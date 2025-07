Antoni Ferrando, amic i ara doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant (1)

Antoni Ferrando (dreta), amb Bartolomé Sanz el dia del nomenament

Per Bartolomé Sanz Albiñana

Dijous 10 de juliol, dins les celebracions del cinquantenari de la creació de la Universitat d’Alacant (UA), es va fer l’acte d’investidura del professor emèrit (2018) Antoni Ferrando Francés com a doctor honoris causa per eixa universitat. Els padrins van ser els doctors Vicent Martines i Maribel Guardiola, professors del Departament de Filologia Catalana de la UA, encarregats de fer la laudatio corresponent, i de la qual destaque les paraules següents:

“[Antoni Ferrando és] una de les figures més rellevants de la filologia en general i de la filologia catalana específicament, mestre de mestres, humanista íntegre, ciutadà compromès, veu ponderada i referent intel·lectual d’una època i d’un país, el nostre”.

“En una època de soroll, de desmemòria i de trivialitat, la figura del professor Antoni Ferrando ens reconcilia amb les virtuts essencials del coneixement i la vocació de servei públic. Amb ell, la universitat pública recupera el seu sentit més alt: ser far de pensament i escola de ciutadania”.

El nou doctor honoris causa va agrair la distinció atorgada, entre més motius i com s’assenyalava en la laudatio, per la seua contribució “a l’articulació d’un sistema de recerca sòlid, connectat i compromès amb la societat, a més d’enfortir la xarxa de les universitats públiques valencianes amb àrea de coneixement de Filologia Catalana”.

Del discurs de Ferrando ressalte les paraules dedicades al menyspreu diari que la llengua dels valencianoparlants pateix “en uns casos per acció, vulnerant l’article 3 de la Constitució, que prescriu el respecte i la protecció de les diferents llengües de l’Estat espanyol, i en altres casos per omissió, no educant en la informació i en el respecte a la pluralitat cultural de l’Estat ni legislant adequadament a favor de la igualtat lingüística de tots els seus ciutadans. No puc separar la meua labor acadèmica de la meua estima pel valencià i, en conseqüència, he de denunciar la declaració de l’Ajuntament d’Alacant del passat 26 de juny, signada per poc més de la meitat dels seus regidors, com una clara expressió de la voluntat de negar la identitat històrica i real de la ciutat d’Alacant i el dret dels seus habitants a la igualtat lingüística i, per tant, els drets de tots els valencians i valencianes”.

La universitat té veu pròpia, se suposa que és independent i no rep o no ha de rebre instruccions ni missatges polítics de cap partit. Cap poder no li pot marcar l’itinerari científic. És lliure, per tant, de proposar doctorats honoris causa a aquelles persones que considere pertinent pels seus mèrits. Per altra banda, cap govern pot tindre potestat de dictar normativa pel que fa a la llengua sense tenir en compte els dictàmens pertinents dels experts universitaris encara que el poder polític tinga a les seues mans instruments tan contundents com el BOE o el DOGV. Açò, com hem vist en el passat i veiem en el present, no sempre ha sigut ni és així.

Cadascú que coneix Antoni Ferrando en té una imatge pròpia arrelada al cervell; jo tinc la meua. No tractaré ací els seus mèrits per a la distinció que se li ha atorgat; per a això hi ha persones molt més qualificades: ho deixe en les seues mans.

El nom d’Antoni Ferrando ja consta entre figures tan insignes com Antoni Maria Badia i Margarit, Raimon, Germà Colón, Enric Valor, Joan Francesc Mira, etc., també doctors honoris causa per la Universitat d’Alacant

Les meues paraules van sobre un vessant més proper, informal i d’anar per casa: els estudis de batxillerat i els estudis de Filosofia i Lletres als anys seixanta i setanta, i la meua relació personal amb ell, sempre pròxima i empàtica. Per a mi, Ferrando ha demostrat ser un home atent a les qüestions que li he plantejat, que no tenen res a veure amb qüestions filològiques: per a això hi ha tota una tribu de filòlegs estudiosos que han fet que la nostra llengua ocupe un lloc important en les facultats d’humanitats arreu del món amb aportacions des de les perspectives més diverses, un camí, tot s’ha de dir, que al nostre país no ha estat fàcil.

La meua aproximació a la seua figura és més humana i nostàlgica. També sóc de la Vall d’Albaida, i ens donem quatre anys: açò té la seua importància com tractaré de fer veure, ja que eixos quatre anys de diferència expliquen determinades qüestions. Em centraré sobretot en l’etapa anterior a l’obtenció de la càtedra universitària l’any 1983, a trenta-cinc anys, és a dir, molt jove.

Antoni Ferrando (Benicolet, 1947) estudià el batxiller a Xàtiva: els tres primers cursos per lliure i la resta com a alumne oficial. Acabà eixos estudis amb menció honorífica. Féu el Preu el curs 1964-65. Si algú es pregunta per quin motiu no estudià a l’institut d’Albaida, la seua comarca, hem de recordar que el que va ser el primer institut de la Vall no s’inaugurà fins al curs 1963-64, quan ell ja feia 6é de batxillerat (l’equivalent actual a 1r de batxiller).

Cal recordar que en la creació i posada en funcionament d’eixe centre va ser fonamental la figura de don Victor Arias Prats (també de Benicolet). Don Víctor no va tindre necessitat d’anar a sa casa, com va fer amb tants altres alumnes de la comarca, per a convèncer els pares de la importància de l’educació dels fills i que férem el batxiller. Ferrando tenia, doncs, un peu en la universitat quan s’obrí l’actual IES Josep Segrelles d’Albaida.

Ja a la universitat, encara va fer el primer curs de comuns a l’edifici històric de la universitat vella, al carrer de la Nau; el segon curs (1966-67) ja el féu al que era el Paseo al Mar (actual Avinguda de Blasco Ibáñez). Es matriculà en Filosofia i Lletres i entre el professorat hi havia Miquel Dolç, Joan Reglà, Vicenç Rosselló, Antonio Ubieto, Francesc Carreres de Calatayud, Felipe Maria Garín Ortiz de Taranco, Josep Espasa, Fernando Cubells, etc., alguns dels quals encara hi eren quatre cursos més tard. També hi havia en les filologies professors més jove com ara Joan Oleza, Jenaro Talens, Manuel A. Conejero, Joaquín Espinosa, Antonio Melero, Jordi Pérez Durá, etc., amb qui Ferrando, anys més tard, es trobaria amb freqüència pels corredors de la facultat de Filologia, però ara amb mirada de col·legues. Quan dic “professors més jove” vull dir que ere3n només d’un a quatre anys més grans que Ferrando.

No crec que en els primers cursos (els d’estudis comuns) coneguera Sanchis Guarner, llavors professor de francès a l’institut Sant Vicent Ferrer (conegut com “l’institut de les xiques”, centre mixt a partir de mitjans dels anys huitanta). Dels que estic completament segur és que en aquell temps ningú no gosaria dir que el professor es referira al català com a la nostra llengua, si és que impartia alguna matèria lingüística que no tinguera relació amb el castellà: de tots és conegut l’amor que el general Franco professava per les llengües perifèriques (dialectes, en deien llavors, de forma despectiva).

Don Manuel, nom afectuós amb què ens adreçàvem a ell, devia impartir a Ferrando les mateixes matèries que a un servidor al llarg de la carrera: francés, gramàtica general i crítica literària (en castellà) i el curset monogràfic optatiu “Lengua y cultura valenciana” (sic) en segon curs dels estudis d’especialitat, on en cada classe explicava un capítol diferent del seu llibre La llengua dels valencians. La segona assignatura no la va acabar d’explicar (parle per mi) perquè en el segon trimestre del curs 1973-74 (1r curs d’especialitat) s’hi va incorporar un catedràtic de llengua i literatura castellanes (l’únic catedràtic aleshores de totes les filologies modernes), amb la reestructuració consegüent dels horaris que va afectar els professors que impartien les assignatures que ell va assumir.

No creguen vostés que va resultar fàcil que el valencià es posara a la mateixa altura que el castellà, l’anglés, el francès, l’italià, l’alemany i les llengües clàssiques.

Sanchis Guarner només feia servir el valencià en aquell curset monogràfic i en les relacions informals. Ningú, absolutament ningú, feia classes de llengua pura i dura com amb els altres idiomes que s’hi ensenyaven. Des del meu punt de vista, el valencià no va començar amb bon peu a la universitat durant la meua estada, i n’explicaré el motiu. Si volies aprendre valencià, o bé feies els cursets per correspondència de Lo Rat Penat, o et compraves la seua Gramàtica de la llengua Valenciana (FOTO WHATSAPP). Si hi havia alguna cosa més, jo ho desconeixia. També recorde que en els diaris provincials (Las Provincias i potser també Levante) apareixien unes fitxes per a l’aprenentatge del francès, l’anglés, l’alemany i també el valencià. El primer curs meu a la Facultat de Filosofia i Lletres (1971-72), per a orientar-me un poc i no anar a les palpes, em vaig comprar el vocabulari amanoset de Francesc Ferrer i Pastor. La flexió verbal d’Enric Valor, crec que encara no s’havia publicat.