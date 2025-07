Antoni Ferrando, amic i ara Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant (i 2)

És per això que un dia li vaig preguntar per què havia deixat l’anglés pel valencià. Quan em contestà que “per amor a la llengua”, em va deixar desconcertat

Per Bartolomé Sanz Albiñana

La pau i la tranquil·litat amb què havien transcorregut els cursos a l’institut van desaparèixer en xafar la universitat; va ser un curs difícil: assemblees, vagues, tancaments de facultats, batudes, manifestacions, detencions, empresonaments… i por, molta por. El clima no era l’adequat per a l’ensenyament i l’aprenentatge.

El curs següent (1972-73) em vaig matricular de rus en l’Escola Oficial d’Idiomes i d’alemany en el Deutsche Institut, a més de fer classes d’anglés i de llengua castellana en un col·legi filial del Sant Vicent Ferrer: alguna cosa havia de fer. A les classes de la facultat anava en l’horari de 18.00 a 22.00, en companyia de mestres d’escola que volien traure’s la llicenciatura, monges, rectors i gent que treballava de matí. En eixe horari nocturn no hi havia assemblees ni enrenous.

Allò que Antoni Ferrando va descobrir en llegir alguns números de Serra d’Or és el mateix que va entreveure qui escriu aquestes línies en la revista Oriflama a què estava subscrit. No obstant això, quan llegia aquella revista em deia a mi mateix: “Els catalans escriuen moltes coses com nosaltres, però hi ha paraules i construccions que no conec”. Però res més. I en la meua ignorància creia que eren llengües prou diferents. A diferència de Ferrando, jo preferia Lluís Llach a Raimon: musicalment connectava millor amb mi; quant a Raimon, lamente dir que em resultava un poc pesat; això no vol dir que no tinguera lletres que m’emocionaren i em tocaren l’ànima.

Quan jo feia Preu (1970-71) cantava a l’institut “El bandoler”, “Irene”, “L’estaca”, “Cal que neixin flors a cada instant”, etc. El meu contacte amb la llengua escrita arriba amb la lectura d’Oriflama i amb les lletres de les cançons incloses en els discos Festival Folk i Negro Spirituals, i vaig descobrir que Déu també parlava la nostra llengua en incorporar eixos ritmes a la litúrgia, al mateix temps que, gradualment i progressivament, deixàvem el llatí i moltes cançons en castellà que ja cantaven les nostres àvies. Als pobles no hi havia biblioteques. El llibret Folk Song va ser fonamental per a mi a finals dels seixanta i primers dels setanta: era tan analfabet que fins i tot canviava paraules que trobava estranyes per altres que em resultaven més familiars i pròximes. Per si vostés tenen curiositat, ací tenen un vídeo d’antics alumnes de l’institut d’Albaida cantant una d’aquelles cançons.

Ferrando va fer Filologia Moderna, com jo. I com jo va estudiar francés i anglés: gramàtica, literatura, història d’eixes llengües, geografia i història “de los países de cuya llengua se estudia” (sic) i, al final, encara que tots dos ens convertírem en professors d’anglés, vam fer, curiosament, una tesina de literatura espanyola: ell sobre Juan Rulfo i jo sobre León Felipe. A ell li la va dirigir Jenaro Talens, i a mi Ángel Raimundo Fernández y González. Fernández y González era l’únic catedràtic en totes les filologies, així que tothom havia de passar per on ell diguera. Ell tallava el bacallà i la resta a callar, sense opció ni a parpellejar: sé molt bé què dic i si algú vol explicacions li les puc donar sense cap problema. Quan Ferrando acabà la carrera (1970), un dels seus professors, Manuel Ángel Conejero Tomás, encara no era doctor; va aconseguir el grau el 1972, sota la direcció del doctor Cándido Pérez Gállego, expert en Shakespeare i literatura nord-americana, i catedràtic de la Universitat de Saragossa (més tard de la Complutense).

Si Ferrando va tindre en algun moment in mente d’entrar al departament d’anglés, li hauria pogut dirigir la tesi de llicenciatura el doctor Carreres de Calatayud, professor d’una matèria ben àrida (història de la llengua anglesa) però que, segons em confessà el mateix Ferrando, li anava molt bé. Finalment, però, presentà una tesi de llicenciatura de castellà el 1971.

Les coincidències no acaben ací. El 1976, Ferrando va llegir la seua tesi doctoral i jo la meua de llicenciatura, amb dos mesos de diferència. La seua va ser la primera tesi doctoral en valencià a la Universitat de València, dirigida per Sanchis Guarner qui, recentment nomenat agregat de Lingüística Valenciana, en dirigia una per primera volta. Jo presentí la meua tesina en castellà: no m’hauria passat pel cap de fer-ho sobre un tema de valencià, les coses com siguen. Volen més detalls? Tres dels membres del seu tribunal eren els mateixos del meu: Joan Oleza, Sanchis Guarner i, per descomptat, l’omnipresent Fernández y González. No hi havia moltes més opcions.

Tant de poder tenia Fernández y González en els anys setanta en el món de les filologies que a mi, després de llegir la tesi de llicenciatura, em va imposar en el departament on va voler (on feia falta, millor dit), sense que el cap de departament corresponent tinguera opció d’obrir la boca. Ell mirava el teu expedient i decidia, i gràcies. Després, evidentment, hi havia un procés selectiu basat en els mèrits i, a voltes, les coses no eixien com inicialment s’havien planificat (parle per mi). El poder, per si de cas algú encara ho dubta, també s’exerceix a la universitat i, a vegades, absolutament.

És possible que Ferrando tinguera els ulls posats en la nostra llengua des que va conéixer Sanchis Guarner, però ell sabia que d’això no es menjava, d’ací que recorreguera unes quantes províncies ensenyant la llengua de Shakespeare durant uns anys (1971-1982) després d’un curs de lector d’espanyol a Liverpool.

Deia Karl Marx que “els homes fan la seua pròpia història, però no la fan al seu lliure albir sota circumstàncies triades per ells mateixos, sinó sota aquelles amb què es troben directament, que existeixen i els han estat llegades pel passat”. Segurament a Ferrando li hauria agradat no pegar tanta volta per arribar on volia, però no li va quedar més remei que esperar pacientment; això és una opinió meua, és clar. És per això que un dia li vaig preguntar per què havia deixat l’anglés pel valencià. Quan em contestà que “per amor a la llengua”, em va deixar desconcertat. Jo li pegava voltes al nano i em sorprenia com, amb l’experiència adquirida eixos anys, havia pogut deixar el “bread and butter” assegurat per un amor el futur del qual jo no veia clar.

La bona qüestió és que, si ho mirem bé, amb pràcticament els mateixos professors que jo en el període de llicenciatura, en un cert moment, i després d’haver fet un camí, l’home es reinventa i fa un gir copernicà a la seua carrera. En pocs anys es converteix, l’any 1983, en catedràtic de la Universitat de València. Això resulta fàcil de resumir en dues línies, però només ell sap l’esforç dedicat a una àrea de coneixement on estava tot per fer i sense un pla d’estudis dissenyat.

Recorde que quan jo arribe a la facultat de Filosofia i Lletres, a primeries dels anys setanta, hi havia una revista titulada Cuadernos de Filología, el cap de redacció de la qual era Manuel Sanchis Guarner. Ningú escrivia en valencià en eixa revista. Mentida: en tinc ara a les mans uns quants exemplars i veig que en el número 3 Lluís Alpera s’estrena amb un article titulat “Notes sobre un fabliau català. El sagristà i la burguesa” (sic). Crec que no se’n van publicar més números: jo estava atent a què hi passava perquè entre els meus projectes –no sobra mai tindre’n més d’un de jove per si falla el primer– hi havia ser professor universitari d’alguna filologia.

He de reconèixer que en pocs anys es van produir alguns miracles en el món de les filologies. L’any 1978 s’aprovà a la Facultat de Filologia l’important document “Informe sobre la llengua del País Valencià”, signat pels caps de tots els departaments (deu en total). Eixe mateix any Sanchis Guarner proposà Ferrando com a membre de l’Institut de Filologia Valenciana. I també el mateix any es va crear el departament d’anglés de la Universitat de València, que fins eixe curs vivia de manera oficiosa fregant la il·legalitat. De fet, no tenia ni els programes de les assignatures del departament, com els tenien els departaments més arrelats com ara Història i Geografia o Llatí i que compràvem a cinc pessetes en consergeria. Que què hi feien alguns professors? Jo els ho diré: vomitar a l’alumnat les seues lectures. Ho recorde molt bé. I no sols en el departament d’anglés. Home, això ho pots fer un parell de dies, però al tercer dia fins i tot l’alumne més babau t’ha guipat i ho constata perquè té en blanc el quadern d’apunts. Quant de postureig i enlluernament hi havia, Déu meu! Unes matèries, és clar, eren més propenses que altres al vòmit acadèmic. Llatí o grec, per exemple, donaven poc de marge.

Després que Ferrando llegira la tesi doctoral el 1976 (premi extraordinari de doctoral el 1977), Sanchis Guarner el contractà com a adjunt interí i l’encarregà d’impartir història de la llengua i de l’edició de textos. Sanchis es va morir el 1981 i deixà vacant la seua plaça d’agregat, plaça a què optà Ferrando, però hi havia un altre candidat, un professor gallec proposat per l’Acadèmia de Cultura Valenciana. En altres paraules, el fantasma del secessionisme fa acte de presència i fa els primers passos per a animar l’ambient d’aquells anys.

Recordem, per últim, que, entre 1977 (després de les primeres eleccions generals) i 1981 (segona bomba en casa de Joan Fuster i traspàs de Sanchis Guarner), hi va haver la coneguda “Batalla de València”, que no va ser una batalla militar, sinó un conflicte identitari, polític i social al País Valencià (que encara no era ComunitatValenciana) durant la Transició espanyola. El conflicte es va caracteritzar per una notable conflictivitat i violència, que de forma latent encara perdura. El zenit d’aquesta violència es va assolir amb les agressions i atemptats contra dirigents polítics i intel·lectuals com ara Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner el 1978, un any amb un calendari especialment bel·licós. Entre les qüestions que van generar enfrontaments cal destacar: l’origen de la llengua dels valencians, la bandera (la senyera amb franja blava o sense) i el nom del territori (País Valencià enfront de Regne de València), arribant a un altíssim grau de violència als carrers, protagonitzada per grups anticatalanistes i conservadors (els anomenats blaveros, defensors de la senyera amb franja blava i del secessionisme lingüístic) com el Grup d’Acció Valencianista, i grups ultradretans com Fuerza Nueva.

Han passat molts anys i estem més civilitzats, sí, però la ferida de la llengua que parlem no acaba de cicatritzar. Veurem eixe problema resolt a mitjà termini? La resposta, com deia el premi Nobel Dylan, “is blowing in the wind”.

Enhorabona al nou Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant, Antoni Ferrando i Francés, i gràcies pel seu treball incansable de demostrar-nos científicament quina llengua parlem. Segur que continuarà treballant i rebent premis i distincions per una tasca que no s’acaba mai. Jo, en aquesta pinzellada nostàlgica, em quede amb una distinció més sentimental: el nomenament de Fill Predilecte atorgat per l’Ajuntament de Benicolet l’any 2018.

