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