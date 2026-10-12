Benissuera, 1903: l’assassinat del vinater occità (1)

Port comercial de Seta amb bótes de fusta al moll. Cette et le négoce des vins: le patrimoine oublié (mi-XIXᵉ-début XXIᵉ siècle). Stéphane Le Bras. Postal de 1912.
L’emmascarat que els apunta amb una escopeta exigeix els diners a monsieur Drouot. L’occità li lliura cinquanta pessetes i assegura als tres facinerosos que és tot el que porta damunt. No s’ho creuen.
Per Xavi Constant
El ciutadà francés Lois Drouot i la seua dona Matilda Igonet mamprenen el camí d’Alfarrasí cap a Benissuera. Els acompanya Ricard Gomar, Ricardet, alfarrasiner i dependent de professió. Cap dels tres sospita que uns malfactors els aguaiten des d’un bancal d’oliveres.
És temps de verema, de matxos, haques i carros que traginen el raïm al cup —el trull, es deia en molts pobles—. Eixe matí, 20 de setembre de 1903, com que és diumenge, els valldalbaidins han suspés momentàniament el ritual agrari de les quadrilles d’hòmens, dones i xiquets amb falçonets, tisores i cistelles. Els tres vianants deuen sentir l’aroma de rosada, fruita madura, pàmpols i most fresc.
Monsieur Drouot, «négociant en vin», ha quedat amb el client Severí Úbeda, representant municipal i del sindicat de viticultors de Benissuera, per a pagar-li l’adquisició d’una partida de vi. L’occità, com a comerciant, sol passar temporades amb la seua dona en una casa del Grau de València, on és conegut i apreciat, perquè la seua missió és comprar vi valencià i embarcar-lo en bótes de fusta fins a Seta (oficialment en francés actual, Sète).
La fil·loxera no ha arribat encara a la Vall d’Albaida on els vins són forts i d’alta graduació. Un beuratge ideal per als coupages francesos, en una regió on la plaga ja ha fet estralls. Els vins de la comarca, foscos i robustos, són ideals per a barrejar-los amb els del Llenguadoc, més lleugers i clars. El contracte de compravenda és una benedicció per als viticultors benissuerans: darrerament, les vendes han estat pèssimes a causa d’una sobreproducció a tot el país, i els impostos sobre l’alcohol són exagerats.
El llenguadocià cameja àgil. Té uns quaranta anys i vist la moda francesa adaptada al clima mediterrani. Amb el bigot espés encerat cap amunt, transmet una imatge sòbria de serietat, estatus i rectitud moral. Ha abandonat la levita i porta una americana, una armilla de color suau, un pantaló de tall recte de tons foscos, un coll postís emmidonat alt que el força a una postura dreta, una corbata ampla, botins i, com que fa bon oratge, en lloc del bombí, es cobreix amb un canotier, i duu un bastó de passeig.
Matilda Igonet no es queda arrere malgrat calçar uns botins amb taconet i cenyir un corset per a exhibir una silueta en «S». Vist brusa, coll alt que li emmarca el rostre, faldilla ajustada als malucs que s’obri en forma de campana. Du un barret gran i pla decorat amb plomes, flors, cintes de vellut i gases. Ombrel·la, guants de cabreta i ventall.
I Ricardet, alfarrasiner i xerraire, avança pas a pas amb la parella i no desentona gens perquè guarneix roba de mudar. En compte de la brusa de faena, porta un jupetí vistós, damunt una jaqueta curta, i pantaló llarg. Com quasi tots els hòmens d’Alfarrasí, ha abandonat el mocador del cap i l’ha substituït per un barret.
Quan els tres caminants estan prop de Benissuera, dalt d’un ribàs apareixen dos emmascarats. S’han assabentat que el francés està comprant vi per la Vall, tenen coneixença que eixe mateix matí el negociant té una cita a Benissuera i, segons es diu, porta damunt quaranta mil duros. Un dels emmascarats crida l’alto. Els tres vianants, astorats, intenten recular, però darrere hi ha un tercer malfactor que els talla el pas.
L’emmascarat que els apunta amb una escopeta exigeix els diners a monsieur Drouot. L’occità li lliura cinquanta pessetes i assegura als tres facinerosos que és tot el que porta damunt. No s’ho creuen. De sobte, un d’ells —el que els apunta i es mou més que els altres— li dispara un tret d’escopeta a boca de canó, directe al ventre. La sang brolla, mentre l’homicida li regira les butxaques, li lleva la cartera, no la pot obrir, la trenca, i comprova que ha dit la veritat.
Matilda Igonet surt de l’estupor, es llança sobre el criminal i li trenca l’ombrel·la en la cara. Ricardet aprofita el moment de confusió per a eixir corrent cap a Benissuera. Una escopetada li fereix el braç esquerre, però no li impedeix la fugida.
Irònicament, cap dels tres malfactors li escorcolla la bossa de mà a la dona, que és qui custodia els diners. Madame Igonet va arribar a Benigànim un dia o dos abans en el tren des del Grau amb l’encàrrec de transportar l’efectiu i reunir-se amb el marit.
Ricardet ha demanat auxili a Benissuera. Torna amb un grapat de persones bragades, totes vestides de diumenge. Ens afigurem hòmens de cara rostida pel sol amb les escopetes a punt. Darrere d’ells, el jutge municipal, Bernardí Monjo; el representant dels viticultors, Severí Úbeda; i el rector, Josep Pastor. Tots tres amb una tensió greu als rostres.
El capellà, amb els ulls espantats, extremuncia la víctima. Entre tots arrepleguen el cos exsangüe enmig d’una taca rogenca sobre la terra xopa de sang. Amb una embranzida enlairen el cadàver, encara calent, el depositen al carro com una farda, i tiren mandrosament cap al poble.
La majoria de les cròniques assenyalen que quan els benissuerans arribaren al lloc de l’assalt, a Drouot no li quedava un alé de vida; sols un periodista informa que trobaren el comerciant viu, atengueren les seues ferides al poble i que va faltar l’endemà.
Amb un tir al ventre, totes dues versions són possibles i, malauradament, doloroses. La descàrrega d’escopeta de ben a prop sol ser crítica perquè els perdigons viatgen compactes. Si impacten en l’aorta, la cava o en òrgans molt vascularitzats, l’hemorràgia és intensa i la mort quasi immediata. Si el tret compromet altres vísceres o si és de més lluny i els perdigons s’escampen, també provoca una ferida mortal de necessitat amb la medicina d’aleshores —l’òbit es produeix en hores o dies per sèpsia, peritonitis o gangrena—.
Suposem que, eixe diumenge, les campanes toquen a morts i els tres-cents habitants de Benissuera s’assabenten del crim. L’atrocitat commou a tot el poble. Tothom reconstrueix les circumstàncies i els detalls de l’homicidi. Les dones es planyen i li ofereixen mirades de condol a la viuda que vessa llàgrimes com a cigrons.
La notícia s’escampa per la comarca i el país. Al Grau de València, on la víctima és estimada, ho senten de manera especial.
A la Vall, i singularment als pobles del riu, de Bellús a l’Aljorf, de Benigànim a Albaida, xiuxiuegen en places i carrers, en bancals, fàbriques i camins, en mercats i tavernes. Sospiten que Salvador Ribes Tormo «l’Agüela» de Benissuera —un nom que fa feredat—, està involucrat en el crim.
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