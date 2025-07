Agullent (i 2)

De tornada trobe el carreró de la Séquia. Llig que circula literalment per damunt d’una séquia i va del llavador d’Enmig fins a l’església, “amagat per les arrels de la vila”. Ho trobe més que interessant, però hui no tinc temps per a més. Quina llàstima!

Per Pere Brincs

Una vegada acabat el repic de campanes, em conviden a pujar, com una atenció més, dalt de tot de la torre. Ho fem per una escala que sembla una gatera. En arribar dalt, la serra d’Agullent se sent pròxima i verda, tocant l’extrem est del Benicadell. Estem tan alts que els pardalets se senten allà baix com si nosaltres fórem els aeris i ells els terrestres. Galbis em diu que el campanar va ser bastit l’any 1602 i comença a parlar-me de les campanes d’Agullent. Cadascuna té el seu nom. Per exemple, la més gran es diu la Grossa; està dedicada a Sant Bartomeu i a Sant Vicent, per això, popularment, se la coneix com la Bartomeua. La següent en grandària és la Mitjana; aquesta dedicada a Sant Esteve. És la més antiga, de 1781. Està encarada cap a l’ermita de Sant Esteve d’Ontinyent i, com que té la imatge de santa Bàrbara, es feia repicar per a evitar les tronades, sobretot quan venien des d’aquella direcció. La tercera està dedicada al Santíssim Sagrament, i la quarta a la Mare de Déu, Santa Maria, perquè tot just està situada sobre la capella de la Puríssima. Per a acabar, la menudeta és coneguda, com en molts altres pobles, com a cel-cel. I això és perquè quan, antigament, es moria algun xiquet sense batejar es feia sonar aquesta campaneta perquè els àngels baixaren del cel i es feren càrrec de l’ànima de l’infant.

Els pregunte si volen que apareguen els seus noms en aquest article i tots accepten, una mica perplexos, encara que m’han vist prendre notes durant tota l’estona. Per tant, el grup de campaners d’Agullent el conformen Zulema Herrero, Mario Pascual, Marc Granero, Marta Sanz, Víctor Coll, Pablo Pascual i Àlex Galbis, el xicon que fa d’anima mater, perquè ja va ser campaner durant quinze anys a Albaida.

L’última sorpresa me l’ofereix un dels xiquets que em du a la cambra de la maquinària del rellotge, al pis de baix, on una parella de soliguers té una llocada que acaba de fer eclosió en l’ampit d’una finestra. Els pollets estan reunits, amuntegats uns damunt dels altres, formant una madeixa blanca de plomissol. Tan menuts com són i ja se’ls distingeixen els becs bel·licosos que els caracteritzen. Conte cinc cabets que a penes es mouen esperant l’arribada dels pares. Una mica separat encara hi ha un ou, perfectament esfèric, sense obrir. Em crida molt l’atenció que no hi ha cap brossa, cap ploma, cap comoditat perquè vagen prosperant els pollets. El niu està fet directament sobre el replanell de pedra de la finestra; prou fondo, això sí. Sembla, sens dubte, una criança espartana. Allí mateix, després d’estar-me una estona observant els pollets, m’acomiade, agraïdíssim, dels campaners i comence tot sol el descens per la sinuosa escala parant esment en cadascun dels graons que xafe.

L’església ha començat a omplir-se de feligresos o, simplement, d’espectadors del concert que començarà a les dotze. Com que he tingut l’ocasió de ser un espectador privilegiat, preferisc d’avançar i isc al carrer. Les campanes tornen a sonar. Imagine allà dalt els campaners, quasi tots xiquets, espentant per parelles els capçals de les campanes per a crear un aldarull sagrat i expansiu. Aixeque l’esguard i veig com giren les campanes, ara traient les panxes, ara els contrapesos, dalt del roig cardenalici dels mantons que duen el monograma JHS.

La casa d’enfront de l’església mostra un escut nobiliari de pedra calcària corcada amb uns angelets que el sostenen. Sembla deshabitada, però dóna idea del poder que degueren tindre alguns veïns en temps antic. Ja que estic, m’agradaria passar per la Casa de la Cultura que és el lloc on la tradició afirma que Sant Vicent va pernoctar. Així que enfile pel carrer Major i al número quatre trobe la casa que busque. Però, com era d’esperar, sense cap vestigi de l’antiga morada. Els valencians som així. Què hem de fer! Almenys queda i, espere que per molts anys, la tradició oral que afirma que el sant va passar per allí.

Després, en una replaça ampla, irregular i empinada trobe l’ajuntament, construït l’any 1925. Vaig ramblejant pels carrers estrets que pugen i baixen i sembla que camine a contracorrent perquè moltes persones es dirigeixen cap a l’església per a sentir el concert.

Trobe un estudi fotogràfic on s’exhibeixen a l’aparador un munt de filades mores i cristianes, amb els caps de filà, els capitans i les respectives capitanies. Tot un seguit de càrrecs que, com aquell escut corcat d’enfront de l’església, posen de manifest la potència econòmica actual d’aquest poble.

Voldria visitar l’ermita nova, que m’han dit que està a prop del poble. Isc de nucli urbà, i de seguida veig que el desig es quedarà només en un intent. El sol ja cau amb una perpendicularitat feridora i, de camí a l’ermita, tan sols albire algunes casotes amb jardins privats i murs blindats, que ben bé podrien ser propietats d’empresaris del tèxtil. Però aquesta conclusió, potser, és només una quimera. Així que descarte la idea de visitar l’ermita amb la torrera que fa i retorne cap a un xicotet oasi de verd que he vist abans d’eixir de la població. Allí trobe alguns arbres i dos vellets asseguts en un dels bancs de pedra. Tenen una radiet engegada a la qual no li presten, certament, cap atenció. Veig el bust d’un religiós, m’acoste i resulta ser el de Blai Arbuixec (Agullent 5.10.1624-València 20.7.1670), prior de l’Oratori de Sant Felip Neri, famós -segons descriu la placa ceràmica- pel seu cèlebre sermó pronunciat el Dia Nacional dels Valencians, el 9 d’octubre de 1666 a la seu de València.

Quan em veuen prendre nota, el més menut dels vells que sembla un follet em diu alguna cosa d’un rector d’Ontinyent. No l’entenc i m’acoste on seuen. L’home més gran em fa un senyal com dient: tranquil, que aquest home se’n va un poc… d’allò.

Aprofite per a preguntar-los qui era mossén Ricardo Pla, que té el bust i la capelleta a l’església. L’home que sembla un gnom torna amb l’explicació d’un rector d’Ontinyent que ell coneixia i que vivia al carrer de la Puríssima. L’altre ancià, més corpulent i cabal, espera que el company acabe la seua dèria i em diu que aquest rector prevere per qui pregunte era fill d’Agullent. Va ser el protegit de l’arquebisbe de Toledo i Primat d’Espanya, Enrique Reig Casanova, la família del qual també era d’Agullent. Aquest prohom va agafar sota la seua protecció Ricardo Pla, se l’endugé a Toledo on arribà a ser secretari de la facultat de Filosofia i capellà mossàrab de la catedral.

Després d’aquesta introducció, l’home continua dient que al rector el van matar d’un tir al cap, allà, prop de riu Tajo. Diu que ell en va veure el crani amb el forat quan el dugueren per a ser soterrat, finalment, a l’església. Es detura i intenta parlar de bell nou, però no pot i torna a fer una altra pausa. Mon pare el va conéixer, diu, finalment.

L’altre home, el follet, continua intercalant la seua història particular amb el rector misteriós d’Ontinyent completament alié al fil de la conversa i, certament, en aquest moment la interrupció, una mica còmica, note que ens ve bé.

Quan -continua l’ancià més robust- els milicians tocaren a la porta de la casa on vivia amb la família, ell mateix digué a la mare: “no isqueu vosaltres, que venen per mi”. I així va ser, se’l van endur i no el tornaren a veure. Després el colgaren en una fosa comuna i, més endavant, aconseguiren dur-lo a Agullent per a ser soterrat al peu de l’altar. Després d’aquesta confessió tan feridora l’aire es queda buit, sols amb la locució embrollada de la radiet.

-Per on arribe al convent de les monges? -li pregunte a l’home per a tirar avant la conversa.

-Aleshores, mon pare era tractant d’haques, i vivia al carrer de la Puríssima d’Ontinyent. Imagina’t! -diu l’altre, i tot torna a la normalitat. El vell més sagaç em diu que el convent està ací, al costat mateix. Seguisc les instruccions i continue pel carrer de Sant Vicent, fragant de baladres i cinamoms en flors que voregen el barranc caramullat de pardalets.

Arribe a un llavador ben conservat, es coneix com el llavador de Dalt, amb teulada a una aigua armada amb canyís i teules. Les dues files de pedra que s’empraven per a rentar la roba encara es veuen lluentes. D’ací ix el camí del cementeri que -llig- discorre flanquejat per la Font Jordana, la Canadella i el Paradís. Vaig seguint el que ja sembla el mur del convent fins a arribar a l’entrada del carrer de Joaquin Pons.

Hui, el convent de Sant Jacint és un lloc de clausura de monges justinianes, on es venera la Mare de Déu del Roser des dels seus orígens al segle XVI. Entrem a l’església, que és l’única zona visitable. És fosca i l’olor d’espelma suosa ho impregna tot. Se senten uns resos al fons i, de tant en tant, alguns sorolls que van rebotant pels murs fins a extingir-se. Tan sols hi ha una feligresa asseguda a primera fila, immòbil, amb el cap catxo. La planta és ampla i mostra una decoració molt sòbria: al fons el retaule del Sant Cor i, a un costat de l’altar, abillada amb una túnica blau cel, la Puríssima amb Jesús al braç.

De bell nou isc al carrer i em trobe amb un altre llavador conegut com el del Mig. Sobre una paret hi ha un mural tridimensional que -pense- pretén representar l’aigua de la séquia Jordana que l’abasteix. “Canta l’aigua en la serra”, es llig i, així mateix se sent la remoreta de l’aigua que transcorre pel safareig i manté net el fons. Enfront, un rellotge indica amb l’ombra del gnòmon les onze i mitja. I al costat un poema d’Estellés pintat sobre la paret: A tu rosa invicta…

Vaig buscant la tornada a casa i al número onze de l’antic carrer Nou veig una casa cantonera amb una placa que resa: “Ací, el deu d’abril de 1950, habitant en esta casa Amparo Belda i Jesús Casanova, pernoctà la Post de Sant Vicent Ferrer”. De bell nou arribe a l’església pel carrer de Sant Anna. Continuen ressonant al meu pit des de la Bartomeua fins a la campaneta del cel-cel. La gentada comença a eixir del concert.

Una mica més endavant, una de les dones, ja major, que ha eixit de l’església i que camina unes passes darrere de mi, s’atura al meu costat quan estic llegint aquell cartell que explica el trajecte del carreró. Vist molt mudada, amb una camisa blanca llisa amb algun lluentó negre. S’ha adonat que soc foraster i pregunta:

-Has vist la font Jordana?

-No, hui no he pogut -li conteste.

-Doncs t’has perdut el millor del poble -fa llastimosa.

-Ja tinc l’excusa perfecta per a tornar -dic. La dona em pregunta, amb la clau a punt d’obrir la porta de mobila vella que té al davant, que d’on sóc. Li conteste i ella elogia molt amablement la mar i diu que quan era jove baixaven molt sovint, amb un altre matrimoni amic. Em fa l’efecte que a aquesta senyora ja se li han quedat moltes coses pel camí. Això no obstant, sembla tan resignada!

-Ací tens casa per allò que vulgues -s’acomiada quan acaba d’obrir.

-Moltes gràcies! -li conteste, en sentir que ho ha dit de cor. Me’n vaig carrer avall desvanit d’haver descobert Agullent, encara que només haja sigut durant un curt matí de primavera.

